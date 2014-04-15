Office Online artık web uygulaması olarak Chrome'da





Popüler Office yazılımlarını her kesimden kullanıcıya ulaştırma gayreti içerisinde olan Microsoft, iPad için Office uygulamasından sonra Chrome tarayıcısı için de web uygulamalarını başlattı.





Artık Word Online, Excel Online ve PowerPoint Online yazılımları web uygulaması olarak Chrome uygulama ana ekranından başlatılabilecek ve doğrudan düzenleme sayfası açılacak. OneNote Online ise kısa bir süre sonra kullanıma sunulacak.





Bir kullanıcı girişi gerektirmeyen uygulamalar ana ekrandan hızlı bir şekilde başlatılabiliyor ve bir nevi Google Docs'a da rakip oluyor. Chrome desteği yanında Office Online paketi daha basit ve daha geliştirilmiş bir düzenleme yapısına da kavuştu.



















