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    Google Cloud'da yaşanan kesinti internetin büyük bölümünü etkiledi

    Bir süre önce Google Cloud'da yaşanan bir kesinti internetin büyük bir bölümünü etkiledi. Cloudflare'den Spotify gibi popüler uygulamalara kadar bir dizi hizmette kesinti yaşandı.

    Google Cloud'da yaşanan kesinti tüm interneti etkiledi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bulut servis sağlayıcılarından biri olan Google Cloud'da yaşanan büyük çaplı bir kesinti, internetin geniş bir bölümünü etkiledi. Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam saatlerine denk gelen bu kesinti, başta Cloudflare olmak üzere birçok popüler uygulama ve hizmetin erişilemez hale gelmesine yol açtı. Spotify, Discord, Snapchat, Etsy, UPS ve Character.AI gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformlarda da geçici hizmet kesintileri yaşandı.

    Kesinti zincirleme etki yarattı

    İlk belirtiler Google Cloud’un, TSİ 21:46’da bazı servislerinde yaşanan sorunları incelemeye başlamasıyla ortaya çıktı. Google, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından TSİ 00:23 itibarıyla “iyileştirmelerin uygulandığını” ve hizmetlerin kısa süre içinde tamamen normale döneceğini açıkladı.

    Google Cloud'da yaşanan kesinti tüm interneti etkiledi Tam Boyutta Gör
    İnternet altyapısının önemli bir parçası olan Cloudflare da aynı saatlerde bazı müşterilerinin hizmetlerinde kesintiler yaşandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığına işaret edilerek sorunun Google Cloud kaynaklı olduğu ifade edildi.

    DownDetector verilerine göre kesintiden etkilenen platformlar yalnızca sosyal medya ya da eğlence uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Kodlama odaklı yapay zeka platformları Cursor ve Replit de hizmet dışı kaldı. Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi diğer büyük bulut hizmet sağlayıcılarında ise herhangi bir sorun bildirilmedi. Kesintinin başladığı saat, ABD’de iş gününün en yoğun zamanına denk geldiği için milyonlarca kişi aniden hizmet dışı kalan uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşadı.

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    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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