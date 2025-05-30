Almanya, Türkiye’yi takip ediyor: Teknoloji devlerine vergi getiriyor

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Tam Boyutta Gör Almanya, aralarında Google ve Facebook’un da bulunduğu büyük Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik yüzde 10’luk bir dijital hizmet vergisi getirmeyi değerlendiriyor. Yeni Şansölye Friedrich Merz liderliğinde hazırlanan yasa taslağı, ülkede dijital platformlara yönelik daha sıkı vergi politikalarının sinyalini veriyor.

Reuters’ın haberine göre, Almanya’da farklı siyasi partiler yılın başlarında bu vergi düzenlemesini desteklemek için anlaşmaya vardı. Söz konusu vergi, Almanya'da milyarlarca dolarlık gelir elde eden ancak buna karşın sınırlı düzeyde vergi ödeyen dijital devleri hedef alıyor.

ABD’li devlere yüzde 10 ek vergi

Almanya’nın Kültür İşlerinden Sorumlu Bakanı Wolfram Weimer, “Bu şirketler Almanya'da son derece yüksek kar marjlarıyla milyarlarca dolarlık iş yapıyor ve ülkenin medya ve kültürel üretiminin yanı sıra altyapısından da muazzam ölçüde faydalanıyorlar - ancak neredeyse hiç vergi ödemiyorlar, çok az yatırım yapıyorlar ve topluma çok az şey geri veriyorlar” dedi.

Şirketlerle müzakereler yürütüldüğünü belirten bakan, gönüllü katkı gibi alternatif çözüm yollarının da değerlendirildiğini söyledi. Ancak yasa tasarısının hazırlanmakta olduğu ve resmi olarak gündeme alınabileceği belirtiliyor.

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Öte yandan Almanya, bu adımında yalnız değil. Son yıllarda Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hindistan, Avusturya ve Kanada gibi ülkeler de dijital hizmet gelirlerine yönelik benzer vergiler yürürlüğe koydu. Türkiye’de dijital hizmetler vergisi oranı yüzde 7,5. Öte yandan Almanya, bu vergilendirme ile ABD ile yeni bir ticaret gerilimini tetikleyebilir. Bununla birlikte Almanya'da tasarının ne zaman yasalaşacağı henüz netlik kazanmış değil.

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Almanya, Türkiye’yi takip ediyor: Dijital devlere vergi getiriyor

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