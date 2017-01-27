Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak

Panasonic’in ürettiği ve hastanelerde kullanılması için tasarladığı HOSPI robotları havalimanlarında da işbaşı yapmaya hazırlanıyor. Robotlar ikinci denemeleri bugün tamamladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak

Japon teknoloji devi Panasonic’in 2004 yılında çalışmalarına başladığı ve 2013’te hastanelerde kullanılması için test ettiği HOSPI isimli robotlar artık havalimanlarında da çalışacak. Asıl görevi hastanelerdeki ilaç, ameliyat malzemeleri gibi önemli şeyleri bir noktadan başka bir noktaya taşımak olan robot havalimanlarında ikinci testlerini bugün tamamladı.

İkinci Testler de Tamamlandı

Havalimanlarında yolculara içecek servisi yapmak, bulaşıkları toplamak, önemli anonsları gerçekleştirmek için kullanılan bu sevimli robotlar Japonya'nın Chiba kentindeki Narita Havalimanı'nda, 14-18 Ocak tarihlerinde içecek dağıtımları için test edildikten sonra 23-27 Ocak tarihlerinde de bulaşıkları toplayarak denemelerini bitirmiş oldu.

Sahip olduğu harita bilgileri ve yüksek performanslı sensörleri ile herhangi bir çarpışma ihtimalinin bulunmadığı robotlar, hastanelerden sonra yeni bir çalışma alanı kazanırken yetkililere göre çalışacağı alanlar genişleyerek HOSPI’leri daha farklı noktalarda görebileceğiz.

HOSPI’nin Narita Havalimanı’ndaki çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://www.cnet.com/news/panasonic-robots-hospi-japan-narita-airport/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Ne para eder he o 2 dakika köşeye çeker çantaya atar giderim okuturum sonra elden ben onu
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GuitarxtanbuL 2 yıl
Türkiye'de olsa bunu s.....




Neyse severler baya bi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 2 yıl
Roebota ne gerek var,bizde bir sürü suriyeli,türkmen,afgan hiç bir hak verilmeden çalışmak için bekliyor.Elektrik parasından ucuza gelir :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 2 yıl
Japonyadaki eğitim sistemi bizim ülkeye gelmeli... yoksa biz bu tür yapıların hepsinie karşıdan bakarız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
yaygınlaşmaya başlasın ama insanlarında ekmeğine taş koyacak daha ileride...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scandarbeg 2 yıl
japon yapıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl scandarbeg
scandarbeg

japon yapıyor


Aynen öyle. Konudaki yorum azlığı şaşırtmadı değil. Eğer "TÜRK" yapıyor olsa idi, bu konuda en az 30 tane yorum olurdu ve bu yorumlar "Bir robotla ile cari açık kapanıyor, hükümet propagandası, bir robotla dünyayı mı kurtarıyorsunuz" gibi DH'deki saçma klasik yorumlarla kaynardı. Neyse ki Robot Japonya'da yapıldı da herkes onları tebrik ediyor, diğer türlü olsaydı millet aşağılardı "yandaş vsvsvs." gibi şeylerle.

Bu yorumun sizinle alakası yok sadece DH'de gözlemlediğim bir şeyi yazmak istedim.

bydvd

Japonyadaki eğitim sistemi bizim ülkeye gelmeli... yoksa biz bu tür yapıların hepsinie karşıdan bakarız


Japonya'ya gittiğimden biliyorum. O eğitim sistemi insanı öldürtecek cinsde disiplin içeriyor. Hani öyle bir şey yapmaya çalışsalar burdakiler özgürlük diye ağlar (niye okulları çocuklara temizletiyorsunuz vs.) ki bizim ülkenin böyle sistemi kaldıracağını sanmam. Onun yerine Finlandiya tarzı bir eğitim sistemi yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Ne para eder he o 2 dakika köşeye çeker çantaya atar giderim okuturum sonra elden ben onu
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Ne para eder he o 2 dakika köşeye çeker çantaya atar giderim okuturum sonra elden ben onu

Bi bitmediniz
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alex59 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Ne para eder he o 2 dakika köşeye çeker çantaya atar giderim okuturum sonra elden ben onu

Kesin karate biliyordur o yüzden hiç yaklaşma bile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Ne para eder he o 2 dakika köşeye çeker çantaya atar giderim okuturum sonra elden ben onu

Türk düşüncesi :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2105 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
robot teknolojileri, panasonic ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl TP-Link Archer VR2600 incelemesi "Qualcomm MU EFX yongalı, üst segment fiber modem/router" 2 yıl Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme! 2 yıl Google Pixel 2 piyasaya damga vurmaya geliyor 2 yıl HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun 2 yıl Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı 2 yıl Microsoft, Denetim Masası'nı ortadan kaldıracak bir başka adım attı 2 yıl 600 metreden denizaltı kurtaracak gemi hizmete giriyor 2 yıl Microsoft’un 2. çeyrek raporlarında bulut bilişim ve Xbox Live ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 yıl PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın 2 yıl Apple, yapay zeka araştırma grubunda Microsoft, Google ve Facebook'a katıldı 2 yıl Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak 2 yıl Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak 2 yıl Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli 2 yıl MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar 2 yıl Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı 2 yıl Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun 2 yıl 2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış! 2 yıl LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor 2 yıl Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak Sonraki İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor 2 yıl Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu 2 yıl Yarıyıl tatilindeki çocuklar için kaçırılmayacak teknoloji kampı 2 yıl Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası 2 yıl 35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu 2 yıl Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı 2 yıl iOS'te güvenlik açığı bulan PTT çalışanı Apple'ın sitesine adını yazdırdı 2 yıl Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor 2 yıl Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu 2 yıl Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi 2 yıl Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir! 2 yıl Müzik kasetleri geri dönüyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir deneme 2 yıl Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı 2 yıl HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim