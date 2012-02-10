Olympus SH-25MR dijital fotoğraf makinesi



Fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus, kompakt dijital fotoğraf makinelerine bir model daha ekledi. Olympus'un SH-25MR olarak adlandırdığı fotoğraf makinesi 109.2 x 61.8 x 30.6 mm ölçüleri ve 208 gram ağırlığıyla sınıfın ince ve hafif modelleri arasında yer alıyor.

16 MP CMOS sensörle donatılan SH-25MR'de 12.5x optik zum destekli 24mm'lik geniş açı lense yer verilmiş. 3 inç boyutlu 460k noktalı dokunmatik ekrana sahip olan makinede 46MB dahili hafıza, Eye-Fi ve SD/SDHC/SDXC kart desteği, dahili GPS modülü, USB 2.0 girişi, HDMI çıkışı ve Full HD video kayıt desteği bulunuyor.

Olympus SH-25MR dijital fotoğrf makinesinde 80-6400 ISO değeri, 17 farklı çekim modu, maksimum 1 cm yakınlıktan makro çekim desteği, dahili flaş gibi özellikler de yer alıyor.

Olympus'un ynei kompakt dijital fotoğraf makinesi SH-25MR'nin Nisan ayı içinde 360$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.



