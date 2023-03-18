ŞOK marketlerde projeksiyonlar, akıllı saat ve kulaklıklar var

Tam Boyutta Gör Son dönemde ülkemizde rağbet görmeye başlayan Çinli Havit ve Hakii markalarının ürünlerini ŞOK marketlerde de görmeye başladık. Bu hafta iki markanın farklı teknolojik ürünleri raflardaki yerini alacak.

18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait PJ207 Prime taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. 720p çözünürlük, 6000 Lumen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Prime modeli 1999TL fiyat etiketine sahip.

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Havit Watch M9030 akıllı saat modeli ise 1.39 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 7-10 gün arası kullanım süresi, görüşme desteği gibi özellikleri ile 999TL seviyesinde. Yine Havit markasının 36 saat kullanılabilen katlanabilir Bluetooth kulaklığı da 489TL.

Diğer taraftan saat ve kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilen Havit W320 gece lambası modeli 499TL iken Hakii markasının 7 saate kadar kullanılabilen Bluetooth 5.2 kablosuz kulaklık modeli de 699TL olarak satılacak. Son olarak 15.6 inçlik ekran, Intel Core i3-1115G4 işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD gibi özellikleri olan Dell Inspiron 3511 dizüstü modeli 7999TL.

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