Samsung herhangi bir yüzeyi dokunmatik hale dönüştürüyor

Samsung Lightwarp teknolojisi
Samsung’un tanıttığı Lightwarp teknolojisi aslında uzun yıllardır var olan bir teknolojiyi tüketici elektroniği alanına sokuyor. Standart bir tahtayı veya alanı dokunmatik bir yüzeye dönüştüren kurumsal projeksiyon uygulamaları artık Samsung kullanıcılarına da sunulacak.
Bu teknoloji herhangi bir yüzeye çok net bir şekilde görüntüyü aktarırken kullanıcının dokunduğu noktayı tespit ederek, o noktadaki komutu çalıştırıyor. Bir uygulama simgesi, hava durumu veya bir sitedeki görsel bu nokta içerisinde olabiliyor. Ayrıca interaktif oyunlar da oynanabiliyor.
Lightwarp teknolojisi 2024 yılı Samsung projeksiyon cihazı serisinin tamamında yer alacak. 100 inçlik yansıtma alanı, 10W hoparlör, ekran aynalama gibi özellikleri olan Samsung Premiere 5 ve 150 inç yansıtma alanı, 100W ses, 8.2.2 kanal Dolby Atmos, 8K görüntü özellikleri olan Samsung Premiere 8K cihazları bu yılın en dikkat çekenleri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.