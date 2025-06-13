Google Cloud'da yaşanan kesinti internetin büyük bölümünü etkiledi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bulut servis sağlayıcılarından biri olan Google Cloud'da yaşanan büyük çaplı bir kesinti, internetin geniş bir bölümünü etkiledi. Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam saatlerine denk gelen bu kesinti, başta Cloudflare olmak üzere birçok popüler uygulama ve hizmetin erişilemez hale gelmesine yol açtı. Spotify, Discord, Snapchat, Etsy, UPS ve Character.AI gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformlarda da geçici hizmet kesintileri yaşandı.

Kesinti zincirleme etki yarattı

İlk belirtiler Google Cloud’un, TSİ 21:46’da bazı servislerinde yaşanan sorunları incelemeye başlamasıyla ortaya çıktı. Google, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından TSİ 00:23 itibarıyla “iyileştirmelerin uygulandığını” ve hizmetlerin kısa süre içinde tamamen normale döneceğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör İnternet altyapısının önemli bir parçası olan Cloudflare da aynı saatlerde bazı müşterilerinin hizmetlerinde kesintiler yaşandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığına işaret edilerek sorunun Google Cloud kaynaklı olduğu ifade edildi.

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DownDetector verilerine göre kesintiden etkilenen platformlar yalnızca sosyal medya ya da eğlence uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Kodlama odaklı yapay zeka platformları Cursor ve Replit de hizmet dışı kaldı. Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi diğer büyük bulut hizmet sağlayıcılarında ise herhangi bir sorun bildirilmedi. Kesintinin başladığı saat, ABD’de iş gününün en yoğun zamanına denk geldiği için milyonlarca kişi aniden hizmet dışı kalan uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşadı.

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Google Cloud'da yaşanan kesinti tüm interneti etkiledi

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