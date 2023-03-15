BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı duyuruldu

BlitzWolf BW-V3 özellikleri ve fiyatı
BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı 40x120 inç yakınlaştırma yapabiliyor ve 1.25:1 yakınlaştırma oranı mevcut. 720p yerleşik çözünürlüğü olan cihaz kodlama ile Full HD görüntüleri de destekliyor.
250 ANSI lümen parlaklığı olan ampül 40 bin saate kadar dayanabiliyor. Günde 8 saatlik kullanım ile 13 yıla varan süreler elde etmek mümkün. Bluetooth bağlantısı ile telefonlardan ekran yansıtma da mümkün oluyor.
HDMI ve USB-A girişleri olan cihaz 1Kg ağırlığında. BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı ilk hafta indirimle 97$ olarak satılacak ve global piyasaya Mayıs ayında gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)