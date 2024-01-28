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    BenQ LH650 projeksiyon okullar için geliyor

    BenQ LH650 lazer projeksiyon cihazı okullar ve çalışma ortamları için yüksek parlaklık sunarken, sınıflar arasında kolay bir şekilde taşımanızı da sağlıyor.     
    BenQ LH650 Tam Boyutta Gör
    Gelişen teknoloji ile birlikte okullar da artık en iyi cihazlarla donatılıyor. Eğitim sektörünün önemli bir Pazar haline gelmesi üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. BenQ okullara yönelik olarak yeni bir projeksiyon cihazı duyurdu.

    BenQ LH650 özellikleri ve fiyatı

    BenQ LH650 lazer projeksiyon cihazı Full HD çözünürlüğe sahip ve 2-100 metre arasındaki yansıtmalarda verimli görüntüler sunabiliyor. 4000 ANSI Lumen parlaklık seviyesi olan cihaz ekonomik modda kullanılırsa 20000 saat lamba ömrüne sahip.

    304 x 112 x 225 mm ölçülere ve 3Kg altı ağırlığı ile sınıflar arasında kolayca taşınabiliyor. DLP teknolojisi sayesinde Rec. 709 renk gamının yüzde 92’sini kapsarken HDR10 desteği de sunuyor. 10W hoparlör yanında görüntü düzeltme özellikleri de olan cihaz sunum çeşitlerine göre farklı modlar barındırıyor. SmartEco teknolojisi ise ekrandaki içeriğe bağlı olarak enerji tasarrufunu ayarlayabiliyor.

    USB-C DP, USB-A 2.0 ve HDMI 2.0b/HDCP2.2 bağlantıları olan cihazda opsiyonel bir Wi-Fi adaptörü de yer alıyor. Akıllı özellikleri olmadığı için bir kaynağa bağlanması gerekiyor. BenQ LH650 projeksiyon cihazı 1199$ olarak satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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