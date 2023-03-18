ŞOK marketlerde projeksiyonlar, akıllı saat ve kulaklıklar var

18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait PJ207 Prime taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. 720p çözünürlük, 6000 Lumen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Prime modeli 1999TL fiyat etiketine sahip.
Havit Watch M9030 akıllı saat modeli ise 1.39 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 7-10 gün arası kullanım süresi, görüşme desteği gibi özellikleri ile 999TL seviyesinde. Yine Havit markasının 36 saat kullanılabilen katlanabilir Bluetooth kulaklığı da 489TL.
Diğer taraftan saat ve kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilen Havit W320 gece lambası modeli 499TL iken Hakii markasının 7 saate kadar kullanılabilen Bluetooth 5.2 kablosuz kulaklık modeli de 699TL olarak satılacak. Son olarak 15.6 inçlik ekran, Intel Core i3-1115G4 işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD gibi özellikleri olan Dell Inspiron 3511 dizüstü modeli 7999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)