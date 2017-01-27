Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak

Japon teknoloji devi Panasonic’in 2004 yılında çalışmalarına başladığı ve 2013’te hastanelerde kullanılması için test ettiği HOSPI isimli robotlar artık havalimanlarında da çalışacak. Asıl görevi hastanelerdeki ilaç, ameliyat malzemeleri gibi önemli şeyleri bir noktadan başka bir noktaya taşımak olan robot havalimanlarında ikinci testlerini bugün tamamladı.
İkinci Testler de Tamamlandı
Havalimanlarında yolculara içecek servisi yapmak, bulaşıkları toplamak, önemli anonsları gerçekleştirmek için kullanılan bu sevimli robotlar Japonya'nın Chiba kentindeki Narita Havalimanı'nda, 14-18 Ocak tarihlerinde içecek dağıtımları için test edildikten sonra 23-27 Ocak tarihlerinde de bulaşıkları toplayarak denemelerini bitirmiş oldu.
Sahip olduğu harita bilgileri ve yüksek performanslı sensörleri ile herhangi bir çarpışma ihtimalinin bulunmadığı robotlar, hastanelerden sonra yeni bir çalışma alanı kazanırken yetkililere göre çalışacağı alanlar genişleyerek HOSPI’leri daha farklı noktalarda görebileceğiz.
HOSPI’nin Narita Havalimanı’ndaki çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
https://www.cnet.com/news/panasonic-robots-hospi-japan-narita-airport/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse severler baya bi :)
Aynen öyle. Konudaki yorum azlığı şaşırtmadı değil. Eğer "TÜRK" yapıyor olsa idi, bu konuda en az 30 tane yorum olurdu ve bu yorumlar "Bir robotla ile cari açık kapanıyor, hükümet propagandası, bir robotla dünyayı mı kurtarıyorsunuz" gibi DH'deki saçma klasik yorumlarla kaynardı. Neyse ki Robot Japonya'da yapıldı da herkes onları tebrik ediyor, diğer türlü olsaydı millet aşağılardı "yandaş vsvsvs." gibi şeylerle.
Bu yorumun sizinle alakası yok sadece DH'de gözlemlediğim bir şeyi yazmak istedim.
Japonya'ya gittiğimden biliyorum. O eğitim sistemi insanı öldürtecek cinsde disiplin içeriyor. Hani öyle bir şey yapmaya çalışsalar burdakiler özgürlük diye ağlar (niye okulları çocuklara temizletiyorsunuz vs.) ki bizim ülkenin böyle sistemi kaldıracağını sanmam. Onun yerine Finlandiya tarzı bir eğitim sistemi yapılabilir.
Bi bitmediniz
Kesin karate biliyordur o yüzden hiç yaklaşma bile.
Türk düşüncesi :D :D
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robot teknolojileri, panasonic ve