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    BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı duyuruldu

    BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı 13 yıla varan dikkat çekici kullanım süreleri ile özellikle verimliliğe odaklanan kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir.
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    BlitzWolf BW-V3 Tam Boyutta Gör
    Projeksiyon cihazlarıyla ülkemizde de sevilen bir marka olan BlitzWolf yeni projeksiyon cihazını duyurdu. Mini LED projeksiyon cihazı firmadan beklendiği gibi yine uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

    BlitzWolf BW-V3 özellikleri ve fiyatı

    BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı 40x120 inç yakınlaştırma yapabiliyor ve 1.25:1 yakınlaştırma oranı mevcut. 720p yerleşik çözünürlüğü olan cihaz kodlama ile Full HD görüntüleri de destekliyor.

    250 ANSI lümen parlaklığı olan ampül 40 bin saate kadar dayanabiliyor. Günde 8 saatlik kullanım ile 13 yıla varan süreler elde etmek mümkün. Bluetooth bağlantısı ile telefonlardan ekran yansıtma da mümkün oluyor.

    HDMI ve USB-A girişleri olan cihaz 1Kg ağırlığında. BlitzWolf BW-V3 mini LED projeksiyon cihazı ilk hafta indirimle 97$ olarak satılacak ve global piyasaya Mayıs ayında gelmesi bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 15 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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