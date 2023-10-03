BenQ, yeni 4K HDR projektörü ile oyuncuları hedefliyor

Benq X500i oyun projektörü, etkileyici 2200 ANSI lümenli 4LED ışık kaynağı ile birlikte geliyor. AAA oyunları 4K'da oynamak isteyenler için X500i’nin ideal bir seçenek olduğunu belirten BenQ, bu cihazında 16:9 formatında 4K UHD (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. Projektör, 8,3 ms giriş gecikmesi ile 2k 120 Hz yenileme hızı sağlayabiliyor.
X500i resmi BenQ web sitesinde 1699 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Ancak şimdilik cihaz satın alınamıyor. BenQ ayrıca X500i’nin tam olarak ne zaman satışa sunulacağını da açıklamış değil. Öte yandan cihazın listelendiğini düşündüğümüzde bunun çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.