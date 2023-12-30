LG, kompakt boyutlu 4k lazer projektörünü duyurdu

Projektörün özellikleri neler?
1.46 kg ağırlığa sahip projektör 360 derece dönebilen kulpuyla kolaylıkla taşınabilir bir cihaz. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip cihaz 120 inç büyüklüğe kadar görüntüler oluşturabiliyor. Işık kaynağı olarak ise RGB lazer kullanılıyor. Bu sayede 450.000:1 kontrast elde edilerek DCI-P3 renk uzayının %154'ü kadar renk üretilebiliyor.
Projektör yazılım tarafında LG'nin webOS 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Bu sayede Prime Video, Disney+, Netflix ve YouTube platformlardan içerikleri izlemek mümkün olabiliyor.
Projektör aynı zamanda görüntü haritalama özelliğine de sahip. Bu özellik ile bulunulan ortam haritalanarak ortamdaki cisimlerin üzerinde görüntü oluşturmak mümkün oluyor. Böylece ortamda estetik görüntüler oluşturulabiliyor.
CineBeam Qube, yakında başlayacak CES 2024'de detaylı olarak sergilenecek. Projektörün fiyatı ise henüz açıklanmadıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.