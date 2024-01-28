BenQ LH650 projeksiyon okullar için geliyor

Tam Boyutta Gör Gelişen teknoloji ile birlikte okullar da artık en iyi cihazlarla donatılıyor. Eğitim sektörünün önemli bir Pazar haline gelmesi üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. BenQ okullara yönelik olarak yeni bir projeksiyon cihazı duyurdu.

BenQ LH650 özellikleri ve fiyatı

BenQ LH650 lazer projeksiyon cihazı Full HD çözünürlüğe sahip ve 2-100 metre arasındaki yansıtmalarda verimli görüntüler sunabiliyor. 4000 ANSI Lumen parlaklık seviyesi olan cihaz ekonomik modda kullanılırsa 20000 saat lamba ömrüne sahip.

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304 x 112 x 225 mm ölçülere ve 3Kg altı ağırlığı ile sınıflar arasında kolayca taşınabiliyor. DLP teknolojisi sayesinde Rec. 709 renk gamının yüzde 92’sini kapsarken HDR10 desteği de sunuyor. 10W hoparlör yanında görüntü düzeltme özellikleri de olan cihaz sunum çeşitlerine göre farklı modlar barındırıyor. SmartEco teknolojisi ise ekrandaki içeriğe bağlı olarak enerji tasarrufunu ayarlayabiliyor.

USB-C DP, USB-A 2.0 ve HDMI 2.0b/HDCP2.2 bağlantıları olan cihazda opsiyonel bir Wi-Fi adaptörü de yer alıyor. Akıllı özellikleri olmadığı için bir kaynağa bağlanması gerekiyor. BenQ LH650 projeksiyon cihazı 1199$ olarak satılıyor.

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BenQ LH650 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı