Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma

Organ nakli artık sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi. Buna karşın bazı durumlarda nakil başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Yale Üniversitesi araştırmacıları bu sorunu çözmek için yeni bir yöntem geliştirmişler.
Organ nakillerinin en can sıkıcı durumlarından birisi de alıcının organı reddetmesi olsa gerek. Bilim adamları da bu operasyonların başarı oranını arttırmak için yeni teknikler geliştirme peşinde.
Öncelikle naklin reddedilmesine sebep olan durumu anlatarak başlayalım. Bir bireye organ nakli gerçekleştirildiğinde normalde nakledilen organın damarlarındaki endoteldeki HLA (Human Leukocyte Antigens) birimleri bünyede T lenfositi üretimine sebep olur. Bunun sonucunda ise kişinin vücudu yeni organı adeta bir hastalık etmeni gibi görerek ona saldırmaya başlar. Eğer gerekli ilaçlar verilerek immün sistem zayıflatılmazsa organ zarar görerek nakil başarısızlıkla sonuçlanır.
Organ neden reddedilir?
Bunun için hekimler siRNA’yı yavaş yavaş vücuda salan bir dağıtım sistemi geliştirmiş. Üstelik nakilden önce bu uygulamanın sadece nakledilecek organa uygulanmasına yönelik yöntemler de geliştirilerek hastanın zarar görmesi de önlenmiş. Üstelik işlem sonucunda siRNA’nın etkisi 6 hafta kadar uzun bir süre sürdürülebilmiş.
Etkisi 6 hafta sürmüş
Konu ile ilgili olarak Yale İnsan ve Translasyonel İmmünoloji programının direktörü olan Pober, reddetme sürecini ertelemenin sürecin daha hafif ilerlemesini sağlamasının yanı sıra durumun kontrolünü de kolaylaştırdığını aktardı.
İşlem vücut dışında gerçekleştirilecek
Şu an hekimler en çok yapılan nakil türü olan böbrek nakillerinde tekniği denemeyi planlıyorlar. Bunun için ex vivo normotermik makine perfüzyonu olarak bilinen yöntemle bu siRNA’ların iletimini sağlamak gibi bir düşünceleri olduğunu aktaran bilim adamları, Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanların nakilden önce organdaki bir hasarın onarımı için kullanılan donörden alınan kanın organa pompalanması tekniğini kullanmak istiyorlar. Bu sayede kırmızı kan hücrelerine ilgili partükülleri eklenerek organ dışarıdayken sadece gerekli organa siRNA uygulaması yapılmış olacak.
https://news.yale.edu/2017/08/04/nanoparticles-trick-body-accepting-organ-transplants Yorum Yaz Paylaş Tweetle