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Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia, mobil uygulamasında başlattığı yapay zeka destekli özet özelliğini yoğun eleştiriler üzerine askıya aldı. Wikimedia Vakfı (WMF), editörlerden gelen sert tepkilerin ardından denemeye sadece bir gün dayanabildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulan bu özetler, yalnızca mobil kullanıcıların yüzde 10’una ve belirli makalelere özel olarak sunulmuştu. Kullanıcıların özelliği manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyordu. İki haftalık test süreci planlanmıştı ancak uygulama, toplulukta büyük bir hoşnutsuzluk yarattı.

Wikipedia’daki AI özetleri kısa sürdü

Wikimedia'nın resmi duyurusunda yer alan editör yorumları, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Bir editör, “Google’ın yapay zekâ özetlerini uygulamaya koyması bizim de aynısını yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor... Bu, okuyucularımıza ve güvenilir ve ciddi bir kaynak olarak itibarımıza anında ve geri dönüşü olmayan bir zarar verecektir,” ifadelerini kullandı. Başka bir yorumda ise, “Okuyucularımızın zekasına hakaret etmeyelim ve gösterişli yapay zeka özetleri sunma izdihamına katılmayalım” denildi.

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Tepkiler sadece özet özelliğine yönelik değildi. Editörler, sürecin planlama aşamasında toplulukla yeterince paylaşılmadığını da eleştirdi. Wikimedia Vakfı’ndan 404 Media’ya yapılan açıklamada, gelen eleştirilerin kararda etkili olduğu belirtildi. Vakıf, gönüllülerden gelen farklı geri bildirimlerini dikkate aldıklarını ve kararları bu doğrultuda şekillendirdiklerini söylerken geri bildirimlerin Wikipedia’yı iş birliğine dayalı bir bilgi platformu haline getirdiğini aktardı.

Wikimedia Vakfı şimdilik geri adım atmış olsa da yapay zeka masadan kaldırılmış değil. Ancak bir dahaki sefere editörlerin habersiz bırakılmayacağına dair taahhüt verilmiş durumda.

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Wikipedia, yapay zeka özetlerini gelen tepkiler üzerine durdurdu

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