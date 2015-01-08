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Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin!

4 yıl
61,1b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oculus Rift'in piyasaya çıkmaya en yakın versiyonu "crescent bay" prototipini denedik. 2K ekran, daha yüksek tazeleme hızına sahip ekran ve 360 derece hareket algılama için arka tarafa da yerleştirilmiş kızılötesi ışıklarla güçlendirilen prototip, ilk versiyonlara göre çok daha hafif ve konforlu bir hal almış. Ek olarak üzerinde 3D ses deneyimi yaşatmak için gelen kulaklıklar da oldukça başarılı.

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-SKYNET- 3 yıl
Satışını bırak denemek için bile yaygınlaşmamış bir sistem...
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Krone 3 yıl
4K olursa alabilirim. Mesut Bey öyle ballandıra ballandıra anlattı ki çok merak ettim.
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CANBABA34 3 yıl
BU OCULUST VR KONUSUNU MERAKLA TAKİP EDİYORUZ...DONANIM HABERDEN DAHA AÇIKLAYICI HABERLER BEKLİYORUZ. BEN KESİN ALMAK İSTİYORUM. VE EMİNİM İLERDE HER EVDE BİR TANE OLACAK.MERAK ETTİĞİM ŞEYLER BUNUNLA BATTLEFİELD GİBİ OYUNLARI AKICI BİR ŞEKİLDE OYNAYABİLECEKMİYİZ. YADA MONİTÖRE İHTİYAÇ DUYMADAN BİLGİSAYARIMIZI RAHATÇA KULLANABİLECEKMİYİZ. VS VS BİR SÜRÜ AKLIMDA SORU VAR AMA HEP MUALLAK HABERLER VAR MEDYADA. MESUT BEYİN YUKARIDAKİ VİDEOSU BİR ÇOK AKLA TAKILAN SORUYU AYDINLATMIŞ. FİYAT TECRÜBE VS VS HABERLERİ BEKLİYORUZ. TEŞEKKÜRLER...
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KalemKolik 3 yıl
Hani ucuz olacaktı en fazla 399dolar oda en fazla.
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Armag3d0N 3 yıl
Amerika satış fiyatı 599$. Avrupa'da yaşayan biri almak isterse kargo dahil 750€ tutuyor.
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Burak_Clk 3 yıl
Satışa çıkacak ilk 20 ülke arasında Türkiye yok [>:]
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ygrkmklnc 3 yıl
599 $'a ön siparişe sunulmuştur. VR'a göre pahalı oldutabi ama yanında Xbox One Controller, EVE: Valkyrie, and Lucky's Tale oyunları olacak.
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Nitrojen007 3 yıl
Sanal gerceklik olayı gercekten uzun vadede cok basarılı işlere imza atacagı kesin ama ilk etap'da yani 2016 ilk ceyrekte cıkacak olan htc vive olsun oculus rift cv1 olsun bu ürünler alınırmı söyle bir durup düsünmek lazım cünkü suan icin bir hevesle alınan bu ürünlerin piyasada oyunlarının bir hayli az oldugunu söyleyebilirim koskoca steamde bile 3 sayfa oyunu var ve hemen hepsi hic bir gerceklik sunmayan vasatın cok altında basit oyunlar belki 2016 ilk ceyrekte cıkacak olan bu sanal gerceklik kaskları tam randumanlı calısacak ama icerik konusunda gercekten cok zayıf kalıcak ve bir cogumuz bu ürünleri alıp oyun bulamadıgımızdan dolayı oyuna cıkana kadar raflara kaldırıcaz sunuda söylemeyeliyim ki oculus rift icin özel olarak yapılmamıs bir oyunu örnek gta 5 i oculus riftte oynarsanız cok bir tat alamayacaksınız cunku o oyun oculus rift yada vive icin kısaca sanal gerceklik gözlükleri icin tasarlanmadıgından sizde öyle oyunun icindeymiş gibi bir his uyandırmayacaktır yine ek olarak sanal gerceklik kaskları oynadıgınız oyunda mouse işlevi gördügünden mouse yerine o gözlüklerle saga sola bakarak oyunu yönlendirmek bu sürece alışmak cokta kolay degil ve bu sürece alışmak ciddi zaman istiyor kısaca ben'de sanal gerceklik olayına cok sıcak baksamda bu etkenleri düsününce bu gözlükleri gercekten cıktıgı gün almanın cokta mantıklı olmayacagı kanısındayım bu sistemin oturması icin biraz daha zamana ihtiyac var en azından 1-2 sene kadar sanal gerceklik gözlüklerinin satıslarında ciddi rakamlar elde edilemezse hic bir oyun yapımcısı bu kasklar icin onca zahmete katlanıp oyun hazırlamak istemeyecektir ya'da tam tersi düşünülürse sanal gerceklik gözlükleri ciddi satış rakamlarına ulaşılırsa ciddi oyun firmaları sanal gerceklik gözlükleri icin kolları sıvayacaktır saglam oyunlar cıkaracaktır tabi saglam bir oyunun ortalama bir kaç sene sürdügünü düsünürsek her harükalde yine bu gözlüklerin 2017-2018 yıllarında yavas yavas oturmaya baslayacaktır yani 2016 ilk ceyrekte bu gözlükleri almadan önce ilk önce bu kasklara saglanan oyun film vs gibi icerik zenginliklerini araştırın mevcut icerik sizi tatmin ediyorsa alın etmiyorsa sahsi fikrim acele etmeyin biraz daha oturmasını bekleyin.
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leonmalachi 4 yıl
E3 2015 izleyin arkadaşlar. Telaşa gerek yok. Final sürüm 2016 1.çeyrekte çıkıyor zaten.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben bunu alacak bütçem var.Ama malesef kendi pc kötü bir pc bunu bağladığınız pc i5 işlemci ekrankartı iyi bir pc olması lazım.Ama aklımdaki gibi birşeyse bu çok harika olur.
Bilgisayar 2.000 lira para gider.Bunun için pc değiştirim.
Oculus Rift DK2satın alacağımız bir iki yer var.Tr bir site satıyır.2.500 yada 2.200
kendi orjinal sitesinden 350 dolar ama gümrük v.s v.s 1.500-2000 arası tutabilirmiş artı uğraş dur ama alacak arkadaşlar oculus rift dk2 alsın bu yeni modeli muhtemenlen oculus rift dk3 çıkacak ama ne zaman belli değil.
Şuanda halen geliştiriyorlar.Sağlık açısında oculus firması daha iyi bir noktaya getirmesi lazım.Fiyatı tr playstation 4 pahalı bir cihaz olarak gelebilir.
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Red_devil33 4 yıl
Çıksada alsak
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DH Misafiri 4 yıl
Bu cihaz sanal ışınlanmayı ortaya çıkarabilir anında istediğiniz yerin görüntüsü gelir belki daha ileride gittiğiniz ortama gelen diğer kullanıcılarla etkileşime geçerek dünyanın öbür ucundaki insanlarla karşılıklı oturup sohbet bile edilebilir yada şirketler evden bu cihazla ofis ortamındaymış gibi çalışabilir.
Acayip şeyler olacak bunları düşününce kendimi teknolojik açıdan günümüzdeki dedem gibi hissettim :D
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