Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor

Sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olmak isteyen bir çok kullanıcının en büyük endişelerinden birisi hali hazırda sahip olduğu sistemin gözlük için yetersiz olması. Yaz aylarında genel satışa hazırlanan Oculus Rift ise çıkış yapmadan önce bu problemi çözmek istiyor.

16 Şubat'ta Oculus-Ready (Oculus'a Hazır) bilgisayarların ön siparişe sunulacağını haber veren şirket ayrıca özel paket indirimleriyle birlikte VR setini de kullanıcılarla buluşturacak. Asus, Dell ve Dell'in oyuncu markası AlienWare markalı bilgisayarların satılacağı ön siparişte önerilen satış fiyatı üzerinden 100-200 dolarlık indirimler yapılacak.

Best Buy, Amazon, ve Microsoft Store aracılığıyla yapılacak satışlar paket içeriklerinde Oculus sertifikalı PC'lerin yanı sıra VR kaskı, sensör, kumanda, Xbox One kontrolcüsünün yanı sıra EVE: Valkyrie ve Lucky’s Tale! oyunları da yer alıyor. Satışa sunulacak bilgisayarların özelliklerini ve fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. En ucuz bilgisayar ve Oculus bileşenlerinin paketi 950$ fiyatla satılacak. Yalnızca Oculus Rift'in 600 dolarlık satış fiyatına sahip olduğunu düşünürsek paketlerin önemli bir fiyat avantajı sunduğu söylenilebilir. Fiyatların yalnızca belirli satış bölgeleri için geçerli olacağını da belirtelim.

(MSRP: Önerilen satış fiyatı, Bundle Price: İndirimli ön sipariş fiyatı)

https://www.oculus.com/en-us/blog/pre-orders-for-oculus-ready-pcs-and-rift-bundles-start-february-16/