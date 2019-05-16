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Okyanuslardaki plastik atıklar, oksijen üreten bakteriyi öldürüyor

Okyanuslarımızdaki plastik atıkların, soluduğumuz oksijenin önemli bir miktarını üreten bir deniz bakterisine ciddi zararlar verdiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Geçtiğimiz günlerde tamamlanan bir araştırma, plastik atıkların okyanuslarımız üzerindeki yıkıcı etkilerini gösteren yeni bulgulara ulaştı. Bilim insanlarının ilk kez yürüttüğü çalışma; plastik atıklardan sızan kimyasalların, soluduğumuz oksijenin %10’undan fazlasını üreten bir okyanus bakterisine nasıl zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Prochlorococcus siyanobakterisi adı verilen ve yaklaşık 30 yıl önce keşfedilen bakteri türü, gezegenimiz üzerindeki yaşayan hem en küçük fotosentez yapan canlı hem de türler arasında sayıca en fazla olanlardan sayılıyor. Sayılarının üç oktilyon (10 üzeri 27) kadar olduğu tahmin edilen bu canlılar, okyanuslarımızı temizlemekle kalmıyor aynı zamanda soluduğumuz oksijenin önemli bir miktarını da üretiyor.

Çalışmada görev alan Macquarie Üniversitesi öğretim görevlisi Lisa Moore, “Bu küçük mikro organizmalar; hem deniz beslenme zincirinin çok önemli birer halkası hem de karbon dönüşümü ile oksijen üretimine eşsiz katkı sağlıyor. Aldığınız 10 nefesten birini bu ufaklıklara borçlusunuz. Ancak ne yazık ki bugüne kadar, insanların neden olduğu kirlenmenin bu canlılar üzerine ne tür etkiler yaptığını bilen yoktu.” şeklinde sözleri ile söz konusu bakterinin gezegenimiz ve bizim için olan önemini özetlemiş. 

Bilim insanının vurguladığı boşluğu doldurmak adına ise araştırmacılar, siyanobakterisinin iki türünü laboratuvar ortamı altında incelemeye almışlar. Sıradan plastiklerden sızan kimyasallara maruz bırakılan Prochlorococcus’larda; büyüme bozukluğu, fotosentez yeteneklerinde azalma ve çoğu genlerinde ifade değişikliği tespit edilmiş.

Elde edilen sonuçlar kesin veriler içermiyor

Araştırmacılara göre elde edilen sonuçlar, okyanuslarımızdaki plastiklerin neden olduğu genel bir soruna işaret etmiyor olabilir. Zira bu konuda yeterli bir veriye sahip olunmadığının altını çizen bilim insanları, plastik kirliliğinin siyanobakterisi üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini daha iyi anlamak için bahsi geçen deneyi yaptıklarını belirtmişler.

Araştırma ekibinin lideri Sasha Tetu yaptığı açıklamada, “Eğer plastik kirliliğinin deniz hayatı üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak istiyorsak, öncelikle bu kirliliğin mikrobiyal gruplar üzerindeki etkisini anlamalıyız.” ifadelerini kullanıyor.

Araştırmacılar, okyanus ekosistemlerimizdeki plastik ve mikro plastik atıklar üzerine yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen bu maddelerin tam olarak nasıl zarar verdiği konusunda çok az bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor. Araştırmada ayrıca yaklaşık iki trilyon plastik parçasının bulunduğu Büyük Pasifik Çöp alanının Prochlorococcus siyanobakterisinin en yoğun olduğu bölgenin üzerinden geçtiği ifade edilmiş.

Son olarak, yürütülen çalışma laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiş ve hipotezlere dayanan bir faaliyet olsa da plastiklerden sızan kimyasalların okyanuslar üzerindeki potansiyel etkilerinin daha detaylı incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.


https://newatlas.com/plastic-ocean-pollution-bacteria-photosynthesis-oxygen/59688/ Yorum Yaz
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saintdismas 2 hf.
Bunlar alg değilmi ya bakteri diyorlarw
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banyo terliği 2 hf.
Şu plastik tam da insanı gösteriyor. Plastik gelmiş geçmiş en önemli buluşlardandır. Hem ucuz, hem dayanıklı, hem de her yerde kullanabilirsin. Ama biz hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde bu muhteşem madde ile çevreyi kirletiyoruz.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
illuminati bu habere +1 yaptı !
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kreat 3 hf.
Plastiği üretmek ve geri dönüşüm için harcanan enerji ve çevreye verdiğimiz onca zarara bak. İş yerinde aylık 750 bin TL elektrik faturası sadece üretmek için. Bunun daha geri dönüşümü var.
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