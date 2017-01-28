Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli





Organ bağışçılarının sayısının yeterli düzeye ulaşmaması bilim adamlarını daha önce laboratuvar ortamında organ üretmeye ve başka canlılardaki organları insan vücuduna transfer etme düşüncesine yönlendirmişti. Bu her iki düşünce üzerinde de çalışan araştırmacılar ne yazık ki başarılı sonuçlar elde edememiş ve insan vücudu dış ortamdan gelen bu yeni organları kabul etmemişti.

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Stanford ve Tokyo üniversitelerindeki araştırmacılar ise türler arası organ nakline yeni bir boyut kazandırarak, kadavralardan gelecek sağlıklı organlarla hayata tutunmak isteyenleri sevindirecek bir çalışmaya imza attı.

Sıçanlardan farelere pankreas nakli

Oldukça benzer olan ve pek çok insan tarafından aynı tür olduğu düşünülen ancak 18 milyon yıl önce tamamen farklı türe dönüşmüş olan fareler ve sıçanlar arasındaki bu organ nakli türler arasında tam anlamıyla başarılı sonuçların elde edildiği ilk organ nakli olarak nitelendiriliyor. Peki sıçanın vücudundaki pankreas nasıl oldu da farenin bağışıklık sistemi tarafından kabul edildi?

Çalışmayı yapan araştırmacılar ilk olarak anne sıçanın gebeliğinden sadece birkaç gün sonra, farelerden alınan pluripotent kök hücreleri yani embriyonik gelişimin erken safhalarında vücutta bulunan ve ileride canlıda oluşacak çok değişik hücre ve doku tiplerini oluşturabilme kapasitesine sahip olan hücreleri henüz embriyonun ilk safhalarında olan sıçanların vücuduna yerleştirdiler ve sıçanların genleriyle oynayarak onları kendi pankreaslarını yetiştiremeyecek şekilde tasarladılar.

Bu durum karşısında pankreas organı gelişimi için farelerden alınan hücreleri kullanmak zorunda kalan sıçanların vücudunda farelerinkiyle neredeyse aynı olan pankreas organları yetişti. Araştırmacılar daha sonra pek çok fareye vücutlarında diyabet hastalığının oluşmasına neden olan bir ilaç verdi ve diyabetli farelere, kök hücreleri eşleşmek kaydıyla, sıçanların vücutlarındaki pankreastan, insülin üreten bölgeye alarak naklettiler.

Bağışıklığı bastırmak için ilaç kullanmak şart

Çalışmanın yöneticisi Stanford Üniversitesi’nde genetik profesörü olan Hiromitsu Nakauchi, organ naklinden sonra yaşananları aktardı. Öncelikle nakil işleminin ardından 5 gün boyunca farelerin vücuduna, nakledilen organı bir ömür boyu reddetmemesi için bağışıklık sistemini bastıran ilaçlar verildiğini belirten Nakauchi; nakilden 370 gün sonra farelerin vücudundaki bu yeni organların kandaki glikoz seviyesini normalleştirerek farelerin diyabetten kurtulduğunu ifade etti.

Ardından deneyde farelerle sıçanların rollerini değiştiren araştırmacılar yine olumlu sonuç aldılar ve bu sefer sıçanların kanlarındaki glikoz seviyesi yeni pankreas sayesinde normal düzeye geldi.

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Tabi insanlar için diyabet hastalığının farklı tedavi yöntemleri olduğundan araştırmanın ana ögesi olan pankreas çok fazla öneme sahip değil ancak araştırmacılar bu yöntemin geliştirilerek özellikle böbrek nakli bekleyen hastalar için uygulanabileceğini düşünüyor.

Organ bağışı yeterli boyutlarda değil

İstatistiklere göre dünyada ölen her 1000 insandan sadece 3’ü ölmeden önce organlarının başka insanlara naklini onaylıyor. Ülkemizde yaklaşık 30.000 hasta organ nakli beklerken ABD’de bu sayı yaklaşık 76.000 ve İngiltere’de yapılan araştırmaya göre organ bekleyen her 3 hastadan birisi organ nakli yapılamadan hayatını kaybederken diğer iki hasta en az 2 yıl organ nakli bekliyor.

Tam Boyutta Gör



Tabi bu olumsuz tabloyu türler arası organ naklini mümkün kılarak ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar koyun veya domuzun vücudunda yetiştirilebilecek bir organla kalp, böbrek, karaciğer gibi organlarda bulunan ve nakil ihtiyacı neden olan hastalıkları ortadan kaldırmak istiyorlar ancak henüz aşılması gereken sorunlar var.

Domuzlardan insanlara nakil mümkün mü?

İlk olarak insanlarla domuzların gen yapısı fareler ve sıçanlarınki kadar benzer olmadığı için domuz embriyosuna yerleştirilen hücreler domuzların bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayabilir. İkinci problem ise bu hücreler saldırıya uğramadan gelişse bile insan vücuduna yerleştirildiğinde bağışıklık sistemini bastıran ilaçlar verilmesine rağmen insan bedeni bu yeni organı kabul etmeyebilir ki daha önce de bu yöntemden farklı bir yöntemle uygulanmış olsa da domuzlardan insan vücuduna organ nakli denemeleri yapılmış ancak insan vücudu bunu şiddetle reddetmişti.





Tabi tüm bunlarla birlikte olası bir domuz-insan organ naklinin etik boyutu da tartışılıyor. Nakil için, insan hücrelerinin domuz embriyolarına sokulmasını gerektirdiğinden, yetişkin hayvanlar bazı insan beyin hücrelerine sahip olabilir bu da domuzlara daha farklı gözle bakılıp bakılmaması gerektiği sorusunu akıllara getiriyor. Minnesota Üniversitesi'nden Bernhard Hering’in ‘’Burada çok önemli bir çizgi çiziyoruz. Ancak heyecan verici belgeler her zaman yeni sorularla geliyor.’’ şeklinde yanıtladığı bu soru ilerleyen yıllarda insan vücudu üzerinde deneylerin yapılmaya başlanmasıyla daha fazla tartışılır hale gelebilir.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170125145818.htm