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Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli

Bilim insanları türler arası başarılı ilk organ nakli ile farelerde diyabet hastalığını yok etmeyi başardı. Peki türler arası organ nakli insanlar için de uygulanabilir mi?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,8b
1
25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli

Organ bağışçılarının sayısının yeterli düzeye ulaşmaması bilim adamlarını daha önce laboratuvar ortamında organ üretmeye ve başka canlılardaki organları insan vücuduna transfer etme düşüncesine yönlendirmişti. Bu her iki düşünce üzerinde de çalışan araştırmacılar ne yazık ki başarılı sonuçlar elde edememiş ve insan vücudu dış ortamdan gelen bu yeni organları kabul etmemişti.

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Stanford ve Tokyo üniversitelerindeki araştırmacılar ise türler arası organ nakline yeni bir boyut kazandırarak, kadavralardan gelecek sağlıklı organlarla hayata tutunmak isteyenleri sevindirecek bir çalışmaya imza attı.

Sıçanlardan farelere pankreas nakli

Oldukça benzer olan ve pek çok insan tarafından aynı tür olduğu düşünülen ancak 18 milyon yıl önce tamamen farklı türe dönüşmüş olan fareler ve sıçanlar arasındaki bu organ nakli türler arasında tam anlamıyla başarılı sonuçların elde edildiği ilk organ nakli olarak nitelendiriliyor. Peki sıçanın vücudundaki pankreas nasıl oldu da farenin bağışıklık sistemi tarafından kabul edildi?

Çalışmayı yapan araştırmacılar ilk olarak anne sıçanın gebeliğinden sadece birkaç gün sonra, farelerden alınan pluripotent kök hücreleri yani embriyonik gelişimin erken safhalarında vücutta bulunan ve ileride canlıda oluşacak çok değişik hücre ve doku tiplerini oluşturabilme kapasitesine sahip olan hücreleri henüz embriyonun ilk safhalarında olan sıçanların vücuduna yerleştirdiler ve sıçanların genleriyle oynayarak onları kendi pankreaslarını yetiştiremeyecek şekilde tasarladılar. 

Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli
 
Bu durum karşısında pankreas organı gelişimi için farelerden alınan hücreleri kullanmak zorunda kalan sıçanların vücudunda farelerinkiyle neredeyse aynı olan pankreas organları yetişti. Araştırmacılar daha sonra pek çok fareye vücutlarında diyabet hastalığının oluşmasına neden olan bir ilaç verdi ve diyabetli farelere, kök hücreleri eşleşmek kaydıyla, sıçanların vücutlarındaki pankreastan, insülin üreten bölgeye alarak naklettiler.

Bağışıklığı bastırmak için ilaç kullanmak şart

Çalışmanın yöneticisi Stanford Üniversitesi’nde genetik profesörü olan Hiromitsu Nakauchi, organ naklinden sonra yaşananları aktardı. Öncelikle nakil işleminin ardından 5 gün boyunca farelerin vücuduna, nakledilen organı bir ömür boyu reddetmemesi için bağışıklık sistemini bastıran ilaçlar verildiğini belirten Nakauchi; nakilden 370 gün sonra farelerin vücudundaki bu yeni organların kandaki glikoz seviyesini normalleştirerek farelerin diyabetten kurtulduğunu ifade etti.

Ardından deneyde farelerle sıçanların rollerini değiştiren araştırmacılar yine olumlu sonuç aldılar ve bu sefer sıçanların kanlarındaki glikoz seviyesi yeni pankreas sayesinde normal düzeye geldi.

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Tabi insanlar için diyabet hastalığının farklı tedavi yöntemleri olduğundan araştırmanın ana ögesi olan pankreas çok fazla öneme sahip değil ancak araştırmacılar bu yöntemin geliştirilerek özellikle böbrek nakli bekleyen hastalar için uygulanabileceğini düşünüyor.

Organ bağışı yeterli boyutlarda değil

İstatistiklere göre dünyada ölen her 1000 insandan sadece 3’ü ölmeden önce organlarının başka insanlara naklini onaylıyor. Ülkemizde yaklaşık 30.000 hasta organ nakli beklerken ABD’de bu sayı yaklaşık 76.000 ve İngiltere’de yapılan araştırmaya göre organ bekleyen her 3 hastadan birisi organ nakli yapılamadan hayatını kaybederken diğer iki hasta en az 2 yıl organ nakli bekliyor.

Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli
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Tabi bu olumsuz tabloyu türler arası organ naklini mümkün kılarak ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar koyun veya domuzun vücudunda yetiştirilebilecek bir organla kalp, böbrek, karaciğer gibi organlarda bulunan ve nakil ihtiyacı neden olan hastalıkları ortadan kaldırmak istiyorlar ancak henüz aşılması gereken sorunlar var.

Domuzlardan insanlara nakil mümkün mü?

İlk olarak insanlarla domuzların gen yapısı fareler ve sıçanlarınki kadar benzer olmadığı için domuz embriyosuna yerleştirilen hücreler domuzların bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayabilir. İkinci problem ise bu hücreler saldırıya uğramadan gelişse bile insan vücuduna yerleştirildiğinde bağışıklık sistemini bastıran ilaçlar verilmesine rağmen insan bedeni bu yeni organı kabul etmeyebilir ki daha önce de bu yöntemden farklı bir yöntemle uygulanmış olsa da domuzlardan insan vücuduna organ nakli denemeleri yapılmış ancak insan vücudu bunu şiddetle reddetmişti. 


Tabi tüm bunlarla birlikte olası bir domuz-insan organ naklinin etik boyutu da tartışılıyor. Nakil için, insan hücrelerinin domuz embriyolarına sokulmasını gerektirdiğinden, yetişkin hayvanlar bazı insan beyin hücrelerine sahip olabilir bu da domuzlara daha farklı gözle bakılıp bakılmaması gerektiği sorusunu akıllara getiriyor. Minnesota Üniversitesi'nden Bernhard Hering’in ‘’Burada çok önemli bir çizgi çiziyoruz. Ancak heyecan verici belgeler her zaman yeni sorularla geliyor.’’ şeklinde yanıtladığı bu soru ilerleyen yıllarda insan vücudu üzerinde deneylerin yapılmaya başlanmasıyla daha fazla tartışılır hale gelebilir.


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170125145818.htm Yorum Yaz
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lawbreaker 2 yıl
Nakil olaylarının yerine yapay olarak organ üretilmesine odaklanmak daha mantıklı geliyor bana
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kadirirdem 2 yıl
bu tür gelişmeler savunma sanayi ile beraber teknolojinin en sevdiğim yönleri ama domuzdan insana organ naklini isteyen pek olur mu bilmiyorum...
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Shoresh 2 yıl
tıp dünyasındaki gelişmeler bi farelere yarıyor..
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sniper23 2 yıl
Her gün en az 100.000 kişi ölüyor bir o kadar da doğuyor. Hani bu ölenlerin organları bağışlansa dünyada organ sorunu diye bir şey kalmayacak. Ama kendimizi kendi acımızda boğarken organ nakli ile kurtulabilecek insanları da bu acının içinde boğuyoruz.
Orijinalden alıntı: NeroWin
Arkadaş islam domuz eti yemeyin diyor, biz burada kalkmış organlarını kendimiz için kullanabilir miyizi konuşuyoruz. Ayrıca domuza gelene kadar bize daha yakın olan kaç tane hayvan var (maymun, şempanze, goril), niye domuz. Keşke onu da bir açıklasalar mış...
Son olarak şunu da belirteyim eğer bu ciddi ciddi yapılacak olursa insan hücresini hayvan embriyolarına yerleştirileceğinin de farkındayızdır umarım. Yani doğan şeyin bir kısmı insan bir kısmı hayvan olacak....

Bunun sebebi organ dizilimi insana en çok benzeyen hayvanın domuz olması, genetik araştırmalarda genelde fareler kullanılıyor bir de.
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NeroWin 2 yıl
Arkadaş islam domuz eti yemeyin diyor, biz burada kalkmış organlarını kendimiz için kullanabilir miyizi konuşuyoruz. Ayrıca domuza gelene kadar bize daha yakın olan kaç tane hayvan var (maymun, şempanze, goril), niye domuz. Keşke onu da bir açıklasalar mış...
Son olarak şunu da belirteyim eğer bu ciddi ciddi yapılacak olursa insan hücresini hayvan embriyolarına yerleştirileceğinin de farkındayızdır umarım. Yani doğan şeyin bir kısmı insan bir kısmı hayvan olacak....
5 Yanıt Yanıtla
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BekirARSLAN 2 yıl NeroWin
NeroWin
Arkadaş islam domuz eti yemeyin diyor, biz burada kalkmış organlarını kendimiz için kullanabilir miyizi konuşuyoruz. Ayrıca domuza gelene kadar bize daha yakın olan kaç tane hayvan var (maymun, şempanze, goril), niye domuz. Keşke onu da bir açıklasalar mış...
Son olarak şunu da belirteyim eğer bu ciddi ciddi yapılacak olursa insan hücresini hayvan embriyolarına yerleştirileceğinin de farkındayızdır umarım. Yani doğan şeyin bir kısmı insan bir kısmı hayvan olacak....

Maymun goril vs demişsin şekil itibariyle benzeyebiliriz fakat gen ve dna olarak farklıyız insana en yakın gen ve dna farelerde domuzda olabilir bizim genlere uygun dna... domuz öküz fare hatta timsah hiç fark etmez yeterki tedavi edilsin hastalıklar çocuklar ölmesin anneler babalar ölmesin... Herkesin yaşamaya hakkı var sağlıkta İslam dini şart koymamıştir hiç bir şekilde...
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Atılgan oo 2 yıl NeroWin
NeroWin
Arkadaş islam domuz eti yemeyin diyor, biz burada kalkmış organlarını kendimiz için kullanabilir miyizi konuşuyoruz. Ayrıca domuza gelene kadar bize daha yakın olan kaç tane hayvan var (maymun, şempanze, goril), niye domuz. Keşke onu da bir açıklasalar mış...
Son olarak şunu da belirteyim eğer bu ciddi ciddi yapılacak olursa insan hücresini hayvan embriyolarına yerleştirileceğinin de farkındayızdır umarım. Yani doğan şeyin bir kısmı insan bir kısmı hayvan olacak....

Arkadaşım bit organına bir şey olsa bu adamların kapısının önünde organ için sıraya girecek olanlar ilk sizlersiniz. Hala neyin derdindesin. Adamlar domuzdan yapmış sanan ne, eğer sen başka bir hayvandan becerebiliyorsan git yap, yapana da engel olma. Zihniyete bak ya. Adamlar yari domuz yari insan canlı üretecek bizimki de neden domuz diye soracak.
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darkaura 2 yıl NeroWin
NeroWin
Arkadaş islam domuz eti yemeyin diyor, biz burada kalkmış organlarını kendimiz için kullanabilir miyizi konuşuyoruz. Ayrıca domuza gelene kadar bize daha yakın olan kaç tane hayvan var (maymun, şempanze, goril), niye domuz. Keşke onu da bir açıklasalar mış...
Son olarak şunu da belirteyim eğer bu ciddi ciddi yapılacak olursa insan hücresini hayvan embriyolarına yerleştirileceğinin de farkındayızdır umarım. Yani doğan şeyin bir kısmı insan bir kısmı hayvan olacak....

Sempaze goril genetik ve yapi olarak insana cok yakin. %98e yakin bir genetik benzerlik sozkonusu. Sicanla fare arasinda 18milyon yil varsa, insanla sempaze turleri arasinda 5 milyon yil var. Gelgelim sempazeyi hizli uretebilcenmi. Yetiskinlige ulasmasi yillar alir, bir batimda 1-2 yavru ancak yapar, bakimi cok daha pahali olur, daha cok alan ister. Uzerine hayvan severler ortaligi ayaga kaldirir, cok daha fazla tepki ceker. Ama domuz zaten yemek icin kesilen oldurulen bir hayvan. Organ nakli icin kesilmesi tepki cekmez. Cok daha hizli buyuyor, senelerce olgunluga erismesi beklenmez. Bir batimda 7-8 yavru yapiyorki istenen organin bir denemede elde edilmesi zor, cok sayida deneme gerekeceginden onemli bir kriter. Bakimi ucuz, genis alan istemiyor ayrica organ yapisi, ozellikle sindirim sistemi insana cok benzer. Koyun burdan kaybediyor. Organlari daha farkli. Yani bu teknik basariya ulasirsa buyuk ihtimalle domuzla olur. Bugun organ nakli sayilari cok azsa bu buyuk oranda domuza karsi cikan ayni muhafazakar dusuncenin sonucudur. Umarim gelecektede ayni muhafazakar refleklerle karsi cikarak binlerce insanin gozgore gore organ yetmezliginden olmesine neden olmazsiniz.
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damn2u 2 yıl
Üç kere bağırsak ameliyatı olmuş biri olarak başarılı bir bağırsak naklini ne kadar merakla bekliyorum anlatamam. Şu dünyada bu kadar kısa ömürlü olmak, yüz yıllar sonra neler olacak görememek çok üzücü.
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matador_mirkhan 2 yıl
Island-Ada diye bi film vardı. Scarlet johanson oynardı. Bu organ nakli olayları bu işe kayacak gibi:D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yalan habere benziyor !
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erdem552 2 yıl
Arkadaş adamlar bir sonuç alabilmek için 370 gün beklemiş. Bizde olsa 3.güne kalmadan olmadı der çöpe gönderirler projeyi ...
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SJess 2 yıl
herkes umutla bekliyor bu tür gelişmeleri herkese sağlıklı bir yaşam dileğiyle hadi kaybetmeden kıymetini bilelim :)
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