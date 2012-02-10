Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus SH-25MR dijital fotoğraf makinesi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus, kompakt dijital fotoğraf makinelerine bir model daha ekledi. Olympus'un SH-25MR olarak adlandırdığı fotoğraf makinesi 109.2 x 61.8 x 30.6 mm ölçüleri ve 208 gram ağırlığıyla sınıfın ince ve hafif modelleri arasında yer alıyor.
16 MP CMOS sensörle donatılan SH-25MR'de 12.5x optik zum destekli 24mm'lik geniş açı lense yer verilmiş. 3 inç boyutlu 460k noktalı dokunmatik ekrana sahip olan makinede 46MB dahili hafıza, Eye-Fi ve SD/SDHC/SDXC kart desteği, dahili GPS modülü, USB 2.0 girişi, HDMI çıkışı ve Full HD video kayıt desteği bulunuyor.
Olympus SH-25MR dijital fotoğrf makinesinde 80-6400 ISO değeri, 17 farklı çekim modu, maksimum 1 cm yakınlıktan makro çekim desteği, dahili flaş gibi özellikler de yer alıyor.
Olympus'un ynei kompakt dijital fotoğraf makinesi SH-25MR'nin Nisan ayı içinde 360$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Dell Inspiron N5110 Dizüstü Bilgisayar video inceleme 7 yıl 1e1 Haber: Geri Döndü! 10 Şubat/02 7 yıl Logitech Mini Boombox kablosuz bluetooth hoparlör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim