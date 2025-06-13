Google Cloud'da yaşanan kesinti internetin büyük bölümünü etkiledi

Kesinti zincirleme etki yarattı
İlk belirtiler Google Cloud’un, TSİ 21:46’da bazı servislerinde yaşanan sorunları incelemeye başlamasıyla ortaya çıktı. Google, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından TSİ 00:23 itibarıyla “iyileştirmelerin uygulandığını” ve hizmetlerin kısa süre içinde tamamen normale döneceğini açıkladı.
DownDetector verilerine göre kesintiden etkilenen platformlar yalnızca sosyal medya ya da eğlence uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Kodlama odaklı yapay zeka platformları Cursor ve Replit de hizmet dışı kaldı. Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi diğer büyük bulut hizmet sağlayıcılarında ise herhangi bir sorun bildirilmedi. Kesintinin başladığı saat, ABD’de iş gününün en yoğun zamanına denk geldiği için milyonlarca kişi aniden hizmet dışı kalan uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.