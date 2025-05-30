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    Almanya, Türkiye’yi takip ediyor: Teknoloji devlerine vergi getiriyor

    Almanya, Google ve Facebook gibi büyük çevrimiçi platformlara yüzde 10'luk yeni bir hizmet vergisi uygulamayı düşünüyor. Benzer bir uygulama Türkiye’de de bulunuyor.

    Almanya, Türkiye’yi takip ediyor: Dijital devlere vergi getiriyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, aralarında Google ve Facebook’un da bulunduğu büyük Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik yüzde 10’luk bir dijital hizmet vergisi getirmeyi değerlendiriyor. Yeni Şansölye Friedrich Merz liderliğinde hazırlanan yasa taslağı, ülkede dijital platformlara yönelik daha sıkı vergi politikalarının sinyalini veriyor.

    Reuters’ın haberine göre, Almanya’da farklı siyasi partiler yılın başlarında bu vergi düzenlemesini desteklemek için anlaşmaya vardı. Söz konusu vergi, Almanya'da milyarlarca dolarlık gelir elde eden ancak buna karşın sınırlı düzeyde vergi ödeyen dijital devleri hedef alıyor.

    ABD’li devlere yüzde 10 ek vergi

    Almanya’nın Kültür İşlerinden Sorumlu Bakanı Wolfram Weimer, “Bu şirketler Almanya'da son derece yüksek kar marjlarıyla milyarlarca dolarlık iş yapıyor ve ülkenin medya ve kültürel üretiminin yanı sıra altyapısından da muazzam ölçüde faydalanıyorlar - ancak neredeyse hiç vergi ödemiyorlar, çok az yatırım yapıyorlar ve topluma çok az şey geri veriyorlar” dedi.

    Şirketlerle müzakereler yürütüldüğünü belirten bakan, gönüllü katkı gibi alternatif çözüm yollarının da değerlendirildiğini söyledi. Ancak yasa tasarısının hazırlanmakta olduğu ve resmi olarak gündeme alınabileceği belirtiliyor.

    Öte yandan Almanya, bu adımında yalnız değil. Son yıllarda Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hindistan, Avusturya ve Kanada gibi ülkeler de dijital hizmet gelirlerine yönelik benzer vergiler yürürlüğe koydu. Türkiye’de dijital hizmetler vergisi oranı yüzde 7,5.  Öte yandan Almanya, bu vergilendirme ile ABD ile yeni bir ticaret gerilimini tetikleyebilir. Bununla birlikte Almanya'da tasarının ne zaman yasalaşacağı henüz netlik kazanmış değil.

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    Forumdan Konular

    gözü kaynak alması ne zaman geçer sümkürürken kulaktan ses gelmesi harici harddisk görüyor ama açılmıyor ensa bilgisayar pasaport kayıtlı iphone alınır mı

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