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Omate yeni akıllı saatini duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Omate yeni akıllı saatini duyurdu

Kickstarter üzerinde başarılı bir destek süreci sonrasında hayata geçen ve ülkemizde de satışa sunulan SIM kart destekli Omate TrueSmart devam modeline hazırlanıyor. 

Omate X olarak adlandırılan model resmi sayfasına kavuştu ancak 1 Eylül'de resmi lansmanı olacak. Modaya ağırlık verecek olan Omate X'de metal kasa ve 22mm değiştirilebilir kayış olacak. 

Omate ilk akıllı saatini Android işletim sistemi üzerine inşa etmişti. Omate X ise Pebble gibi sadece bildirim sunan bir formata sahip olacak ve kendine has bir arayüz taşıyacak. Modelin 400mAh gücündeki bataryasının yaklaşık 1 hafta kullanım süresi sunması bekleniyor. Saatin 1.54 inçlik dokunmatik ekranı ise hafif kavisli 240x240 piksellik bir çözünürlüğe sahip. 

Cihaza MediaTek'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Aster MT2502 yongaseti eşlik ediyor. 260MHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı olan bu yongaseti özel bir optimizasyon sayesinde belirli durumlarda 24MHz saat hızına kadar düşebiliyor 

Saatin hoparlör ve mikrofonu sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz. 128MB RAM taşıyan saat 3 eksenli akselerometre yanında atılan adım, yakılan kalori gibi fitness bilgileri de sağlıyor. 

Android ve iOS akıllı telefonlar ile bağlantı kuracak olan cihaz 129$ fiyat etiketi taşıyacak. İlk 5 gün boyunca saat 100$ üzerinden satılacak ve ilk 1000 ürün özel bir seri numarasına sahip olacak. Cihazın satışına Ekim ayı itibariyle başlanacak. 

http://www.omate.com/spec.html Yorum Yaz
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ClearNOS 4 yıl
İyi bir şeye benziyor
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DH Misafiri 4 yıl
omate lansman yaparken ilk saatinde ''türkiyeye en stabil saatimizle çıkacağız eylülde gelicez'' dedi biz hicbiyerde goremedık eger dediği sey sanal sitesinden satış yapmaksa onu neptune pine da yapıyo...
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Gece772 4 yıl
Saatin özellikleri güzel
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Recharged 4 yıl
Tasarımsal olarak tatmin edici bir ürüne benziyor. Açıkçası Samsung'un Gear serisinden daha güzel duruyor.
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askerasker 4 yıl
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The Tenth Doctor 4 yıl
niye yorumlar kaldırılıyor ? diktatör tavrınız hiç hoş değil.
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mgokhanozen 4 yıl
Herkes Omate'nin yeni akıllı saatini bekliyormuş gibi hissetiren bi başlık olmuş.
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Görmebak 4 yıl
Adamlar bildigin telefon yapmış sim kart girişi var

1 hafta gitmesi çok iyi ama görüşme felan yaparsanız tabi o 1 hafta süre 2-3 güne düşebilir sony smartwatch 2 ye rakip olarak yapmışlar resmen
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HeroArtiz 4 yıl
Sekli super olmus biraz pebble I andiriyor
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wolf silver 4 yıl
128 mb ram çok değil mi! :D :D :D
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