Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı

21 Nisan’da Tesla Model S otomobil, Çin’in Şangay şehrinde park halindeyken alev topuna dönmüş ve olay üzerinden iki hafta geçmeden bir başka Tesla aracı ise ABD’nin San Francisco şehrinde alevlere yenik düşmüştü.

Honk Kong merkezli Apple Daily gazetesine göre ise üçüncü bir araç, Honk Kong’da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yandı. Paylaşılan bilgilere göre ölü veya yaralının bulunmadığı olay, araç park edildikten yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleşmiş. 12 Mayıs tarihinde meydana gelen olaya ait CCTV kayıtlarına elde göre araçta üç kez patlama gerçekleştiği iddia ediliyor. Model S’in 85 KWH dual power versiyonunda çıkan yangın, yaklaşık 45 dakikada söndürülebilmiş.

Yangının sebebinin anlaşılamadığı ve Tesla yetkililerine ulaşan Reuters haber ajansının ise şirket kanalından resmi bir cevap alamadığı ifade ediliyor. Araç sahibine ve CCTV kayıtlarına ulaşmaya çalışan haber ajansının bu çabaları da sonuçsuz kalmış.

Tesla'dan açıklama bekleniyor

Daha önce de araç yangınları sebebiyle başı ağrıyan Tesla’nın yaşadığı sorunlar, daha çok kaza sonrası veya araç şarj olurken meydana gelmişti. Ancak araçların park halinde ve şarjda olmadığı halde yanmaları, söz konusu yangınları daha da önemli hale getiriyor.

Tesla araç sahipleri ise şirketin acilen bir açıklama yapmasını bekliyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-hongkong/tesla-car-catches-fire-in-hong-kong-parking-lot-media-idUSKCN1SK0G1