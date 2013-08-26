Oculus Rift gözlük sistemi, gelecekte Android platformu ile uyumlu olarak çalışabilir

Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği arttıran Oculus Rift gözlük sistemi, öğrenilen bilgilere göre gelecekte Android platformuyla da kullanılabilir bir duruma gelecek.

Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'in GDC Europe Eurogame internet sitesine verdiği röportaj kapsamında öğrenilen bilgiye göre Oculus Rift gözlük sistemi, kesin bir tarih verilmiyor olsa da kısa zaman içerisinde Android işletim sistemine sahip oyun konsolları ya da diğer farklı cihazlar ile kullanılabilecek. iOS platformunun kapalı yapısı ve Windows Phone platformunun henüz istenilen popülerlik seviyesine ulaşamaması nedeniyle Android tarafına yöneldiklerini belirten Luckey, dünya çapında 20,000'den fazla geliştiricinin Oculus Rift gözlük sistemi üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde farklı geliştiricilerin hazırladıkları oyun, oyun demoları, eklenti paketleri ya da diğer uygulamaların yer aldığı "Oculus Share" isimli resmi bir paylaşım merkezine de kavuşan Oculus Rift, birçok otorite tarafından geleceği oldukça parlak cihazlar arasında gösteriliyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2013-08-22-in-a-few-years-well-be-able-to-get-matrix-level-virtual-reality