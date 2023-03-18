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    ŞOK marketlerde projeksiyonlar, akıllı saat ve kulaklıklar var

    18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına taşınabilir projeksiyon cihazı, akıllı saat, kablosuz şarj aksesuarı, Hakii markasına ait kablosuz kulaklık yer alacak.
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    18 Mart ŞOK Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ülkemizde rağbet görmeye başlayan Çinli Havit ve Hakii markalarının ürünlerini ŞOK marketlerde de görmeye başladık. Bu hafta iki markanın farklı teknolojik ürünleri raflardaki yerini alacak.

    18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    18 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait PJ207 Prime taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. 720p çözünürlük, 6000 Lumen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü olan Havit PJ207 Prime modeli 1999TL fiyat etiketine sahip.

    Havit Watch M9030 akıllı saat modeli ise 1.39 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 7-10 gün arası kullanım süresi, görüşme desteği gibi özellikleri ile 999TL seviyesinde. Yine Havit markasının 36 saat kullanılabilen katlanabilir Bluetooth kulaklığı da 489TL.

    Diğer taraftan saat ve kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilen Havit W320 gece lambası modeli 499TL iken Hakii markasının 7 saate kadar kullanılabilen Bluetooth 5.2 kablosuz kulaklık modeli de 699TL olarak satılacak. Son olarak 15.6 inçlik ekran, Intel Core i3-1115G4 işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD gibi özellikleri olan Dell Inspiron 3511 dizüstü modeli 7999TL.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 17 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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