Optoma'dan dünyanın en ucuz full HD 3D projeksiyon cihazı

Avatar filmiyle büyük bir patlama yapan 3D teknolojisi televizyon, tablet, akıllı telefon ve oyun konsolu gibi evlerimizde kullanılan tüketici elektroniği ürünlerine kadar girmiş durumda. 3D teknolojisinin henüz tam olarak gelişmediği alanlardan birisi projeksiyon cihazları. Full HD çözünürlüğün yeni yaygınlaşmaya başladığı projeksiyon cihazı pazarında full HD 3D görüntü sağlayan Sony’ye ait 10 000$ ve 4 200$ fiyat etiketine sahip iki model bulunuyor.





3D TV modellerinden bile pahalı olan full HD 3D projeksiyon cihazlarının bu açıdan yaygın kullanıma geçmesi zorlaşıyordu. Ancak ABD’li projeksiyon cihazı üreticisi Optoma bir tanesi 1500$ altı olmak üzere 3 yeni full HD 3D projeksiyon cihazını satışa sunuyor.





HD33, HD3300 ve HD8300 model projeksiyon cihazları firmanın 2D-3D içeriklerde daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlayan PureMotion3D ve yine 2D-3D içeriklerde parlaklık ve imaj kalitesini en yükseğe çıkaran PureDepth teknolojisini kullanıyor.





HD33 modeli 1800 ansilümen parlaklık, 4000 : kontrast oranı, 1080p çözünürlük, 5kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.2 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 1499$’lık fiyatı ile dünyanın en ucuz full HD 3D projeksiyon cihazı ünvanına sahip. Model satışa sunulmuş durumda.





HD8300 modeli 1500 ansilümen parlaklık, 30 000 : 1 kontrast oranı, 1080p çözünürlük, 9kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.5 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 4499$ fiyat etiketine sahip model bu ayın sonunda piyasada olacak.





HD3300 modeli ise 2000 ansilümen parlaklık, 5000 : 1 kontrast oranı, 5kg ağırlık, iki HDMI 1.4a portu, VGA portu, 1.2 zoom oranı, RS-232 ve VESA 3D çıkışı gibi özellikler sunuyor. 1999$ fiyat etiketine sahip model de yine ay sonunda piyasaya sürülecek.





Modellerde 3D içerikleri izleyebilmek için firmanın kendi üretimi olan 3D aktive shutter gözlüklerin kullanılması gerekiyor. Kızılötesi verici ise cihaza gömülü durumda satılıyor.



