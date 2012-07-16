Omron, D6T temassız MEMS termal alan sensörünü akıllı cihazlara taşımayı planlıyor





Japon elektronik şirketi Omron, mobil cihazların ısıyı algılamalarını sağlayan özel bir termal alan sensörü geliştirdi.





D6T temassız MEMS termal alan sensörü olarak adlandırılan bu cihaz hareketsiz duran insanları bile algılama özelliğine sahip. Şu an için mevcut sensörler algılama için harekete ihtiyaç duyarken, Omron'un yeni süper hassas kızılötesi sıcaklık sensörü herhangi bir hareket olmadan da çalışabiliyor. Bu sensörü tüketicilerin ulaşabileceği seviyeye getirmek için çalışan Omron, bu sayede insanların bunu kullanarak fazla güç tüketen cihazları algılamalarını mümkün kılmaya çalışıyor. Sensörün genel olarak ev, bina enerji yönetim sistemlerinde ve geniş çaplı otomasyon uygulamalarında kullanılması hedefleniyor.





Omron'un sensörü, en küçük sıcaklık değişiklerini algılayabildiği için bir odanın sıcaklığını ölçmek için de kullanılabiliyor. Bu durumda sensörü aşırı ısınmaya karşı duyarlı ortamlarda kullanım için elverişli hale getiriyor. Mobil cihazlara yeni özellikler katarak akıllı cihazların kullanım alanını genişletecek olan bu sensörün kullanıcı elektroniklerinde yer almasıyla birlikte ne gibi faydalar sağlayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/07/13/omrom-mems-thermal-sensor/