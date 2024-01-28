BenQ LH650 projeksiyon okullar için geliyor

BenQ LH650 özellikleri ve fiyatı
BenQ LH650 lazer projeksiyon cihazı Full HD çözünürlüğe sahip ve 2-100 metre arasındaki yansıtmalarda verimli görüntüler sunabiliyor. 4000 ANSI Lumen parlaklık seviyesi olan cihaz ekonomik modda kullanılırsa 20000 saat lamba ömrüne sahip.
304 x 112 x 225 mm ölçülere ve 3Kg altı ağırlığı ile sınıflar arasında kolayca taşınabiliyor. DLP teknolojisi sayesinde Rec. 709 renk gamının yüzde 92’sini kapsarken HDR10 desteği de sunuyor. 10W hoparlör yanında görüntü düzeltme özellikleri de olan cihaz sunum çeşitlerine göre farklı modlar barındırıyor. SmartEco teknolojisi ise ekrandaki içeriğe bağlı olarak enerji tasarrufunu ayarlayabiliyor.
USB-C DP, USB-A 2.0 ve HDMI 2.0b/HDCP2.2 bağlantıları olan cihazda opsiyonel bir Wi-Fi adaptörü de yer alıyor. Akıllı özellikleri olmadığı için bir kaynağa bağlanması gerekiyor. BenQ LH650 projeksiyon cihazı 1199$ olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.