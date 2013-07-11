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OnBeat isimli kulaklık, dahili güneş paneliyle enerji sorunu yaşatmıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OnBeat isimli kulaklık, dahili güneş paneliyle enerji sorunu yaşatmıyor

Parlak ve oldukça yararlı fikirlere destek olmaya devam eden Kickstarter üzerinde bağlatılmış güncel projelerden OnBeat isimli kafa üstü kulaklık, üzerinde taşıdığı güneş paneli ile birçok modelden ayrılıyor.
Site üzerinde Andrew Anderson tarafından başlatılan OnBeat, akıllı cihazların artan enerji ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış. Kafa üstü formunda geliştirilen kulaklık, tam üzerinde yer alan yüksek güçlü esnek güneş paneli sayesinde topladığı enerjiyi iki adet 1000mAh lityum-iyon batarya içerisine depolayabiliyor ve istenildiği zaman USB üzerinden akıllı cep telefonu ya da tablet gibi cihazlara aktarabiliyor. 3.5mm kulaklık girişiyle normal kulaklık görevini de gören OnBeat, teknik olarak 40mm sürücülere, 32 +/- 10% Ohm empedans, 20Hz ile 20.000 Khz arası frekans ve 100 + / - 3 dB hassasiyet değerlerine sahip.
İçerisinde yer alan lityum-iyon bataryaları normal elektrik prizlerinden şarj edilebilen ve katlanabilir yapıda üretilen OnBeat kulaklık modeli, site üzerinde başlatılırken konan 200,000£ hedefin bitimine 26 gün kala 183 bağış ile 14,211£'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 69£ (20£ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
OnBeat isimli kulaklık, dahili güneş paneliyle enerji sorunu yaşatmıyor

http://www.kickstarter.com/projects/onbeatheadphones/solar-headphones Yorum Yaz
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