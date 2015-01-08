Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin!

Oculus Rift'in piyasaya çıkmaya en yakın versiyonu "crescent bay" prototipini denedik. 2K ekran, daha yüksek tazeleme hızına sahip ekran ve 360 derece hareket algılama için arka tarafa da yerleştirilmiş kızılötesi ışıklarla güçlendirilen prototip, ilk versiyonlara göre çok daha hafif ve konforlu bir hal almış. Ek olarak üzerinde 3D ses deneyimi yaşatmak için gelen kulaklıklar da oldukça başarılı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.