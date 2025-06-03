Microsoft, OpenAI’ın Sora video aracını Bing’e entegre etti

Microsoft, son yıllarda OpenAI ile olan yakın iş birliği kapsamında milyarlarca dolarlık yatırım gerçekleştirmişti. 2023 yılında DALL-E tabanlı görsel üretim aracını Bing'e ekleyen şirketin, bu kez Sora ile video alanına adım atması sürpriz olmadı. Sora, metin komutlarından kısa video klipler üretme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
Sora ilk duyurulduğunda büyük bir beklenti oluşturmuş olsa da uzayan yayınlanma sürecinde bu alandaki rekabet arttı. Son olarak Google’ın kısa süre önce tanıttığı Veo 3 gibi rakip modeller, daha gelişmiş sahne yönetimi, hareket kontrolü ve sinematik efektlerle öne çıkıyor. Sora, mevcut versiyonuyla buradaki rekabetin gerisinde kalmış durumda.
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!