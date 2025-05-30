Google’ın yapay zekasına göre halen 2024’teyiz

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Tam Boyutta Gör Google’ın arama sonuçlarında yer alan yapay zeka destekli “AI Overviews” veya Yapay Zeka Özetleri özelliği, güncel tarihi bile doğru yanıtlayamamasıyla bir kez daha eleştirilerin odağında. Yapay zekadan içinde bulunduğumuz yılı teyit etmesi istendiğinde yanıt oldukça açık ve net oldu: “Hayır, 2025 değil.”

Hatırlanacağı üzere Google geçtiğimiz yıl AI Overviews özelliğini duyurmuş, ancak lansmanından kısa süre sonra yanlış bilgilerle dolu cevaplar vermesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Görünüşe göre bu sorunlar halen tam anlamıyla giderilmiş değil.

Google’a göre 2024’teyiz

Tam Boyutta Gör Test sırasında yapılan üç farklı “Şu an 2025 mi?” sorgusunda yapay zekanın verdiği yanıtlar değişse de, her biri aynı temel hatayı tekrarladı: “Hayır, 2025 değil.” Bu yanlış bilgiye Reddit gönderileri, Wikipedia maddeleri ve forum başlıkları gibi çeşitli kaynaklar dayanak gösterildi.

İlginç olan ise sistemin bir örnekte bazı bölgelerde yılın farklı olabileceğini iddia etmesi: “Hayır, 2025'te değiliz. İçinde bulunduğumuz yıl 2024. Verilen bilgilere göre, Kiribati, Yeni Zelanda ve Rusya ile Avustralya'nın bazı bölgeleri gibi dünya üzerindeki bazı yerler için şu anda 2025'tir. Ancak, şu anki tarih Kaliforniya, San Francisco'da 29 Mayıs 2025.”

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AI Overviews tarafından oluşturulan bu yanıt adeta bir çorba. Önce 2024’te olduğumuzu, ardından bazı ülkelerin 2025’te olduğunu söylüyor. Ancak en iyisini en sona saklıyor. Testi yapan kişinin bulduğun konumda tarihi tam olarak doğru veriyor.

Google tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Google’ın AI Overviews bölümünün hemen altında sonuçların doğru olmayabileceğine dair bir uyarı yer almaya devam ediyor. Google, geçtiğimiz ay AI Overviews özelliğinin 100'den fazla ülkede aylık 1.5 milyar kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Eleştirel düşünce şart

Tam Boyutta Gör Elbette Google’a hangi yılda olduğumuzu sormak biraz absürt. Ama önemli olan sorunun saçmalığı değil, son derece bariz bir cevabın olmasına rağmen yapay zekanın tekrar tekrar hatalı cevap vermesi. Bu, yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin halen dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bu sistemler, çalışma şekilleri nedeniyle hatalı bilgi üretmeye ve bunları savunmaya meyilli. Bunu basit bir sorguda yapabildikleri gibi hassasiyet isteyen bir konuda da yapabilirler. Sundukları uzun içeriğin büyük kısmı doğru olsa da içerisinde hatalı bilgiler de verebilirler.

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