3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı

Günümüzde Tıp gerçekten ileri seviyede, bu reddedilemez bir gerçek. Buna karşın halen bazı alanlarda riskin yüksek olduğu uygulamalar mevcut, bazıları ise etik bulunmadığı için yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde riskli olan bir uygulamayı pazarlayan bir hekim FDA tarafından uyarı aldı.
New York’taki New Hope Fertility Center’ın CEO’su John Zhang geçtiğimiz yıl kliniğinde 3 ebeveynli bebek yöntemiyle ilk bebeğin doğumunu gerçekleştirmişti. Bu yöntem genetik hastalığa sahip bebek dünyaya getirmesi muhtemel olan ailelerin sağlıklı bir bebeğe sahip olmasını sağlıyor.
Çalışmanın mantığı nedir?
Bir bebeğin oluşmasında, döllenme sonucu oluşacak embriyo bütün sitoplazma içeriğini annesinden alır, babadan ise yalnızca genetik materyal geçer. Ayrıca insan hücresinde DNA iki yerde bulunur: Çekirdek ve Mitokondri. John Zhang’ın tekniğinin amacı da annenin sahip olduğu Mitokondrilerdeki DNA’daki bozukluğun bebeğe geçmesini önlemek temel olarak.
Geçtiğimiz yıl onaylanmıştı
Aslında geçtiğimiz yıl ABD hükümeti uygulamanın etik olduğuna karar vermiş. Görünen o ki çalışma buna rağmen FDA engeline takılmış. Uzman, konu ile ilgili olarak uygulamanın Meksika’da yapıldığını ve orada bu yönteme dair herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını savundu. FDA ise bu ve benzer çalışmaların yetkili kongreler tarafından incelemeye dahi alınmadan reddedilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Endişeler yok değil
Bununla birlikte çalışmaya karşı çıkan bilim adamları da yok değil. Genetik ve Toplum Merkezi direktörü Marcy Darnovsky, çalışmanın son derece riskli olduğunu ve uzun yıllar test edildikten sonra uygulanmaya başlanması gerektiğini savunuyor. Zhang ise ilk doğan bebeğin aradan geçen 6 ay sonra halen sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiğini belirtti.
Ek olarak ne yazık ki yönteme başvuran çift bebeklerinin gerekli olmadığı sürece mutasyon veya çeşitli sorunlara karşı incelenmesini istemiyor. Bu nedenle çalışmanın güvenilirliğinin takibi bir hayli zor olacağa benziyor.
Son olarak ilerleyen günlerde olayın nasıl bir hal alacağı ise merak konusu. Ayrıca aşağıdan bahse mevzu yöntemin videosunu izleyebilirsiniz. Kim bilir bu bebek yöntemin sayılı örneklerinden birisi olarak tarihe geçer belki de.
https://www.theverge.com/2017/8/5/16100680/three-parent-baby-fertility-doctor-fda-letter-violations Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam o dediğiniz taşıyıcı annelik burda gerçekten 3 ebeveyn var. Şöyle ki annenin dna'sı kulanılıyor ama bebeğe anneden geçen mtDna yerine donörden alınan mtDna kullanılıyor. Kaynaktan da okuyabilirsiniz :
hatta istenirse bir çok özellik daha eklenecek,olmaz demeyin,şuan tedavi edilmek ne kadar doğalsa o zamanda öyle olacak.
geliştirilebilir bir tür doğuyor.
insanlık neye göre insanlık ki?
Yapay zeka nasıl kendini geliştiriyorsa insanın kendi sınırlarını bir şekilde aşması gerekiyor.
İstenildiği kadar engellesin, işin sonunda bu gerçekleşecek, kaçış yok.
İlk iki yorum bu kadar olur dedirtiyor
1967 – 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı…
2050’lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz…
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI
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