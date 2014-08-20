Omate yeni akıllı saatini duyurdu





Kickstarter üzerinde başarılı bir destek süreci sonrasında hayata geçen ve ülkemizde de satışa sunulan SIM kart destekli Omate TrueSmart devam modeline hazırlanıyor.





Omate X olarak adlandırılan model resmi sayfasına kavuştu ancak 1 Eylül'de resmi lansmanı olacak. Modaya ağırlık verecek olan Omate X'de metal kasa ve 22mm değiştirilebilir kayış olacak.





Omate ilk akıllı saatini Android işletim sistemi üzerine inşa etmişti. Omate X ise Pebble gibi sadece bildirim sunan bir formata sahip olacak ve kendine has bir arayüz taşıyacak. Modelin 400mAh gücündeki bataryasının yaklaşık 1 hafta kullanım süresi sunması bekleniyor. Saatin 1.54 inçlik dokunmatik ekranı ise hafif kavisli 240x240 piksellik bir çözünürlüğe sahip.





Cihaza MediaTek'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Aster MT2502 yongaseti eşlik ediyor. 260MHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı olan bu yongaseti özel bir optimizasyon sayesinde belirli durumlarda 24MHz saat hızına kadar düşebiliyor





Saatin hoparlör ve mikrofonu sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz. 128MB RAM taşıyan saat 3 eksenli akselerometre yanında atılan adım, yakılan kalori gibi fitness bilgileri de sağlıyor.





Android ve iOS akıllı telefonlar ile bağlantı kuracak olan cihaz 129$ fiyat etiketi taşıyacak. İlk 5 gün boyunca saat 100$ üzerinden satılacak ve ilk 1000 ürün özel bir seri numarasına sahip olacak. Cihazın satışına Ekim ayı itibariyle başlanacak.

http://www.omate.com/spec.html