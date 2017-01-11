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Organik Aramadan Yeterince Tıklama Alamıyor Musunuz?

Web siteniz özgün bir içeriğe ve iyi bir sıralamaya sahip olabilir ancak tüm bunlara rağmen yeterince organik aramadan tıklanma alamayabilir. İşte sitenize organik içerik almanızı sağlayacak ipuçları.
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İyi bir içeriğiniz ve sıralamanız var ancak hala organik aramadan yeterince tıklanma alamıyor musunuz? CTR yani organik tıklama oranlarınızı önemsiyor musunuz? Önemsemelisiniz. Neden mi?
CTR’ı yüksek sayfalar daha çok dönüştürme oranına sahip. Bu da demek oluyor ki eğer insanları sizin arama listenize tıklamasını sağlayacak kadar heyecanlandırabilirseniz bu heyecanlandırma size satış olarak geri dönüyor.
1- Anahtar Kelimeye Odaklanmış Başlıklardan Uzak Durun!
En iyi başlık etiketi nasıl görünüyor? Geleneksel SEO tavsiyesi, birincil anahtar kelimeni başa koymak, ikincil olarak anahtar kelime ve marka adını da en sona koymaktır. Sıkıcı! Bu tip başlık etiketleri gerçekten yüksek CTR’lara neden olmaz, en iyi ihtimalle, ortalama sonuçlara neden olurlar. Eski tip, yüksek anahtar kelimeli başlıklara veda etme vakti. Google’ın geleceği makine öğrenimi ve sonucunda doğal görünümlü yüksek CTR’lar. 
2- Coşkulu Teşvikler Kullanın!
Duygular insanların çılgınca tıklamalarına neden olur. Bu yüzden eğer dramatik bir şekilde CTR’larınızı yükseltmek istiyorsanız duygusallık kancasını kullanın. Örneğin, SEO’ya odaklanmış bir başlık şöyle görünebilir: “ Geç Göğüs Kanseri Taraması: Bilmeniz Gereken 10 Şey.” Ama bir de bunu biraz duygu ile yeniden yazıp nasıl olduğuna bakalım: “ Geç Göğüs Kanseri Tanısı, Kurtulma Oranını %22 Düşüyor- Bugün Tarama Olun.” Başlık ne kadar duygusal olursa o kadar dikkat çekiyor, CTR’ın anlamı da bunu geliştirmek. 
3- Listeli İçerik Kullanın
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- Başlığa Tıklamış Olmanızın 5 Sebebi
4- Tariflerinize Güçlü Kelimeler Ekleyin
Sır. Devasa. Anlık. Bunlar sadece insanların ilgisini çekip tıklamalarını sağlayacak birkaç güçlü kelime ve birkaç ifade etme şekli. “Garip bir kandırmaca” ya da “ Şok Diyetinin Sırları Ortaya Çıktı” gibi reklam kopyası ifadeleri farklı ürünlerde görmenizin bir nedeni var. Bu ifadeler ölmüş gibi görünse de onları güçlü yapan temeller hala işe yarıyor.
Harvard Business School’ da piyasa profesörü Michael Norton Slate ile bir görüşmesinde “İnsanlar eğer bir şey gizliyse onun önemli olduğunu düşünmeye meyillidirler.” demiştir. “ Araştırmalar gösteriyor ki bir bilgi bize önceden “aydınlanmış” şeklinde söylenmişse onu doğru kabul etme oranımız artıyor.”
5- Betimleyici URL’ler Kullanın!
Microsoft’un araştırmasına göre betimleyici URL’ler, başlığın içeriğiyle ilgili kelimeler içeren URL’ler, genel URL’lere kıyasla %25 daha fazla tıklanma alıyor.
İçerik yönetimi sistemin genel URL çıktılarına göre yapılandırılmış olmalı, bunun gibi URL’ler : example .com/category=sitespeed/id=4242?
Betimleyici bir URL ise böyle görünmeli: example .com/improve-site-speed ve birçok içerik yönetimi sistemleri bunu ve bunun gibi betimleyici URL’leri kolayca yapabilir. 
Bu ve bunun gibi daha bir çok bilgiyi https://www.webtures.com.tr/blog/organik-aramadan-yeterince-tiklama-alamiyor-musunuz/ adresinden öğrenebilirsiniz. 

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