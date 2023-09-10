Karşınızda nakledilen organ sağlığını eş zamanlı olarak izleyen ilk cihaz

- Cihaz, küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre ile donatılmış
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Cihaz, küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre ile donatılmış
Bir vücut, nakilden yıllar sonra bile bir organı reddedebilirken, hastaya ve klinisyenlere müdahale için mümkün olduğu kadar çok zaman kazandırmak, homeostazın yeniden sağlanması ile uzun ve zorlu nakil sürecine yeniden başlamak arasındaki fark olabilir. Dolayısıyla yeni ve değerli bir böbreğin sağlığını sürekli olarak izleyebilmek hastaların hayatını değiştirebilir.
Reddetme genellikle sessizce başladığından, bu cihaz, belirgin semptomların yokluğunda hastanın önemli değişiklikler konusunda uyarılmasına yardımcı olabilir. Çalışmanın klinik öncüsü, Northwestern Medicine nakil nefroloğu Dr. Lorenzo Gallon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Hastalarımın çoğunun vücutlarının nakledilen organı reddedip reddetmediğini bilmeden sürekli kaygı hissettiğini fark ettim. Yıllarca bir nakil beklemiş ve sonunda sevdikleri birinden ya da ölen bir donörden nakil almış olabilirler. Ancak daha sonraki hayatlarının geri kalanını, o organın sağlığı konusunda endişe ederek geçirirler. Yeni cihazımız bir miktar koruma sağlayabilir ve sürekli izleme olayı hastalara güvence sağlayabilir." ifadelerine yer verdi.
Northwestern araştırmacıları, başlangıçtaki nakil reddinin önemli bir biyolojik belirteci olarak sıcaklığa odaklandılar. Sıcaklık artışları genellikle iltihaplanmaya eşlik etmekte. Böylece geliştirilen cihaza, böbrekteki küçük sıcaklık değişikliklerini tespit edebilen son derece hassas bir termometre eklediler. Aynı zamanda kan akışını da ölçebilen bu cihaz, madeni para büyüklüğündeki bir pilden güç sağlar ve Bluetooth özellikleri verileri yakındaki harici akıllı cihazlara aktarır. Cihazın organın üzerine yerleştirilmesi ise fiziksel aktiviteden bağımsız olarak yerinde kalmasını sağlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.