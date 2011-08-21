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Optoma'dan dünyanın en ucuz full HD 3D projeksiyon cihazı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filmiyle büyük bir patlama yapan 3D teknolojisi televizyon, tablet, akıllı telefon ve oyun konsolu gibi evlerimizde kullanılan tüketici elektroniği ürünlerine kadar girmiş durumda. 3D teknolojisinin henüz tam olarak gelişmediği alanlardan birisi projeksiyon cihazları. Full HD çözünürlüğün yeni yaygınlaşmaya başladığı projeksiyon cihazı pazarında full HD 3D görüntü sağlayan Sony’ye ait 10 000$ ve 4 200$ fiyat etiketine sahip iki model bulunuyor.

3D TV modellerinden bile pahalı olan full HD 3D projeksiyon cihazlarının bu açıdan yaygın kullanıma geçmesi zorlaşıyordu. Ancak ABD’li projeksiyon cihazı üreticisi Optoma bir tanesi 1500$ altı olmak üzere 3 yeni full HD 3D projeksiyon cihazını satışa sunuyor.

HD33, HD3300 ve HD8300 model projeksiyon cihazları firmanın 2D-3D içeriklerde daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlayan PureMotion3D ve yine 2D-3D içeriklerde parlaklık ve imaj kalitesini en yükseğe çıkaran PureDepth teknolojisini kullanıyor.

HD33 modeli 1800 ansilümen parlaklık, 4000 : kontrast oranı, 1080p çözünürlük, 5kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.2 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 1499$’lık fiyatı ile dünyanın en ucuz full HD 3D projeksiyon cihazı ünvanına sahip. Model satışa sunulmuş durumda.

HD8300 modeli 1500 ansilümen parlaklık, 30 000 : 1 kontrast oranı, 1080p çözünürlük, 9kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.5 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 4499$ fiyat etiketine sahip model bu ayın sonunda piyasada olacak.

HD3300 modeli ise 2000 ansilümen parlaklık, 5000 : 1 kontrast oranı, 5kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.2 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 1999$ fiyat etiketine sahip model de yine ay sonunda piyasaya sürülecek.

Modellerde 3D içerikleri izleyebilmek için firmanın kendi üretimi olan 3D aktive shutter gözlüklerin kullanılması gerekiyor. Kızılötesi verici ise cihaza gömülü durumda satılıyor. 


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Cengo1979 8 yıl
3D Projeksiyon Cihazları içerisinde DLP teknolojili OPTOMA EH-1020 modeli fiyat performans olarak piyasada oldukça iddialı bir yere geldi..
Full Hd 1920x1080 çözünürlük ve 3000 Ansi lümen parlaklık veren EH-1020, 2200:1 kontrast oranı ile oldukça başarılı ve HDMI girişi sayesinde birçok cihaza kolayca bağlantı sağlayabiliyor. 16:9 Doğal, 16:10/4:3 Uyumlu görüntü formatı desteği var.
Daha detaylı bilgi için; optomaprojeksiyon.com/...
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Virtual Reality 8 yıl
3D aktive shutter gözlükse at çöpe
FPR varken neden shutter gözlüklerle sağlığımı tehtid edeyim. Üsteli FPR gözlükler çok ucuz, pil derdide yok ve renkler daha canlı
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war3z 8 yıl
Bendede optoma HD67N modeli var gerçekten f/p iyi bir marka 1500TL ye aldığım bu cihazda bile 3D özelliği mevcut idi
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Yilmaz07 8 yıl war3z
war3z

Bendede optoma HD67N modeli var gerçekten f/p iyi bir marka 1500TL ye aldığım bu cihazda bile 3D özelliği mevcut idi


Onda o özelliği kullanmak için kaç yüz dolarlık 3d işlemci cihazı da alman gerekiyor ama
Doğrudan 3d değil seninkisi.
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