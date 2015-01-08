Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin!

Genel Yayın Yönetmeni
Oculus Rift'in piyasaya çıkmaya en yakın versiyonu "crescent bay" prototipini denedik. 2K ekran, daha yüksek tazeleme hızına sahip ekran ve 360 derece hareket algılama için arka tarafa da yerleştirilmiş kızılötesi ışıklarla güçlendirilen prototip, ilk versiyonlara göre çok daha hafif ve konforlu bir hal almış. Ek olarak üzerinde 3D ses deneyimi yaşatmak için gelen kulaklıklar da oldukça başarılı.
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Bilgisayar 2.000 lira para gider.Bunun için pc değiştirim.
Oculus Rift DK2satın alacağımız bir iki yer var.Tr bir site satıyır.2.500 yada 2.200
kendi orjinal sitesinden 350 dolar ama gümrük v.s v.s 1.500-2000 arası tutabilirmiş artı uğraş dur ama alacak arkadaşlar oculus rift dk2 alsın bu yeni modeli muhtemenlen oculus rift dk3 çıkacak ama ne zaman belli değil.
Şuanda halen geliştiriyorlar.Sağlık açısında oculus firması daha iyi bir noktaya getirmesi lazım.Fiyatı tr playstation 4 pahalı bir cihaz olarak gelebilir.
Acayip şeyler olacak bunları düşününce kendimi teknolojik açıdan günümüzdeki dedem gibi hissettim :D