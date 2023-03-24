Tam Boyutta Gör ViewSonic, "Designed for Xbox" etiketini taşıyan bir projektörü duyuran ilk donanım şirketi oldu. Firma yaptığı açıklama ile aynı anda iki oyun projektörünü piyasaya sürdü. Öte yandan Designed for Xbox markasını ilk olarak 2020 yılında Xbox konsollarıyla uyumluluğu sağlamak için Microsoft ile iş birliği içinde yapılan aksesuarları belirtmek için hayatımıza girmişti.

Xbox için tasarlandı

Tam Boyutta Gör Hem ViewSonic X1-4K hem de ViewSonic X2-4K, isimlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere 4K UHD çözünürlükte görseller sağlayabiliyor. 100 inçe kadar büyükçe bir ekran boyutu sunabilen projektörler ayrıca "tiyatro seviyesinde" olarak tanımlanan Harman Kardon hoparlörlere sahip. Her iki cihaz da Xbox tasarım dilini yansıtan ve bu projektörlerin Xbox oyuncuları için olduğunu açıkça ortaya koyan siyah ve yeşil renkte geliyor. Ayrıca Xbox'a özel çözünürlük ve yenileme hızı kombinasyonlarının yanı sıra HDMI 2.1 ile bağlandıklarında giriş gecikmeleri 4,2 ms seviyesine düşüyor ve 240 Hz yenileme hızları sunuluyor.

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ViewSonic X1-4K ile X2-4K’nın arasındaki temel fark, X1-4K'nın standart yansıtma oranlı bir projektör olması. Dolayısıyla bu model esasında tavana monte olan kurulumlar için tasarlanmış durumda. Öte yandan X2-4K ise sehpa veya benzeri bir yere yerleştirilebilen kısa mesafeli bir projektör. X2-4K ile 100 inçlik görüntüyü alabilmek için 1.5 metrelik bir mesafeye konumlanması gerektiğini de belirtelim. Halihazırda her iki model de İngiltere'de şu anda satışa sunulmuş vaziyette. ViewSonic, X1-4K için yaklaşık 1.478 dolar talep ederken kısa mesafeli X2-4K için ise yaklaşık 2.152 dolar talep ediyor. Viewsonic, 2023'ün ikinci çeyreğinde projektörlerin daha yaygın bir şekilde bulunacağını belirtiyor.

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ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu