LG ProBeam ultra geniş projeksiyon cihazı duyuruldu

Tam Boyutta Gör Monitör dünyasında birden fazla görevi bir arada yapanlar için ultra geniş görüntü oranları popüler hale geldi. Projeksiyon cihazları da özellikle kurumsal müşterilere yönelik olarak daha geniş bir görüntü alanı sunuyor.

LG ProBeam BU60PSM özellikleri ve fiyatı

LG ProBeam BU60PSM projeksiyon cihazı 4K çözünürlüğü 21:9 görüntü oranında sunarak konferans salonu veya toplantı odası gibi ortamlarda kullanıcıların birden fazla dokümanı tek bir ekranda izleyebilmesini sağlıyor.

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6000 ANSI lümen parlaklığa sahip olan cihaz Bluetooth üzerinden kaynak cihazlara bağlanabilirken HDBase T kablosuz görüntü aktarım teknolojisini de destekliyor. WebOS işletim sistemi sayesinde cihaz bir akıllı monitöre dönüşebiliyor.

Lazer kaynağı 20 bin saate kadar dayanabilirken 37 cm mesafeye kadar 100 inçlik geniş görüntüler yansıtabiliyor. 3000000:1 kontrast oranı ve HDR10 desteğinin yanında HDMI, USB Tip-A, RJ45 girişleri mevcut. LG ProBeam BU60PSM projeksiyon cihazı 4199$ fiyat etiketi ile satılacak.

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LG ProBeam BU60PSM tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı