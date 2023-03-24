ViewSonic, Xbox için tasarlanan ilk projektörlerini duyurdu

Xbox için tasarlandı
ViewSonic X1-4K ile X2-4K’nın arasındaki temel fark, X1-4K'nın standart yansıtma oranlı bir projektör olması. Dolayısıyla bu model esasında tavana monte olan kurulumlar için tasarlanmış durumda. Öte yandan X2-4K ise sehpa veya benzeri bir yere yerleştirilebilen kısa mesafeli bir projektör. X2-4K ile 100 inçlik görüntüyü alabilmek için 1.5 metrelik bir mesafeye konumlanması gerektiğini de belirtelim. Halihazırda her iki model de İngiltere'de şu anda satışa sunulmuş vaziyette. ViewSonic, X1-4K için yaklaşık 1.478 dolar talep ederken kısa mesafeli X2-4K için ise yaklaşık 2.152 dolar talep ediyor. Viewsonic, 2023'ün ikinci çeyreğinde projektörlerin daha yaygın bir şekilde bulunacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)