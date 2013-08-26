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Oculus Rift gözlük sistemi, gelecekte Android platformu ile uyumlu olarak çalışabilir

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift gözlük sistemi, gelecekte Android platformu ile uyumlu olarak çalışabilir
Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği arttıran Oculus Rift gözlük sistemi, öğrenilen bilgilere göre gelecekte Android platformuyla da kullanılabilir bir duruma gelecek.
Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'in GDC Europe Eurogame internet sitesine verdiği röportaj kapsamında öğrenilen bilgiye göre Oculus Rift gözlük sistemi, kesin bir tarih verilmiyor olsa da kısa zaman içerisinde Android işletim sistemine sahip oyun konsolları ya da diğer farklı cihazlar ile kullanılabilecek. iOS platformunun kapalı yapısı ve Windows Phone platformunun henüz istenilen popülerlik seviyesine ulaşamaması nedeniyle Android tarafına yöneldiklerini belirten Luckey, dünya çapında 20,000'den fazla geliştiricinin Oculus Rift gözlük sistemi üzerinde çalıştığını belirtiyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde farklı geliştiricilerin hazırladıkları oyun, oyun demoları, eklenti paketleri ya da diğer uygulamaların yer aldığı "Oculus Share" isimli resmi bir paylaşım merkezine de kavuşan Oculus Rift, birçok otorite tarafından geleceği oldukça parlak cihazlar arasında gösteriliyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2013-08-22-in-a-few-years-well-be-able-to-get-matrix-level-virtual-reality Yorum Yaz
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murat08e 5 yıl
Bişey sorcam bu sadece monitör-joystick gibi mi yoksa tek başına kullanılabilecek mı
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DaOzy 5 yıl
Yeteri kadar gelişirse oyun dünyasında "Virtual Reality" devrimi yaratacaktır.Üstelik gerçek hayatta Sword Art Online animesindeki gibi oyunları görebileceğiz ;)
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asaltek 5 yıl
çinlilerin oculus rift i kopyalamayacaklarını kimse söylemedi, bize böyle bir bilgi gelmedi.

Şunla uyumlu olsun, bunla olmasın gibi havalara girerlerse, henüz doğru düzgün para kazanamadan güzelim icadı çinlilere kaptırıverirler anlayamadan. Zaten çok yakında kesin kopyalayacaklar da, oculus rift ekibi paraya doyayım diyorsa eğer, elini biraz çabuk tutmalı.

3 sene sonra oculus rift in türevleri ile dolacak piyasa, tv yi gereksiz kılan bir sanal dünya gözlüğünden bahsediyoruz, şimdinin tv'si neyse, oculus rift daha fazlası, oyun dünyasına iphone etkisi yapacağı garantidir. şahsen, ps4 den daha çok bekliyorum, ps4 sonuçta az daha gelişmiş bir ps3, ama oculus rift in bir benzeri henüz yok.
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digimoney$ 5 yıl
bunun cikis tarihi belli olsada alsak.
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