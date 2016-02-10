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Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor

En iddialı sanal gerçeklik kasklarından birisi olan Oculus Rift çıkışa çok yakın. 16 Şubat'ta başlayan ön sipariş ise Oculus'a hazır PC satın almak isteyenler için önemli bir fırsat.
3 yıl
2,5b
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7
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor
 
Sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olmak isteyen bir çok kullanıcının en büyük endişelerinden birisi hali hazırda sahip olduğu sistemin gözlük için yetersiz olması. Yaz aylarında genel satışa hazırlanan Oculus Rift ise çıkış yapmadan önce bu problemi çözmek istiyor.

16 Şubat'ta Oculus-Ready (Oculus'a Hazır) bilgisayarların ön siparişe sunulacağını haber veren şirket ayrıca özel paket indirimleriyle birlikte VR setini de kullanıcılarla buluşturacak. Asus, Dell ve Dell'in oyuncu markası AlienWare markalı bilgisayarların satılacağı ön siparişte önerilen satış fiyatı üzerinden 100-200 dolarlık indirimler yapılacak. 
Best Buy, Amazon, ve Microsoft Store aracılığıyla yapılacak satışlar paket içeriklerinde Oculus sertifikalı PC'lerin yanı sıra VR kaskı, sensör, kumanda, Xbox One kontrolcüsünün yanı sıra EVE: Valkyrie ve Lucky’s Tale! oyunları da yer alıyor. Satışa sunulacak bilgisayarların özelliklerini ve fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. En ucuz bilgisayar ve Oculus bileşenlerinin paketi 950$ fiyatla satılacak. Yalnızca Oculus Rift'in 600 dolarlık satış fiyatına sahip olduğunu düşünürsek paketlerin önemli bir fiyat avantajı sunduğu söylenilebilir. Fiyatların yalnızca belirli satış bölgeleri için geçerli olacağını da belirtelim.
(MSRP: Önerilen satış fiyatı, Bundle Price: İndirimli ön sipariş fiyatı)

https://www.oculus.com/en-us/blog/pre-orders-for-oculus-ready-pcs-and-rift-bundles-start-february-16/ Yorum Yaz
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Overlockçu 3 yıl en beğenilen AMERICAN
Televizyon ilk çıktığında hatta radyoda ilk çıktığında senin gibiler dünys henüz hazır değil demişlerdi.

Neye göre hazır değil dediğini bilseydik keşke

Çokmu maliyetli ? Hayır.
Vaad edileni sunmuyor mu ? Hayır sunuyor
Üretiminde bir sıkıntı var mı ? Hayır.
Kullanılacak teknolojiler hazır mı ? Hazır.

Neye göre dedin ? Salladın tabiki.

Cahil olmak çok güzel bir şey, her şeyi biliyorsun.
Televizyon ilk çıktığında hatta radyoda ilk çıktığında senin gibiler dünys henüz hazır değil demişlerdi.Neye göre hazır değil dediğini bilseydik ke...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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SHamuL 3 yıl
Jim Gordon
Vr saçmalığı.tamamen gereksiz.dunya henüz hazır değil.

Belki de bilgisayarın hazır değildir? he? Bence öyle.
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Spiderhip 3 yıl
Ciddi ciddi yeni bir çağın ilk adımları bunlar. Dünya çok kolay hazır halede gelir merak etmeyin. Cep telefonlarına çok mu hazırdık, bilgisayarlara çok mu hazırdık. Tabi belli bir yaşın üstü için anlaması daha zor oluyor bu bir gerçek. Hala akıllı telefonları kullanmakta dede, anneanne kesiminde zorlanan kısım çok. Hele bilgisayarları kullanabilen yaşlı sayısı daha az. Ama zaten pclerin cep telefonlarının olduğu bir dünyaya doğan yeni nesil için bu alışma süreci çok hızlı ve doğal bir şekilde gerçekleşiyor. 3-5 yaşında daha okuma yazma bilmeyen çocuklar cep telefonu oyunlarını takır takır oynuyor, new game e basmasını biliyor, neye basarsa ne olacağını öğreniyor. Şaşırtıcı ama gerçek.
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eric13 3 yıl
Kullanilan ekranlar Vr icin cok dusuk cozunurluklu diye biliyorum ( her iki goze boluyor ustelik tum alani kapliyor bu cozunurluk kullananlar bazen pixel karelerini gorduklerini belirtiyorlar) , suan ki grafik kartlari Vrnin istedigi cozunurlukte ve yuksek kalitede oynatmakta zorlaniyor. Ve bu sistemin toplam ucreti 2000 dolar civari ki bu gercekten pahali.
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SHamuL 3 yıl
Jim Gordon
Vr saçmalığı.tamamen gereksiz.dunya henüz hazır değil.

Belki de bilgisayarın hazır değildir? he? Bence öyle.
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AMERICAN 3 yıl
Vr saçmalığı.tamamen gereksiz.dunya henüz hazır değil.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Overlockçu 3 yıl AMERICAN
Televizyon ilk çıktığında hatta radyoda ilk çıktığında senin gibiler dünys henüz hazır değil demişlerdi.

Neye göre hazır değil dediğini bilseydik keşke

Çokmu maliyetli ? Hayır.
Vaad edileni sunmuyor mu ? Hayır sunuyor
Üretiminde bir sıkıntı var mı ? Hayır.
Kullanılacak teknolojiler hazır mı ? Hazır.

Neye göre dedin ? Salladın tabiki.

Cahil olmak çok güzel bir şey, her şeyi biliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +13
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simbolmina 3 yıl AMERICAN
Jim Gordon
Vr saçmalığı.tamamen gereksiz.dunya henüz hazır değil.

Aahahahahahahhaajaha.
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