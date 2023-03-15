BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı duyuruldu

Tam Boyutta Gör Projeksiyon cihazlarıyla ülkemizde de sevilen bir marka olan BlitzWolf yeni projeksiyon cihazını duyurdu. Mini LED projeksiyon cihazı firmadan beklendiği gibi yine uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

BlitzWolf BW-V3 özellikleri ve fiyatı

BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı 40x120 inç yakınlaştırma yapabiliyor ve 1.25:1 yakınlaştırma oranı mevcut. 720p yerleşik çözünürlüğü olan cihaz kodlama ile Full HD görüntüleri de destekliyor.

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250 ANSI lümen parlaklığı olan ampül 40 bin saate kadar dayanabiliyor. Günde 8 saatlik kullanım ile 13 yıla varan süreler elde etmek mümkün. Bluetooth bağlantısı ile telefonlardan ekran yansıtma da mümkün oluyor.

HDMI ve USB-A girişleri olan cihaz 1Kg ağırlığında. BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı ilk hafta indirimle 97$ olarak satılacak ve global piyasaya Mayıs ayında gelmesi bekleniyor.

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BlitzWolf BW-V3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı