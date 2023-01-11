Tam Boyutta Gör

Multimadya cihazları, özellikle de projektörler konusunda uzmanlaşmış Çinli XGIMI şirketi, Magic Lamp adını verdiği bir ürün tanıttı. İlk bakışta sıradan bir tavan lambası gibi görünen cihaz herhangi bir odayı ev sinemasına dönüştürebiliyor.

Samsung Galaxy 23 kılıf görselleri, serinin tasarımını onayladı 14 sa. önce eklendi

Magic Lamp esasında HD projektör ve Harman Kardon ses sistemini bir araya getiren bir ürün. Dolby ve DTS ses desteği var. Tavana monte edilen cihaz lamba görevi gördüğü gibi aynı zamanda projektörün yanından geçen kişilerin görüntüyü engelleme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de açıklandı

Magic Lamp maksimum 1080p çözünürlük ve 900 ANSI lümen parlaklığa sahip. Ayrıca kullanıcıların görüntüyü bir metre içinde yukarı veya aşağı hareket ettirmesine olanak 32 derecelik eksen kaydırma özelliği mevcut. Tavana monte edildiği için kablolar görüntü kirliliği de oluşturmuyor.

Tam Boyutta Gör

XGIMI Magic Lamp bu yıl Çin'de 1.170 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Daha sonrasında ise uluslararası pazarda boy göstereceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Projektör olarak çalışabilen tavan lambası: XGIMI Magic Lamp