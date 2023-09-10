Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Karşınızda nakledilen organ sağlığını eş zamanlı olarak izleyen ilk cihaz

    Nakledilen organ sağlığını eş zamanlı olarak başarıyla izleyen dünyanın ilk cihazı icat edildi. İşte böbrek naklindeki ret belirtilerinin tespitinde ezber bozacak potansiyele sahip cihazın detayları:
    İşte nakledilen organları eş zamanlı olarak izleyen ilk cihaz Tam Boyutta Gör
    Organ nakillerinde nakledilen organın vücuda uyum sağlayıp sağlayamadığını anlamak değişiklik göstersede genelde birkaç hafta sürmekte. Ancak Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, fareler üzerinde test edilen ve mevcut izleme yöntemlerinden üç hafta öncesine kadar böbrek reddinin uyarı işaretlerini tespit edebilen bir cihazı başarıyla yarattı.

    Cihaz, küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre ile donatılmış

    Bir vücut, nakilden yıllar sonra bile bir organı reddedebilirken, hastaya ve klinisyenlere müdahale için mümkün olduğu kadar çok zaman kazandırmak, homeostazın yeniden sağlanması ile uzun ve zorlu nakil sürecine yeniden başlamak arasındaki fark olabilir. Dolayısıyla yeni ve değerli bir böbreğin sağlığını sürekli olarak izleyebilmek hastaların hayatını değiştirebilir.

    İşte nakledilen organları eş zamanlı olarak izleyen ilk cihaz Tam Boyutta Gör
    Yalnızca 0,3 cm x 0,7 cm boyutlarında ve 220 mikron kalınlığındaki bu geliştirilen yeni izleme cihazı, organı çevreleyen ve koruyan fibröz renal kapsül tabakasının altında, böbreğin üzerine oturacak şekilde tasarlandı. Yumuşak implant, iltihaplanmaya bağlı sıcaklık değişikliklerini ve erken reddedilmede yaygın olarak görülen diğer tepkileri tespit etmeyi sağlar. Bir değişiklik tespit edilirse de yakındaki bir akıllı telefona veya tablete kablosuz olarak uyarı gönderir.

    Reddetme genellikle sessizce başladığından, bu cihaz, belirgin semptomların yokluğunda hastanın önemli değişiklikler konusunda uyarılmasına yardımcı olabilir. Çalışmanın klinik öncüsü, Northwestern Medicine nakil nefroloğu Dr. Lorenzo Gallon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Hastalarımın çoğunun vücutlarının nakledilen organı reddedip reddetmediğini bilmeden sürekli kaygı hissettiğini fark ettim. Yıllarca bir nakil beklemiş ve sonunda sevdikleri birinden ya da ölen bir donörden nakil almış olabilirler. Ancak daha sonraki hayatlarının geri kalanını, o organın sağlığı konusunda endişe ederek geçirirler. Yeni cihazımız bir miktar koruma sağlayabilir ve sürekli izleme olayı hastalara güvence sağlayabilir." ifadelerine yer verdi.

    Northwestern araştırmacıları, başlangıçtaki nakil reddinin önemli bir biyolojik belirteci olarak sıcaklığa odaklandılar. Sıcaklık artışları genellikle iltihaplanmaya eşlik etmekte. Böylece geliştirilen cihaza, böbrekteki küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre eklediler. Aynı zamanda kan akışını da ölçebilen bu cihaz, madeni para büyüklüğündeki bir pilden güç sağlar ve Bluetooth özellikleri verileri yakındaki harici akıllı cihazlara aktarır. Cihazın organın üzerine yerleştirilmesi ise fiziksel aktiviteden bağımsız olarak yerinde kalmasını sağlar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.50 miyop nasıl görür almanya ikinci el elektronik eşya sitesi dünyanın en zor sınavı kenshi türkçe yama ani devir düşmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız