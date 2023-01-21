LG yeni akıllı projeksiyon cihazını duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı projeksiyon cihazlarının yüksek fiyat etiketlerine karşın LG bu hafta nispeten biraz daha maliyete odaklı yeni bir ürün duyurdu. LG Cinebeam Smart taşınabilir projeksiyon cihazı pek çok zahmeti ortadan kaldırıyor.

LG Cinebeam Smart projeksiyon özellikleri ve fiyatı

LG Cinebeam Smart taşınabilir projeksiyon cihazı 120 inç mesafeye kadar Full HD çözünürlükte yansıtma yapabiliyor. 450 ANSI Lumen parlaklık değeri olan cihaz 30 bin saate kadar da lamba ömrüne sahip.

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1Kg civarında ağırlığı ve kompakt gövdesi ile taşınabilir olarak sınıflandırılan LG Cinebeam Smart projeksiyon cihazı webOS 22 işletim sistemine sahip. Bu sayede içerik uygulamalarına erişim sağlanıyor. Ayrıca akıllı kumandası da mevcut.

Bluetooth 5.0 ile iki cihaza birden bağlanabilen cihaz AirPlay ve Apple HomeKit ile de uyumlu. Android cihazlardan ekran yansıtma yapılabiliyor. LG Cinebeam Smart taşınabilir projeksiyon cihazı için 599$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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