Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak

Japon teknoloji devi Panasonic’in 2004 yılında çalışmalarına başladığı ve 2013’te hastanelerde kullanılması için test ettiği HOSPI isimli robotlar artık havalimanlarında da çalışacak. Asıl görevi hastanelerdeki ilaç, ameliyat malzemeleri gibi önemli şeyleri bir noktadan başka bir noktaya taşımak olan robot havalimanlarında ikinci testlerini bugün tamamladı.

İkinci Testler de Tamamlandı

Havalimanlarında yolculara içecek servisi yapmak, bulaşıkları toplamak, önemli anonsları gerçekleştirmek için kullanılan bu sevimli robotlar Japonya'nın Chiba kentindeki Narita Havalimanı'nda, 14-18 Ocak tarihlerinde içecek dağıtımları için test edildikten sonra 23-27 Ocak tarihlerinde de bulaşıkları toplayarak denemelerini bitirmiş oldu.

Sahip olduğu harita bilgileri ve yüksek performanslı sensörleri ile herhangi bir çarpışma ihtimalinin bulunmadığı robotlar, hastanelerden sonra yeni bir çalışma alanı kazanırken yetkililere göre çalışacağı alanlar genişleyerek HOSPI’leri daha farklı noktalarda görebileceğiz.

HOSPI’nin Narita Havalimanı’ndaki çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.cnet.com/news/panasonic-robots-hospi-japan-narita-airport/