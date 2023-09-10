Karşınızda nakledilen organ sağlığını eş zamanlı olarak izleyen ilk cihaz

Tam Boyutta Gör Organ nakillerinde nakledilen organın vücuda uyum sağlayıp sağlayamadığını anlamak değişiklik göstersede genelde birkaç hafta sürmekte. Ancak Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, fareler üzerinde test edilen ve mevcut izleme yöntemlerinden üç hafta öncesine kadar böbrek reddinin uyarı işaretlerini tespit edebilen bir cihazı başarıyla yarattı.

Cihaz, küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre ile donatılmış

Bir vücut, nakilden yıllar sonra bile bir organı reddedebilirken, hastaya ve klinisyenlere müdahale için mümkün olduğu kadar çok zaman kazandırmak, homeostazın yeniden sağlanması ile uzun ve zorlu nakil sürecine yeniden başlamak arasındaki fark olabilir. Dolayısıyla yeni ve değerli bir böbreğin sağlığını sürekli olarak izleyebilmek hastaların hayatını değiştirebilir.

Tam Boyutta Gör Yalnızca 0,3 cm x 0,7 cm boyutlarında ve 220 mikron kalınlığındaki bu geliştirilen yeni izleme cihazı, organı çevreleyen ve koruyan fibröz renal kapsül tabakasının altında, böbreğin üzerine oturacak şekilde tasarlandı. Yumuşak implant, iltihaplanmaya bağlı sıcaklık değişikliklerini ve erken reddedilmede yaygın olarak görülen diğer tepkileri tespit etmeyi sağlar. Bir değişiklik tespit edilirse de yakındaki bir akıllı telefona veya tablete kablosuz olarak uyarı gönderir.

Reddetme genellikle sessizce başladığından, bu cihaz, belirgin semptomların yokluğunda hastanın önemli değişiklikler konusunda uyarılmasına yardımcı olabilir. Çalışmanın klinik öncüsü, Northwestern Medicine nakil nefroloğu Dr. Lorenzo Gallon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Hastalarımın çoğunun vücutlarının nakledilen organı reddedip reddetmediğini bilmeden sürekli kaygı hissettiğini fark ettim. Yıllarca bir nakil beklemiş ve sonunda sevdikleri birinden ya da ölen bir donörden nakil almış olabilirler. Ancak daha sonraki hayatlarının geri kalanını, o organın sağlığı konusunda endişe ederek geçirirler. Yeni cihazımız bir miktar koruma sağlayabilir ve sürekli izleme olayı hastalara güvence sağlayabilir." ifadelerine yer verdi.

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Northwestern araştırmacıları, başlangıçtaki nakil reddinin önemli bir biyolojik belirteci olarak sıcaklığa odaklandılar. Sıcaklık artışları genellikle iltihaplanmaya eşlik etmekte. Böylece geliştirilen cihaza, böbrekteki küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre eklediler. Aynı zamanda kan akışını da ölçebilen bu cihaz, madeni para büyüklüğündeki bir pilden güç sağlar ve Bluetooth özellikleri verileri yakındaki harici akıllı cihazlara aktarır. Cihazın organın üzerine yerleştirilmesi ise fiziksel aktiviteden bağımsız olarak yerinde kalmasını sağlar.

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