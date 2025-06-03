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Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka alanındaki büyük yatırımlarının son adımı olarak Bing arama motoruna yeni bir video üretim özelliği kazandırdı. Şirket, OpenAI tarafından geliştirilen Sora adlı yapay zeka destekli video üreticisini Bing Video Creator ismiyle entegre etti. Böylelikle kullanıcılar artık yalnızca metin girdileriyle kısa videolar oluşturabilecek.

Sora’nın Bing’e uzanan yolculuğu

Tam Boyutta Gör Özellik, ilk etapta Bing’in mobil uygulamasında ücretsiz olarak sunulmaya başladı. Masaüstü sürümü ve Copilot Search platformuna da yakında entegre edilmesi bekleniyor.

Microsoft, son yıllarda OpenAI ile olan yakın iş birliği kapsamında milyarlarca dolarlık yatırım gerçekleştirmişti. 2023 yılında DALL-E tabanlı görsel üretim aracını Bing'e ekleyen şirketin, bu kez Sora ile video alanına adım atması sürpriz olmadı. Sora, metin komutlarından kısa video klipler üretme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Sora'nın kamuoyuna açılış süreci sorunsuz değildi. YouTube CEO’su, modelin kendi platformundaki videolarla eğitilmemesi konusunda sert bir uyarı yayınlamış, bazı erken test kullanıcıları ise gizlilik ve şeffaflık konularında endişelerini dile getirmişti. Tüm bu tartışmalara rağmen model, 2024'ün sonunda genel kullanıma açıldı.

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Sora ilk duyurulduğunda büyük bir beklenti oluşturmuş olsa da uzayan yayınlanma sürecinde bu alandaki rekabet arttı. Son olarak Google’ın kısa süre önce tanıttığı Veo 3 gibi rakip modeller, daha gelişmiş sahne yönetimi, hareket kontrolü ve sinematik efektlerle öne çıkıyor. Sora, mevcut versiyonuyla buradaki rekabetin gerisinde kalmış durumda.

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Microsoft, OpenAI’ın Sora video aracını Bing’e entegre etti

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