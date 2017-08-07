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3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı

Günümüzde Tıbbın gelişmesiyle daha önceleri sadece hayal edilebilen yöntemler uygulanır oldu. Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde uyarılan doktorun tekniği olsa gerek. Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde Tıp gerçekten ileri seviyede, bu reddedilemez bir gerçek. Buna karşın halen bazı alanlarda riskin yüksek olduğu uygulamalar mevcut, bazıları ise etik bulunmadığı için yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde riskli olan bir uygulamayı pazarlayan bir hekim FDA tarafından uyarı aldı.


New York’taki New Hope Fertility Center’ın CEO’su John Zhang geçtiğimiz yıl kliniğinde 3 ebeveynli bebek yöntemiyle ilk bebeğin doğumunu gerçekleştirmişti. Bu yöntem genetik hastalığa sahip bebek dünyaya getirmesi muhtemel olan ailelerin sağlıklı bir bebeğe sahip olmasını sağlıyor.

Çalışmanın mantığı nedir?

Bir bebeğin oluşmasında, döllenme sonucu oluşacak embriyo bütün sitoplazma içeriğini annesinden alır, babadan ise yalnızca genetik materyal geçer. Ayrıca insan hücresinde DNA iki yerde bulunur: Çekirdek ve Mitokondri. John Zhang’ın tekniğinin amacı da annenin sahip olduğu Mitokondrilerdeki DNA’daki bozukluğun bebeğe geçmesini önlemek temel olarak.
Bunun için Zhang bozukluğa sahip Mitokondri içeren yumurtadan Çekirdeği alıp sağlıklı hücre elemanlarına sahip annenin yumurtasına yerleştiriyor. Tabi eski çekirdek buradan çıkarılıyor işlemden önce. Örneğin ilk uygulamada annenin sahip olduğu kalıtsal nörometabolik ve mitokondriyal hastalık olan Leigh sendromu, bu sayede bebeğe geçmemiş.

Geçtiğimiz yıl onaylanmıştı


Aslında geçtiğimiz yıl ABD hükümeti uygulamanın etik olduğuna karar vermiş. Görünen o ki çalışma buna rağmen FDA engeline takılmış. Uzman, konu ile ilgili olarak uygulamanın Meksika’da yapıldığını ve orada bu yönteme dair herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını savundu. FDA ise bu ve benzer çalışmaların yetkili kongreler tarafından incelemeye dahi alınmadan reddedilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Endişeler yok değil

Bununla birlikte çalışmaya karşı çıkan bilim adamları da yok değil. Genetik ve Toplum Merkezi direktörü Marcy Darnovsky, çalışmanın son derece riskli olduğunu ve uzun yıllar test edildikten sonra uygulanmaya başlanması gerektiğini savunuyor. Zhang ise ilk doğan bebeğin aradan geçen 6 ay sonra halen sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiğini belirtti.
Yine de tedbirli olmak bu denli risk içeren bir çalışmada yapılabilecek en iyi şeylerden birisi. Şu an için bebek sağlıklı olabilir ancak bu yetişkinlik çağında herhangi bir problemle karşılaşılmayacağı manasına gelmez.

Ek olarak ne yazık ki yönteme başvuran çift bebeklerinin gerekli olmadığı sürece mutasyon veya çeşitli sorunlara karşı incelenmesini istemiyor. Bu nedenle çalışmanın güvenilirliğinin takibi bir hayli zor olacağa benziyor.

Son olarak ilerleyen günlerde olayın nasıl bir hal alacağı ise merak konusu. Ayrıca aşağıdan bahse mevzu yöntemin videosunu izleyebilirsiniz. Kim bilir bu bebek yöntemin sayılı örneklerinden birisi olarak tarihe geçer belki de.

https://www.theverge.com/2017/8/5/16100680/three-parent-baby-fertility-doctor-fda-letter-violations Yorum Yaz
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MHEC 2 yıl en beğenilen
lan bebeğin yüzü yok nasıl problem yok son fotoğrafta çocuğun yüzü oluşmamış be!
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MHEC 2 yıl crazywinner3
Hocam hemen oltaya gelmişiniz
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Kirk Lee 2 yıl
O ne öyle kurbanda danaya girer gibi ebriyoya mı girecek millet...
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axaxa 2 yıl
Yorumlar aşırı bilimsel olmuş
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derepaca 2 yıl
Diyanetimizin de bu konuda sessiz kalmayıp, 3. Kişiyi fetöcü ilan etmesi gerekirdi..
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pudinkk 2 yıl
Üstün insan ırkının başlangıcı, dönüşüm başlıyor
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Kraaz 2 yıl
Hayret, Kuran da yaziyor diyenler henüz konuya teşrif etmemiş.
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beyazsoy 2 yıl
Ortada 3 ebeveyin yok. DNA'si çıkarılan anne taşıyıcı konuma düşünmüşler Çinli bir anneden siyahi bebek yapmak mümkün . Resmen doğuran anneyi kullanıyorlar kadın farkında değil)))
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game07 2 yıl beyazsoy
beyazsoy
Ortada 3 ebeveyin yok. DNA'si çıkarılan anne taşıyıcı konuma düşünmüşler Çinli bir anneden siyahi bebek yapmak mümkün . Resmen doğuran anneyi kullanıyorlar kadın farkında değil)))

Hocam o dediğiniz taşıyıcı annelik burda gerçekten 3 ebeveyn var. Şöyle ki annenin dna'sı kulanılıyor ama bebeğe anneden geçen mtDna yerine donörden alınan mtDna kullanılıyor. Kaynaktan da okuyabilirsiniz :

By combining the nuclear DNA of the mother with the unmutated mitochondrial DNA from an egg donor, it might be possible to prevent a child from inheriting the disease.
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St Batuhan 2 yıl
Zorunda kalınan durumlar için makul zira hastalıklı olacağına bir nevi gen düzenlemesi yapılmış. Yine de bu durumun denetimi şart zira insanlar aşıp 3 kişi ortak çocuk sahibi olmaya kalkabilir keyfi olarak. Tabii bunun en güzel hali Howard-Raj ve Berny ile oluşabilecek bir çocukta olur ama Raj zaten 1. çocuğu sahiplenmişti bile doğuma kadar :D
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geranimo486 2 yıl
Şuan hastalıkları nasıl tedavi ediyorlarsa,bebek daha doğmadan hastalıklı genleri ayırt edecekler,
hatta istenirse bir çok özellik daha eklenecek,olmaz demeyin,şuan tedavi edilmek ne kadar doğalsa o zamanda öyle olacak.
geliştirilebilir bir tür doğuyor.
insanlık neye göre insanlık ki?
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sniper23 2 yıl geranimo486
geranimo486
Şuan hastalıkları nasıl tedavi ediyorlarsa,bebek daha doğmadan hastalıklı genleri ayırt edecekler,
hatta istenirse bir çok özellik daha eklenecek,olmaz demeyin,şuan tedavi edilmek ne kadar doğalsa o zamanda öyle olacak.
geliştirilebilir bir tür doğuyor.
insanlık neye göre insanlık ki?

Yapay zeka nasıl kendini geliştiriyorsa insanın kendi sınırlarını bir şekilde aşması gerekiyor.
İstenildiği kadar engellesin, işin sonunda bu gerçekleşecek, kaçış yok.
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kadirirdem 2 yıl
Vay be daha neler duyacağız...
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Glorfindel1907 2 yıl
Yorumları görünce ilber hocanın meşhur lafı geliyor aklıma

İlk iki yorum bu kadar olur dedirtiyor
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sentetik insanlar, melezlerin isyanı
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1967 – 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı…
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DNA, çekirdek ve
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