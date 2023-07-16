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    Doktor, nakledilen kalbi korumak için hastanın sağlıklı karaciğerini değiştirdi

    Hamile bir kadının koroner arterinin yırtılması hastada kalp yetmizliğine sebep oldu. Hamile olduğu için vücudunun donör kalbi reddetme olasılığı yüzde 99 olan hastada ilginç bir yönteme başvuruldu.
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    Nakledilen kalbi korumak için sağlıklı karaciğer de değiştirildi Tam Boyutta Gör
    Hamile bir kadının, hayatının kurtarılması için umutsuzca bir kalp nakline ihtiyacı vardı. Ancak doktorlar, hamile olduğu için vücudunun organı reddedeceğini biliyordu. Bu yüzden alışılmadık bir yaklaşım benimseyen doktorlar, vücudun nakledilecek kalbi reddetmemesi için hastanın sağlıklı karaciğerini de değiştirdi.

    Hamile olduğu için vücudunun donör kalbi reddetme olasılığının yüzde 99 olan hasta, neredeyse imkansızı başardı

    Washington, Bellingham'dan 31 yaşındaki Adriana Rodriguez üçüncü çocuğunu doğurduktan iki hafta sonra koroner arterinde tıbbi terimlerle diseksiyon olarak bilinen bir yırtılma yaşadı. Hamilelik sırasında sıkça görünen bu rahatsızlık, genellikle ilaçlarla tedavi edilirken Rodriguez'de öyle olmadı. Hatta rahatsızlığı o kadar ilerlediki kalp yetmezliğine kadar gitti.

    Sonunda vücudun kan akışının pompalanması ve oksijenlenmesinde kalbin ve akciğerlerin rolünü üstlenen, ekstrakorporeal membran oksijenasyon sistemi (ECMO) adı verilen bir makinede yaralandı. Bu makinedeki hastalar, genellikle ancak nakil olduktan sonra makineden çıkabilirler. Ancak Rodriguez hamile olduğu için doktorlar vücudunun donör kalbi reddetme olasılığının yüzde 99 olduğunu belirlediler.

    Nakledilen kalbi korumak için sağlıklı karaciğer de değiştirildi
    Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (UW Medicine) Kalp Enstitüsü'nden bir kardiyolog olan Shin Lin, Rodriguez'in kendisinin ve ekibinin gördüğü potansiyel donörlere en yüksek düzeyde antijen sunduğunu ve onun için bir donör kalp bulmanın, onun immünolojik ikizi olan birini bulmak anlamına geleceğini söyledi.

    Bu olasılıklara dayanarak, Lin rotasını değiştirdi. 2021'de yapılan bir araştırma, hem kalp hem de karaciğer nakli yapılan hastaların derin immünolojik koruma yaşadığını gösterdi. Rodriguez'in son derece sağlıklı bir karaciğeri olmasına rağmen Lin, karaciğerini değiştirmenin donör bir kalbin reddedilmemesini sağlayabileceğini, kısacası hayatını kurtarmak için en iyi şansı olabileceğine karar verdi.

    Halt olarak bilinen prosedüre domino etkisinden ilham aldığı için d harfini de ekleyen Lin, HALT-D'nin başarılı olacağına ekibini ve hastayı ikna etti. Hatta hasta, sağlıklı karaciğerinin başkasına nakledilmesini bile önerdi.  

    Rodgriguez'in yeni bir kalp ve karaciğer aldığı ve kendi karaciğerini çıkarıp başka bir hastaya yerleştirdiği 17 saatlik başarılı bir cerrahi operasyonun ardından, doktorlar sonuçların ne olacağını görmek için beklediler. Sonunda ise başarılı olan nakil işleminden sonra ekipteki araştırmacılardan kalp yetmezliği uzmanı olan Daniel Fishbein, "Bence transplant immünolojisi bilimini tam olarak anlamadık. Bunun gibi hastalardan çok şey öğrenebiliriz. Sihri anlamamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

    Kaynakça https://newatlas.com/medical/healthy-liver-shields-transplanted-heart/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706876/
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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