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Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı

Tesla'ya ait bir otomobilin daha park halindeyken alevlere yenik düştüğü iddia edildi. Olay bu kez Honk Kong'da meydana geldi. Tesla ise bahsi geçen olaylarla ilgili halen bir açıklama yapmış değil.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı
 

21 Nisan’da Tesla Model S otomobil, Çin’in Şangay şehrinde park halindeyken alev topuna dönmüş ve olay üzerinden iki hafta geçmeden bir başka Tesla aracı ise ABD’nin San Francisco şehrinde alevlere yenik düşmüştü.

Honk Kong merkezli Apple Daily gazetesine göre ise üçüncü bir araç, Honk Kong’da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yandı. Paylaşılan bilgilere göre ölü veya yaralının bulunmadığı olay, araç park edildikten yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleşmiş. 12 Mayıs tarihinde meydana gelen olaya ait CCTV kayıtlarına elde göre araçta üç kez patlama gerçekleştiği iddia ediliyor. Model S’in 85 KWH dual power versiyonunda çıkan yangın, yaklaşık 45 dakikada söndürülebilmiş.

Yangının sebebinin anlaşılamadığı ve Tesla yetkililerine ulaşan Reuters haber ajansının ise şirket kanalından resmi bir cevap alamadığı ifade ediliyor. Araç sahibine ve CCTV kayıtlarına ulaşmaya çalışan haber ajansının bu çabaları da sonuçsuz kalmış.

Tesla'dan açıklama bekleniyor 

Daha önce de araç yangınları sebebiyle başı ağrıyan Tesla’nın yaşadığı sorunlar, daha çok kaza sonrası veya araç şarj olurken meydana gelmişti. Ancak araçların park halinde ve şarjda olmadığı halde yanmaları, söz konusu yangınları daha da önemli hale getiriyor.

Tesla araç sahipleri ise şirketin acilen bir açıklama yapmasını bekliyor.


https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-hongkong/tesla-car-catches-fire-in-hong-kong-parking-lot-media-idUSKCN1SK0G1 Yorum Yaz
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deniz_sea 3 hf. en beğenilen
Elveda içten yanmalı motorlu araçlar,
Merhaba dıştan yanmalı arabalar....
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tokatli6061 3 hf.
İçinde tuttuğu tüm emisyonu bi seferde salıp rahatlayan araçlar bunlar demekki :)
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CoreXXX 3 hf.
honk kong da meydana gelemez çünkü öyle bir şehir yok dünyada. ama hong kong deseniz inanılabilir
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sturmgewehr44 3 hf. yeni yorumcu
Hahaha alan salakların suçu
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BZTRL 3 hf.
Dünyada Tesla'ya karşı başlatılan karalama operasyonu
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tokatli6061 3 hf.
İçinde tuttuğu tüm emisyonu bi seferde salıp rahatlayan araçlar bunlar demekki :)
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Orange dragon 3 hf.
Metal gövde nasıl yanabiliyor?
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deniz_sea 3 hf. en beğenilen
Elveda içten yanmalı motorlu araçlar,
Merhaba dıştan yanmalı arabalar....
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sniper23 3 hf.
Araba "çok ateşli" olduğundan normal bir durum.
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DH Misafiri 3 hf.
İçten yanmalı araçlara göre daha çok yangın çıkarıyor elektrikli araçlar :)
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