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    Haber kuruluşları Google'ın yeni AI modunu hırsızlık olarak nitelendirdi

    Google'ın yapay zeka destekli sonuçları doğrudan kullanıcılara sunan yeni AI Modu, ABD'deki büyük haber kuruluşlarını temsil eden News/Media Alliance tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

    Yayıncılar Google'ın yeni AI modunu hırsızlık olarak nitelendirdi Tam Boyutta Gör
    Google, bu hafta gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde bir süredir testlerini yürüttüğü AI destekli arama modunu ABD'de kullanıma sundu. Arama sonuçlarını sitelere yönlendiren klasik sistemden farklı olarak yapay zeka destekli sonuçları doğrudan kullanıcılara sunan AI Modu, ABD'deki büyük haber kuruluşlarını temsil eden News/Media Alliance tarafından eleştirildi.

    "Yayıncıları trafikten ve gelirden mahrum bırakıyor"

    News/Media Alliance yaptığı açıklamada, yeni özelliğin yayıncıları hem trafikten hem de gelirden mahrum bıraktığını söyledi. Birliğin CEO'su ve başkanı Danielle Coffey açıklamasında "Bağlantılar, yayıncılara trafik ve gelir sağlayan aramanın son kurtarıcı özelliğiydi. Şimdi Google içeriği zorla alıyor ve geri dönüşü olmadan kullanıyor, bu da hırsızlığın tanımı. Adalet Bakanlığı'nın çözümleri, internetin tek bir şirket tarafından sürekli olarak domine edilmesini önlemek için bunu ele almalı." sözleriyle Google'ı sert bir şekilde eleştirdi.

    Bu hafta, Google’ın arama hakimiyetine ilişkin antitröst davası kapsamında ortaya çıkan bir belgeye göre şirket, AI arama özelliklerine içerik dahil edilmeden önce yayıncılardan izin istememe kararı aldı. Bunun yerine, yayıncılar içeriklerinin AI özelliklerine dahil edilmesini istemiyorsa, tüm arama sonuçlarından tamamen çıkmaları gerekiyor. Bu da yayıncıların ya tamamen görünmez olmaları ya da içeriklerinin kullanılmasına razı olmaları anlamına geliyor.

    Google Arama başkanı Liz Reid mahkemedeki ifadesinde, yayıncıların bireysel özelliklerden çıkmalarına izin vermenin teknik olarak oldukça karmaşık olduğunu söyledi. Reid, bir yayıncının "Bu özellikte olmak istiyorum ama şu özellikte olmak istemiyorum" demesinin mümkün olmadığını, çünkü böyle bir durumda sayfadaki her bir özellik için farklı bir model kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti.

    Kaynakça https://www.newsmediaalliance.org/google-ai-mode-statement/ https://www.theverge.com/news/672132/news-media-alliance-google-ai-mode-theft
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    turkelvis 1 gün önce

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