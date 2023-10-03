BenQ, yeni 4K HDR projektörü ile oyuncuları hedefliyor

Tam Boyutta Gör BenQ, geçtiğimiz eylül ayının ortalarında güncellenmiş X3100i oyun projektörünü tanıtmıştı. Birçok özellik ve etkileyici yüksek çözünürlüklü görsellerle birlikte çıkış yapan bu projektöre şimdi yeni bir arkadaş daha katılıyor: BenQ X500i. Bu yeni oyun cihazının neler sunabileceğini merak edenler aşağıda X500i'nin teknik özelliklerine göz atabilirler.

Benq X500i özellikleri

Benq X500i oyun projektörü, etkileyici 2200 ANSI lümenli 4LED ışık kaynağı ile birlikte geliyor. AAA oyunları 4K'da oynamak isteyenler için X500i’nin ideal bir seçenek olduğunu belirten BenQ, bu cihazında 16:9 formatında 4K UHD (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. Projektör, 8,3 ms giriş gecikmesi ile 2k 120 Hz yenileme hızı sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör X500i, 30 bit (1,07 milyar renk) ekran renkleri eşliğinde Lightsource karartma ile 600.000:1 kontrast oranı (FOFO) sunuyor. Projektör ayrıca yüzde 95 Rec. 709 ve yüzde 84 DCI-P3 kapsamını destekliyor. 3D, Bright, Cinema, FPS, HDR RPG, HDR SPG, HDR10, RPG ve SPG gibi çeşitli görüntü modlarına sahip olan cihaz, tüm bunların oyunlarda görselliği kuvvetlendirdiğini aktarıyor. Bağlantı tarafında ise X500i, 2 x HDMI bağlantı noktası, 1 x USB tip A, 1 x USB tip C ve 1 x RS-232 (DB-9pin) ile birlikte geliyor.

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X500i resmi BenQ web sitesinde 1699 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Ancak şimdilik cihaz satın alınamıyor. BenQ ayrıca X500i’nin tam olarak ne zaman satışa sunulacağını da açıklamış değil. Öte yandan cihazın listelendiğini düşündüğümüzde bunun çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz.

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