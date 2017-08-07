3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı

Günümüzde Tıp gerçekten ileri seviyede, bu reddedilemez bir gerçek. Buna karşın halen bazı alanlarda riskin yüksek olduğu uygulamalar mevcut, bazıları ise etik bulunmadığı için yasaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde riskli olan bir uygulamayı pazarlayan bir hekim FDA tarafından uyarı aldı.

New York’taki New Hope Fertility Center’ın CEO’su John Zhang geçtiğimiz yıl kliniğinde 3 ebeveynli bebek yöntemiyle ilk bebeğin doğumunu gerçekleştirmişti. Bu yöntem genetik hastalığa sahip bebek dünyaya getirmesi muhtemel olan ailelerin sağlıklı bir bebeğe sahip olmasını sağlıyor.

Çalışmanın mantığı nedir?

Bir bebeğin oluşmasında, döllenme sonucu oluşacak embriyo bütün sitoplazma içeriğini annesinden alır, babadan ise yalnızca genetik materyal geçer. Ayrıca insan hücresinde DNA iki yerde bulunur: Çekirdek ve Mitokondri. John Zhang’ın tekniğinin amacı da annenin sahip olduğu Mitokondrilerdeki DNA’daki bozukluğun bebeğe geçmesini önlemek temel olarak.

Geçtiğimiz yıl onaylanmıştı

Aslında geçtiğimiz yıl ABD hükümeti uygulamanın etik olduğuna karar vermiş. Görünen o ki çalışma buna rağmen FDA engeline takılmış. Uzman, konu ile ilgili olarak uygulamanın Meksika’da yapıldığını ve orada bu yönteme dair herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını savundu. FDA ise bu ve benzer çalışmaların yetkili kongreler tarafından incelemeye dahi alınmadan reddedilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Endişeler yok değil

Bununla birlikte çalışmaya karşı çıkan bilim adamları da yok değil. Genetik ve Toplum Merkezi direktörü Marcy Darnovsky, çalışmanın son derece riskli olduğunu ve uzun yıllar test edildikten sonra uygulanmaya başlanması gerektiğini savunuyor. Zhang ise ilk doğan bebeğin aradan geçen 6 ay sonra halen sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiğini belirtti.

Son olarak ilerleyen günlerde olayın nasıl bir hal alacağı ise merak konusu. Ayrıca aşağıdan bahse mevzu yöntemin videosunu izleyebilirsiniz. Kim bilir bu bebek yöntemin sayılı örneklerinden birisi olarak tarihe geçer belki de.

https://www.theverge.com/2017/8/5/16100680/three-parent-baby-fertility-doctor-fda-letter-violations

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Bunun içinbozukluğa sahip Mitokondri içeren yumurtadansağlıklı hücre elemanlarına sahip anneninyerleştiriyor. Tabi eski çekirdek buradan çıkarılıyor işlemden önce. Örneğin ilk uygulamada annenin sahip olduğu kalıtsal nörometabolik ve mitokondriyal hastalık olan, bu sayede bebeğe geçmemiş.Yine debu denli risk içeren bir çalışmada yapılabilecekbirisi. Şu an için bebek sağlıklı olabilir ancak bu yetişkinlik çağında herhangi birmanasına gelmez.Ek olarak ne yazık ki yönteme başvuranbebeklerinin gerekli olmadığı sürece mutasyon veya çeşitli sorunlara karşı. Bu nedenle çalışmanınbir hayli zor olacağa benziyor.