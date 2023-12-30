LG, CineBeam Qube isimli 4K projektörünü duyurdu. Projektör, şık ve minimalist olmasının yanında kompakt boyutu ve hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

Projektörün özellikleri neler?

1.46 kg ağırlığa sahip projektör 360 derece dönebilen kulpuyla kolaylıkla taşınabilir bir cihaz. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip cihaz 120 inç büyüklüğe kadar görüntüler oluşturabiliyor. Işık kaynağı olarak ise RGB lazer kullanılıyor. Bu sayede 450.000:1 kontrast elde edilerek DCI-P3 renk uzayının %154'ü kadar renk üretilebiliyor.

Projektör yazılım tarafında LG'nin webOS 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Bu sayede Prime Video, Disney+, Netflix ve YouTube platformlardan içerikleri izlemek mümkün olabiliyor.

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Projektör aynı zamanda görüntü haritalama özelliğine de sahip. Bu özellik ile bulunulan ortam haritalanarak ortamdaki cisimlerin üzerinde görüntü oluşturmak mümkün oluyor. Böylece ortamda estetik görüntüler oluşturulabiliyor.

CineBeam Qube, yakında başlayacak CES 2024'de detaylı olarak sergilenecek. Projektörün fiyatı ise henüz açıklanmadı

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LG, kompakt boyutlu 4k lazer projektörünü duyurdu