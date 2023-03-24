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    Anlık Bildirim

    ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu

    Viewsonic, Microsoft'un " Designed for Xbox" onay etiketini taşıyan iki yeni 4K projektörünü tanıttı. Her iki projektör de dev ekran boyutu ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor.
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    ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    ViewSonic, "Designed for Xbox" etiketini taşıyan bir projektörü duyuran ilk donanım şirketi oldu. Firma yaptığı açıklama ile aynı anda iki oyun projektörünü piyasaya sürdü. Öte yandan Designed for Xbox markasını ilk olarak 2020 yılında Xbox konsollarıyla uyumluluğu sağlamak için Microsoft ile iş birliği içinde yapılan aksesuarları belirtmek için hayatımıza girmişti.

    Xbox için tasarlandı

    ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hem ViewSonic X1-4K hem de ViewSonic X2-4K, isimlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere 4K UHD çözünürlükte görseller sağlayabiliyor. 100 inçe kadar büyükçe bir ekran boyutu sunabilen projektörler ayrıca "tiyatro seviyesinde" olarak tanımlanan Harman Kardon hoparlörlere sahip. Her iki cihaz da Xbox tasarım dilini yansıtan ve bu projektörlerin Xbox oyuncuları için olduğunu açıkça ortaya koyan siyah ve yeşil renkte geliyor. Ayrıca Xbox'a özel çözünürlük ve yenileme hızı kombinasyonlarının yanı sıra HDMI 2.1 ile bağlandıklarında giriş gecikmeleri 4,2 ms seviyesine düşüyor ve 240 Hz yenileme hızları sunuluyor.

    ViewSonic X1-4K ile X2-4K’nın arasındaki temel fark, X1-4K'nın standart yansıtma oranlı bir projektör olması. Dolayısıyla bu model esasında tavana monte olan kurulumlar için tasarlanmış durumda. Öte yandan X2-4K ise sehpa veya benzeri bir yere yerleştirilebilen kısa mesafeli bir projektör. X2-4K ile 100 inçlik görüntüyü alabilmek için 1.5 metrelik bir mesafeye konumlanması gerektiğini de belirtelim. Halihazırda her iki model de İngiltere'de şu anda satışa sunulmuş vaziyette. ViewSonic, X1-4K için yaklaşık 1.478 dolar talep ederken kısa mesafeli X2-4K için ise yaklaşık 2.152 dolar talep ediyor. Viewsonic, 2023'ün ikinci çeyreğinde projektörlerin daha yaygın bir şekilde bulunacağını belirtiyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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