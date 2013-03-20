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Opet, elektronik imza uygulamasını başlattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akaryakıt sektöründen tanınan ismi Opet, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı E-Güven ile işbirliğine giderek, çalışanlarına ücret bordrosu ve izin formu gibi belgeleri elektronik imzalı olarak ulaştırmayı amaçlayan yeni bir uygulamayı başlattı. Elektronik imza uygulaması sayesinde kanunun getirmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra, iş verimliliği ve zaman konusunda da kazanımlar sağlayacak.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Opet Petrolcülük İnsan Kaynakları Müdürü Aykut Üstün, E-Güven'i güvenlik ve tümleşik çözüm konusunda en iyi çözümü sunan firma olduğu için tercih ettiklerini söyledi. Bu uygulamaya geçilmeden önce bordroların basıldıktan sonra defalarca farklı bölgelere gönderildiğini ve bunların çalışanlar tarafından imzalandıktan sonra bir kopyasının tekrar merkeze yollandığını belirten Üstün, eski uygulamanın yarattığı zaman, iş gücü ve maliyet kaybına da dikkat çekti.

Opet'in elektronik imza uygulaması konusunda konuşan bir diğer isim ise, E-Güven'in İş Geliştirme, Kurumsal Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Grup Müdürü Ayşegül Tüzün oldu. Tüzün, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:


E-GÜVEN'in elektronik imza ürünlerini Opet'in altyapısıyla birleştiren firma Eczacıbaşı Bilişim'in Satış Yöneticisi Şenol Vatansever de yaptığı açıklamada şunları söyledi:  
"İş Kanunu kapsamında çalışanının bordrosunu gördüğünü ve teslim aldığını ispat etme yükümlülüğü işverene ait. Çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerde bordroların imza karşılığı teslimi zorlaşıyor. İmzalı nüshaların arşivlenmesi de ek yük oluşturuyor. Opet, çalışanlarına sunduğu E-bordro hizmetiyle yenilikçi ve teknolojiyi takip eden yaklaşımını ortaya koydu. Geliştirdiğimiz uygulamanın Opet ve çalışanlarına katma değer sağlamasından dolayı mutluyuz."

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Mutfak Artisti 5 yıl
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Redlife35 5 yıl
Gereksiz.
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DH Misafiri 6 yıl
e imza isbirligi yapmislar, e imza yayginlasiyor iste, kurumsal bir haber olmus, alismisiz urun donanim haberlerine
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MustafaNr 6 yıl
E İmza Yerine NFC Destekli Depolar Yapılsın.
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sertacarslan 6 yıl
Ne kadar gereksiz bir haber. Reklam mı demeliydim yoksa!
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