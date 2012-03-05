Ön inceleme: Sony Xperia S,Xperia P ve Xperia U

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| sony xperia S sar değeri 0,78 yazıyor sitesinde :
Türkçe
Radyo dalgasına maruz kalma ve Özgül
Emiş Oranı (SAR) bilgileri
Bu cep telefonu modeli, LT26i, radyo dalgaları na maruz kalma
ile ilgili, yürürlükteki güvenlik gerekliliklerine uyacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereklilikler, yaşına ve sağlık durumuna
bakılmaksızın, herkesin güvenliğini sağlayacak şekilde
oluşturulmuş güvenlik sınırlarını içeren bilimsel yönergelere
dayanmaktadır.
Radyo dalgasına maruz kalma yönergeleri, Özgül Emiş Oranı
veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini benimsemiştir. SAR
testleri, standartlaşmış yöntemler kullanılarak, telefonun tüm
frekans bantlarında tescil edilen en yüksek güç seviyelerinde
çalıştığı sırada gerçekleştirilmişter.
Farklı telefon modelleri arasında, SAR seviyeleri açısından
farklılıklar olabilse de, tümü radyo dalgalarına maruz kalma ile
ilgili yönergelere uyacak şekilde tasarlanmıştır.
SAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kılavuzu içindeki
güvenlik bölümüne başvurun.
Uluslararası İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu,
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), tarafından önerilen ve on (10) gram dokudan alınan
ortalama ile 2 W/kg olan SAR sınırını kabul eden
ülkelerde/bölgelerde (örneğin Avrupa Birliği, Japonya, Brezilya ve
Yeni Zelanda) yaşayanlar için SAR verisi bilgisi:
Bu telefonun, Sony tarafından test edilirken, kulakta
kullanımında elde edilen en yüksek SAR değeri, 0,78 W/kg (10 g)
olarak belirlenmiştir.
www-support-downloads.sonymobile.com/...
|bu gün gazeteyle beraber turkcelin bi dergisi geldi xperia u için 4gb + 32gb'a kadr micro sd yazıyo :S ayrıca fiyatta tarifeye ek 456 tl
DH Misafiri
sallamışlar
| az once denedim xperia s
sayfalar tokezliyor internet sayfalar kaydirieken titriyor
bariz kasilma var
ipone 4 16 gb takasa vercektim vazgectim
ayrica ekran daha olmasi fark etmiyor ikonlar ve yazilar yine kucuk kucuk
anlamadim gitti soyle kaymak gibi kayan bi anroid alamicam galiba
saygilar
canera66
ICS güncellemesi geldiğinde internet performansında önemli bir artış olacak. Ayrıca yazı boyutu da ayarlanabilecek
|xperia s ten sar degerı yuzunden vazgectım. şimdi p yi pekliyorum.p ninde tek begenmedıgım yanı ise seffaf kısımdan sonrakı kısmın cok asırı uzatılması:( telefon uzun ve ınce gorunuo ekranda cok yukarda duruo oran çok kötü :( ah be sony bişiyi yapıosun mutlaka bısı eksık oluo.
|p veya u almayı düşünüyorum, çıktığında fiyata göre karar vereceğim. ray almamak için kendimi zor tutuyorum :)
| sonymobile.com/...
burada 5 inç olduğu yazıyor? dh de ise 4,3 inç denmiş, nasıl iş anlamadım...
|arkadaşlar xperıa s alan varmı telefon nasıl takoz gibimi duruyor şıkmı benımde nıyetım var xperıa arc s ve xperıa s arasında kaldım sizce ... kullanan arkadaşlar yardım lütfen...
| Bir arkadaş Xperia S in SAR değeri 1,31 diye açıklamış.Eğer bu doğruysa Galaxy S2 kullanmaya devam.Bu durumda S2 nin SAR değeri Xperi S in 1/4 ü.
Bir de Sony Ericsson birleşince web sitesi toz oldu.Muhattap alınacak bir nokta yok.Telefonların geleceği hakkında biraz şüpheye düştüm.Bunca zaman yapılanılmaz mı.?Web te bir incelemede Sony yazıyor bir incelemede Sony Ericsson yazıyor.
|Bence bu üç model arasında P modeli daha çok tutulacaktır. Çünkü fiyat bakımından ortalama bir değere sahip olacak. S modelinin fiyatının çok yüksek olacağı aşikar. U modeli ise biraz daha bayanlara yönelik tasarlanmış gibi. U modeli düşük fiyatıyla, pek akıllı telefonlar hakkında bilgisi olmayanlar tarafından tutulacaktır bence. P ve U modellerinin bataryaları çok da iyi değil bu arada...
|Kendi sitesinde yazan doğrudur. Samsungda gorilla glas olayına benzemesin de bu iş.
mahubey
aynen benim aklıma xperia arc taki gibi düşük dahili bellek sıkıntısı geldi birden 5-6 uygulama kurduktan sonra hafıza kartına atın uyarısı veriyordu bundada o durum olmasın diye ısrarla soruyorum
|Arkadaşlar bu cihaz satılmaya başlanınca sizce sony arc s olan desteğini çeker mi
DH Misafiri
bence bi ics verir sonrasına karışmaz.
|Video daki incelemede videoya göre telefonların Xperia S,P ya da U hangisi olduğunu nasıl anladınız?Bir donanımları belirtilmemiş videoda yoksa ben mi kaçırıyorum izlerken.
marseltalon
sesli izlemiyor musun ? dalga mı geçiyorsun ?
İnsanların bu kadar da mal yerine koymak ne demektir ya? DH para için buna nasıl alet olur?
3.299 TL yerine 2.019 TL imiş? Hayır buna inanıp gerçekten çok ucuz deyip iPhone alanların hakkını nasıl ödeyecek DH? Para için böyle etik dışı reklam nasıl alınır ya?