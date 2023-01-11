Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp

    Çinli projektör üreticisi XGIMI, hem tavan lambası hem de projektör olarak kullanılabilen yeni bir ürün duyurdu. Magic Lamp olarak adlandırılan cihaz birçok avantajı beraberinde getiriyor.
    1

    Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp Tam Boyutta Gör

    Multimadya cihazları, özellikle de projektörler konusunda uzmanlaşmış Çinli XGIMI şirketi, Magic Lamp adını verdiği bir ürün tanıttı. İlk bakışta sıradan bir tavan lambası gibi görünen cihaz herhangi bir odayı ev sinemasına dönüştürebiliyor.

    Magic Lamp esasında HD projektör ve Harman Kardon ses sistemini bir araya getiren bir ürün. Dolby ve DTS ses desteği var. Tavana monte edilen cihaz lamba görevi gördüğü gibi aynı zamanda projektörün yanından geçen kişilerin görüntüyü engelleme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

    Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Magic Lamp maksimum 1080p çözünürlük ve 900 ANSI lümen parlaklığa sahip. Ayrıca kullanıcıların görüntüyü bir metre içinde yukarı veya aşağı hareket ettirmesine olanak 32 derecelik eksen kaydırma özelliği mevcut. Tavana monte edildiği için kablolar görüntü kirliliği de oluşturmuyor.

    Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp Tam Boyutta Gör

    XGIMI Magic Lamp bu yıl Çin'de 1.170 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Daha sonrasında ise uluslararası pazarda boy göstereceği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız