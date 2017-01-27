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Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü?

Araştırmacılar, yusufçukların hareketlerine yön vererek onları tarım, keşif ve tedavi gibi alanlarda kullanabilecekleri yeni bir yöntem keşfettiklerini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü?

Günümüzde kullandığımız pek çok aletin doğadan ilham alınarak tasarlandığını biliyoruz. Tabi bu açıdan yusufçukları ayrı bir kenara koymak gerekiyor zira helikopterler, uçak kanatları hatta drone’ların kendisinden ilham alınarak tasarlandığı bu canlılar görünen o ki bilim insanları için özel bir öneme sahip. Araştırmacılar ise bu özel canlıları yönlendirerek tozlaşmaya yön vermek istiyor. 

Draper isimli biyomedikal çözümler üreten şirket, yusufçukların hareketlerini kontrol edebilecekleri bir teknoloji geliştirerek bu canlıları polenlerin taşınması esnasında düzenli bir şekilde kullanarak tarım faaliyetlerine yeni bir yöntem kazandırmak istiyor.

Aslında bu düşünce daha önce de hayata geçirilmeye çalışılmış ancak uygulanan yöntemler yüzünden beklenilen etkiyi göstermemişti. Araştırmacılar daha önce yusufçuk böceklerinin kanatlarını bacak kaslarını hareket ettirebilmek için sinirsel bağlantılarda bazı oynamalar yapmış fakat bu oynamaların sonucunda yusufçukların sadece bir kısmı sonradan eklenen bu kontrol sistemini kabullenirken büyük bir çoğunluğu bu yapay sistemle vücudun koordinasyonunu sağlayamamış ve davranışlarda sapmalar meydana gelmişti.

Yusufçukları Yönlendirmek İçin Yeni Yöntem: DragonflEye 

Draper Laboratuvarları ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü arasındaki iş birliği ile DragonflEye ismini verdikleri projede yusufçukları yönlendirmek için bu sefer tamamen farklı bir yöntem düşünülüyor. İlk olarak araştırmacılar insan tırnağından daha küçük olan sırt çantası şeklinde bir cihaz tasarlayarak bunu yusufçukların vücudunda bulunan ve ‘’yön belirleme‘’ işlevi gören nöronları etkileyebilmek için yusufçukların üzerine yerleştiriyorlar. Ardından yusufçukların yönlendirici nöronlarıyla sinir ağları aracılığıyla bağlantı kuran bu cihaz sayesinde bilim insanları yusufçukları kontrol edebiliyor.

Bu çok küçük sırt çantasının üzerine yerleştirilen güneş panelleri sayesinde de cihazın enerjisi sağlanmış oluyor ve bu sistemin yerleştirildiği yusufçuklar çok uzun bir süre uzaktan kontrol edilebilir hale geliyorlar.

Draper'daki biyomedikal mühendisi ve programın baş araştırmacısı Jesse J. Wheeler’in tamamen yeni bir mikro-hava aracı olarak nitelendirdiği DragonflEye; polenlerin taşınması, keşif ve hatta tedavilerde kullanılabilir. Ayrıca sistem sahip olduğu navigasyon özelliği ile bal arıları üzerinde de denenmeye müsait gibi görünüyor.

ABD’nin tarım ekonomisine yıllık 15 milyar dolar katkıda bulunan bal arılarının, şehirlerde rotalarını kaybedip peteklerine dönemedikleri için, 25 yılda sayılarında yarı yarıya bir düşüş gözlendi. Araştırmacılar bu sistemi bal arılarının vücutlarına yerleştirerek onların kaybolmalarını engelleyebileceklerini ve bal üretimini arttırabileceklerini düşünüyor.


https://techcrunch.com/2017/01/25/these-genetically-modified-cyborg-dragonflies-could-perform-guided-pollination/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Bir çekirge sürüsünün savaş ortamında ülkeler arasında kullanılması, takiben kıtlık vs. gibi senaryolar düşününce garip hissediyor insan...
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Xeblion 2 yıl
Amerika yapıyor zaten
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asosyal mühendis 2 yıl
Bal arılarını korumak için güzel bir yöntem olabilir.
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bex12345 2 yıl

benzer bir video
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gidi 2 yıl
Canlılara eziyet etmek doğru değil!
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arel.gr 2 yıl gidi
gidi
Canlılara eziyet etmek doğru değil!

gaayet doğru, ancak bu beslenme ve hizmet olunca bu gün için kabul görüyor.....
peki yeri gelmişken sözde doğruları savunan insanın bu çağda cansıza bile eziyet etmesine ve bunları gündoğu köşe arsa için takdir eden zihniyete ne denir ?
bbc.com/...
dw.com/...
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arel.gr 2 yıl
libelula 'ya haala yusufçuk, kız böceği deniyor, halk masalından gibi !
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XPerience 2 yıl
Doğal dengeyi sağlamak adına çok güzel bir gelişme. Bu arada bir biyomedikal mühendisi olarak teknoloji haberlerinin içeriğinde biyomedikal ifadesinin geçtiğini görmek sevindirici
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arel.gr 2 yıl XPerience
XPerience
Doğal dengeyi sağlamak adına çok güzel bir gelişme. Bu arada bir biyomedikal mühendisi olarak teknoloji haberlerinin içeriğinde biyomedikal ifadesinin geçtiğini görmek sevindirici


kutlamağa değer
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Vatikanli Mumin 2 yıl XPerience
XPerience
Doğal dengeyi sağlamak adına çok güzel bir gelişme. Bu arada bir biyomedikal mühendisi olarak teknoloji haberlerinin içeriğinde biyomedikal ifadesinin geçtiğini görmek sevindirici


Adi ustunde Doğal denge
elle mudahale ve sonuc tekrar dogal denge, yersen
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erdem552 2 yıl
Doğru mudur bilmem ama yıllar önce izlemiştim.
youtube.com/...
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Umutcan 2 yıl
Black mirror'un robot arılarla ilgili olan bölümü geldi aklıma. Bunların da sinyallerini saptırmasınlar :)
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exterminant 2 yıl
mümkündür ama biraz ilerisini düşünce işin ucu çok farklı yerlere gidebilir
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