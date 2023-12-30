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    Anlık Bildirim

    LG, kompakt boyutlu 4k lazer projektörünü duyurdu

    LG, CineBeam Qube isimli 4K projektörünü duyurdu. Projektör, şık ve minimalist olmasının yanında kompakt boyutu ve hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Peki cihazın özellikleri neler?
    LG, kompakt boyutlu 4k lazer projektörünü duyurdu
    LG, CineBeam Qube isimli 4K projektörünü duyurdu. Projektör, şık ve minimalist olmasının yanında kompakt boyutu ve hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

    Projektörün özellikleri neler?

    1.46 kg ağırlığa sahip projektör 360 derece dönebilen kulpuyla kolaylıkla taşınabilir bir cihaz. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip cihaz 120 inç büyüklüğe kadar görüntüler oluşturabiliyor. Işık kaynağı olarak ise RGB lazer kullanılıyor. Bu sayede 450.000:1 kontrast elde edilerek DCI-P3 renk uzayının %154'ü kadar renk üretilebiliyor.

    Projektör yazılım tarafında LG'nin webOS 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Bu sayede Prime Video, Disney+, Netflix ve YouTube platformlardan içerikleri izlemek mümkün olabiliyor.

    Projektör aynı zamanda görüntü haritalama özelliğine de sahip. Bu özellik ile bulunulan ortam haritalanarak ortamdaki cisimlerin üzerinde görüntü oluşturmak mümkün oluyor. Böylece ortamda estetik görüntüler oluşturulabiliyor.

    CineBeam Qube, yakında başlayacak CES 2024'de detaylı olarak sergilenecek. Projektörün fiyatı ise henüz açıklanmadı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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