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Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma

Organ nakli günümüzde bir çok hayatın kurtarılmasında başvurulan bir yöntem. Ne yazık ki bazı durumlarda nakledilen organ vücut tarafından reddedilebilmekte.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Organ nakli artık sıkça başvurulan bir yöntem haline geldi. Buna karşın bazı durumlarda nakil başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Yale Üniversitesi araştırmacıları bu sorunu çözmek için yeni bir yöntem geliştirmişler.

Organ nakillerinin en can sıkıcı durumlarından birisi de alıcının organı reddetmesi olsa gerek. Bilim adamları da bu operasyonların başarı oranını arttırmak için yeni teknikler geliştirme peşinde.

Organ neden reddedilir?

Öncelikle naklin reddedilmesine sebep olan durumu anlatarak başlayalım. Bir bireye organ nakli gerçekleştirildiğinde normalde nakledilen organın damarlarındaki endoteldeki HLA (Human Leukocyte Antigens) birimleri bünyede T lenfositi üretimine sebep olur. Bunun sonucunda ise kişinin vücudu yeni organı adeta bir hastalık etmeni gibi görerek ona saldırmaya başlar. Eğer gerekli ilaçlar verilerek immün sistem zayıflatılmazsa organ zarar görerek nakil başarısızlıkla sonuçlanır.
Araştırmacılar da bu reddi önlemeye odaklanmış. Daha önceden siRNA molekülü uygulanarak nakledilen organın HLA yapılarının gizlendiği biliniyordu. Ne var ki bu uygulama alışılagelmiş yöntemlerle yapıldığında etkisi yalnızca bir kaç gün sürmekte üstelik bu uygulama sonucunda tüm vücuttaki yapılar da zarar görüyor.

Etkisi 6 hafta sürmüş

Bunun için hekimler siRNA’yı yavaş yavaş vücuda salan bir dağıtım sistemi geliştirmiş. Üstelik nakilden önce bu uygulamanın sadece nakledilecek organa uygulanmasına yönelik yöntemler de geliştirilerek hastanın zarar görmesi de önlenmiş. Üstelik işlem sonucunda siRNA’nın etkisi 6 hafta kadar uzun bir süre sürdürülebilmiş.

Konu ile ilgili olarak Yale İnsan ve Translasyonel İmmünoloji programının direktörü olan Pober, reddetme sürecini ertelemenin sürecin daha hafif ilerlemesini sağlamasının yanı sıra durumun kontrolünü de kolaylaştırdığını aktardı.
 
Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma

İşlem vücut dışında gerçekleştirilecek

Şu an hekimler en çok yapılan nakil türü olan böbrek nakillerinde tekniği denemeyi planlıyorlar. Bunun için ex vivo normotermik makine perfüzyonu olarak bilinen yöntemle bu siRNA’ların iletimini sağlamak gibi bir düşünceleri olduğunu aktaran bilim adamları, Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanların nakilden önce organdaki bir hasarın onarımı için kullanılan donörden alınan kanın organa pompalanması tekniğini kullanmak istiyorlar. Bu sayede kırmızı kan hücrelerine ilgili partükülleri eklenerek organ dışarıdayken sadece gerekli organa siRNA uygulaması yapılmış olacak.
Son olarak uzmanların aktardıklarına göre çözümün uygulamaya konması uzun zaman alacak. Bununla birlikte yöntemin organ nakillerinde oldukça faydalı bir teknik olacağı düşünülüyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
https://news.yale.edu/2017/08/04/nanoparticles-trick-body-accepting-organ-transplants Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Turk doktorlarimiz uzun suredir doku ve kan uyumsuz nakil yapabiliyolar.
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unknownlove 2 yıl
oooo görkemli tabi ya ve çok şaşalı hemde çok afilli!
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reshthesucker 2 yıl
Peki ayni yontem hasimoto hastaligi icin de kullanilabilir mi?
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egemenseyitahmet 2 yıl
mesut cevik ben caps lock acik yazdım diye millet rahatsız oluyormuş beni geçici engelledi ki ben her yayini izliyordum artik donanim haber takipçisini kaybetti tez vakitte batarsiniz elveda
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