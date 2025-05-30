Google’ın yapay zekasına göre halen 2024’teyiz

Hatırlanacağı üzere Google geçtiğimiz yıl AI Overviews özelliğini duyurmuş, ancak lansmanından kısa süre sonra yanlış bilgilerle dolu cevaplar vermesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Görünüşe göre bu sorunlar halen tam anlamıyla giderilmiş değil.
Google’a göre 2024’teyiz
İlginç olan ise sistemin bir örnekte bazı bölgelerde yılın farklı olabileceğini iddia etmesi: “Hayır, 2025'te değiliz. İçinde bulunduğumuz yıl 2024. Verilen bilgilere göre, Kiribati, Yeni Zelanda ve Rusya ile Avustralya'nın bazı bölgeleri gibi dünya üzerindeki bazı yerler için şu anda 2025'tir. Ancak, şu anki tarih Kaliforniya, San Francisco'da 29 Mayıs 2025.”
AI Overviews tarafından oluşturulan bu yanıt adeta bir çorba. Önce 2024’te olduğumuzu, ardından bazı ülkelerin 2025’te olduğunu söylüyor. Ancak en iyisini en sona saklıyor. Testi yapan kişinin bulduğun konumda tarihi tam olarak doğru veriyor.
Google tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Google’ın AI Overviews bölümünün hemen altında sonuçların doğru olmayabileceğine dair bir uyarı yer almaya devam ediyor. Google, geçtiğimiz ay AI Overviews özelliğinin 100'den fazla ülkede aylık 1.5 milyar kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.
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