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    Samsung herhangi bir yüzeyi dokunmatik hale dönüştürüyor

    CES 2024 fuarında sahneye çıkan Samsung, yılın belki de en ilginç ürününü tanıttı. Samsung Lightwarp teknolojisi projeksiyon cihazlarını dokunmatik hale getiriyor.
    Samsung Lightwarp Tam Boyutta Gör
    Yıllardır projeksiyon cihazları alanında ürünler geliştiren Samsung, CES 2024 fuarında daha agresif bir şekilde karşımıza çıktı. Yeni Premiere projeksiyon cihazı serisi herhangi bir yüzeyde içerik izleyebilmenizi sağlıyor.

    Samsung Lightwarp teknolojisi

    Samsung’un tanıttığı Lightwarp teknolojisi aslında uzun yıllardır var olan bir teknolojiyi tüketici elektroniği alanına sokuyor. Standart bir tahtayı veya alanı dokunmatik bir yüzeye dönüştüren kurumsal projeksiyon uygulamaları artık Samsung kullanıcılarına da sunulacak.

    Bu teknoloji herhangi bir yüzeye çok net bir şekilde görüntüyü aktarırken kullanıcının dokunduğu noktayı tespit ederek, o noktadaki komutu çalıştırıyor. Bir uygulama simgesi, hava durumu veya bir sitedeki görsel bu nokta içerisinde olabiliyor. Ayrıca interaktif oyunlar da oynanabiliyor.

    Lightwarp teknolojisi 2024 yılı Samsung projeksiyon cihazı serisinin tamamında yer alacak. 100 inçlik yansıtma alanı, 10W hoparlör, ekran aynalama gibi özellikleri olan Samsung Premiere 5 ve 150 inç yansıtma alanı, 100W ses, 8.2.2 kanal Dolby Atmos, 8K görüntü özellikleri olan Samsung Premiere 8K cihazları bu yılın en dikkat çekenleri olacak.

    Samsung Lightwarp teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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