Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp

Multimadya cihazları, özellikle de projektörler konusunda uzmanlaşmış Çinli XGIMI şirketi, Magic Lamp adını verdiği bir ürün tanıttı. İlk bakışta sıradan bir tavan lambası gibi görünen cihaz herhangi bir odayı ev sinemasına dönüştürebiliyor.
Magic Lamp esasında HD projektör ve Harman Kardon ses sistemini bir araya getiren bir ürün. Dolby ve DTS ses desteği var. Tavana monte edilen cihaz lamba görevi gördüğü gibi aynı zamanda projektörün yanından geçen kişilerin görüntüyü engelleme ihtimalini ortadan kaldırıyor.
Fiyat etiketi de açıklandı
Magic Lamp maksimum 1080p çözünürlük ve 900 ANSI lümen parlaklığa sahip. Ayrıca kullanıcıların görüntüyü bir metre içinde yukarı veya aşağı hareket ettirmesine olanak 32 derecelik eksen kaydırma özelliği mevcut. Tavana monte edildiği için kablolar görüntü kirliliği de oluşturmuyor.
XGIMI Magic Lamp bu yıl Çin'de 1.170 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Daha sonrasında ise uluslararası pazarda boy göstereceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..