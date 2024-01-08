Samsung herhangi bir yüzeyi dokunmatik hale dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör Yıllardır projeksiyon cihazları alanında ürünler geliştiren Samsung, CES 2024 fuarında daha agresif bir şekilde karşımıza çıktı. Yeni Premiere projeksiyon cihazı serisi herhangi bir yüzeyde içerik izleyebilmenizi sağlıyor.

Samsung Lightwarp teknolojisi

Samsung’un tanıttığı Lightwarp teknolojisi aslında uzun yıllardır var olan bir teknolojiyi tüketici elektroniği alanına sokuyor. Standart bir tahtayı veya alanı dokunmatik bir yüzeye dönüştüren kurumsal projeksiyon uygulamaları artık Samsung kullanıcılarına da sunulacak.

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Bu teknoloji herhangi bir yüzeye çok net bir şekilde görüntüyü aktarırken kullanıcının dokunduğu noktayı tespit ederek, o noktadaki komutu çalıştırıyor. Bir uygulama simgesi, hava durumu veya bir sitedeki görsel bu nokta içerisinde olabiliyor. Ayrıca interaktif oyunlar da oynanabiliyor.

Lightwarp teknolojisi 2024 yılı Samsung projeksiyon cihazı serisinin tamamında yer alacak. 100 inçlik yansıtma alanı, 10W hoparlör, ekran aynalama gibi özellikleri olan Samsung Premiere 5 ve 150 inç yansıtma alanı, 100W ses, 8.2.2 kanal Dolby Atmos, 8K görüntü özellikleri olan Samsung Premiere 8K cihazları bu yılın en dikkat çekenleri olacak.

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