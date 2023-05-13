LG ProBeam ultra geniş projeksiyon cihazı duyuruldu

LG ProBeam BU60PSM özellikleri ve fiyatı
LG ProBeam BU60PSM projeksiyon cihazı 4K çözünürlüğü 21:9 görüntü oranında sunarak konferans salonu veya toplantı odası gibi ortamlarda kullanıcıların birden fazla dokümanı tek bir ekranda izleyebilmesini sağlıyor.
6000 ANSI lümen parlaklığa sahip olan cihaz Bluetooth üzerinden kaynak cihazlara bağlanabilirken HDBase T kablosuz görüntü aktarım teknolojisini de destekliyor. WebOS işletim sistemi sayesinde cihaz bir akıllı monitöre dönüşebiliyor.
Lazer kaynağı 20 bin saate kadar dayanabilirken 37 cm mesafeye kadar 100 inçlik geniş görüntüler yansıtabiliyor. 3000000:1 kontrast oranı ve HDR10 desteğinin yanında HDMI, USB Tip-A, RJ45 girişleri mevcut. LG ProBeam BU60PSM projeksiyon cihazı 4199$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.