Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü?

Günümüzde kullandığımız pek çok aletin doğadan ilham alınarak tasarlandığını biliyoruz. Tabi bu açıdan yusufçukları ayrı bir kenara koymak gerekiyor zira helikopterler, uçak kanatları hatta drone’ların kendisinden ilham alınarak tasarlandığı bu canlılar görünen o ki bilim insanları için özel bir öneme sahip. Araştırmacılar ise bu özel canlıları yönlendirerek tozlaşmaya yön vermek istiyor.

Draper isimli biyomedikal çözümler üreten şirket, yusufçukların hareketlerini kontrol edebilecekleri bir teknoloji geliştirerek bu canlıları polenlerin taşınması esnasında düzenli bir şekilde kullanarak tarım faaliyetlerine yeni bir yöntem kazandırmak istiyor.

Aslında bu düşünce daha önce de hayata geçirilmeye çalışılmış ancak uygulanan yöntemler yüzünden beklenilen etkiyi göstermemişti. Araştırmacılar daha önce yusufçuk böceklerinin kanatlarını bacak kaslarını hareket ettirebilmek için sinirsel bağlantılarda bazı oynamalar yapmış fakat bu oynamaların sonucunda yusufçukların sadece bir kısmı sonradan eklenen bu kontrol sistemini kabullenirken büyük bir çoğunluğu bu yapay sistemle vücudun koordinasyonunu sağlayamamış ve davranışlarda sapmalar meydana gelmişti.

Yusufçukları Yönlendirmek İçin Yeni Yöntem: DragonflEye

Draper Laboratuvarları ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü arasındaki iş birliği ile DragonflEye ismini verdikleri projede yusufçukları yönlendirmek için bu sefer tamamen farklı bir yöntem düşünülüyor. İlk olarak araştırmacılar insan tırnağından daha küçük olan sırt çantası şeklinde bir cihaz tasarlayarak bunu yusufçukların vücudunda bulunan ve ‘’yön belirleme‘’ işlevi gören nöronları etkileyebilmek için yusufçukların üzerine yerleştiriyorlar. Ardından yusufçukların yönlendirici nöronlarıyla sinir ağları aracılığıyla bağlantı kuran bu cihaz sayesinde bilim insanları yusufçukları kontrol edebiliyor.

Bu çok küçük sırt çantasının üzerine yerleştirilen güneş panelleri sayesinde de cihazın enerjisi sağlanmış oluyor ve bu sistemin yerleştirildiği yusufçuklar çok uzun bir süre uzaktan kontrol edilebilir hale geliyorlar.

Draper'daki biyomedikal mühendisi ve programın baş araştırmacısı Jesse J. Wheeler’in tamamen yeni bir mikro-hava aracı olarak nitelendirdiği DragonflEye; polenlerin taşınması, keşif ve hatta tedavilerde kullanılabilir. Ayrıca sistem sahip olduğu navigasyon özelliği ile bal arıları üzerinde de denenmeye müsait gibi görünüyor.

ABD’nin tarım ekonomisine yıllık 15 milyar dolar katkıda bulunan bal arılarının, şehirlerde rotalarını kaybedip peteklerine dönemedikleri için, 25 yılda sayılarında yarı yarıya bir düşüş gözlendi. Araştırmacılar bu sistemi bal arılarının vücutlarına yerleştirerek onların kaybolmalarını engelleyebileceklerini ve bal üretimini arttırabileceklerini düşünüyor.

https://techcrunch.com/2017/01/25/these-genetically-modified-cyborg-dragonflies-could-perform-guided-pollination/?ncid=txtlnkusaolp00000595