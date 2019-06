Dijital Perde’nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan 88. Oscar Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Bakalım kimler kazanmış, neler yaşanmış.

Geceye damgasını, 6.kez aday olarak katılan DiCaprio’nun sonunda Oscar ödülünü kazanması oldu.

Törenin komedyen sunucusu Chris Rock, konuşmasına ‘’ırkçılık’’ tartışmaları ile başladı ve Oscar Ödülleri’ni eleştirdi. Adaylar belirlenirken farklı ırktan olanların özellikle siyahi adayların sürekli göz ardı edildiğini, haklarının yendiğini düşünen bir çok Hollywood oyuncusuda töreni boykot etmişti.

Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden’in konuşmasıyla sahneye çıkan Lady Gaga ise En Özgün Şarkı dalında aday gösterilen şarkısını, cinsel tacize maruz kalan insanlarla birlikte söyledi. Performansı ayakta alkışlanırken, gözyaşlarını tutamayanlar dikkatlerden kaçmadı.

Ve gelelim kazananlara;

En iyi film ödülünü, daha evvel Dijital Perde’de yer verdiğimiz, Boston Globe gazetesindeki araştırmacı gazetecilerin hikayesini beyaz perdeye yansıtan Spotlight kazandı. Aynı zamanda Spotlight, En iyi özgün senaryo ödülünü de kazandı. Yönetmen Tom McCharty konuşmasında ‘’Spotlight’ı iktidara hesap sorabilen ve sormaya devam edecek olan gazeteciler için yaptık’’ dedi.

Gecenin yıldızı ise 10 dalda aday gösterilen Mad Max: Fury Road oldu. 6 ödül birden kazanan film, En iyi ses miksajı, En iyi yapım tasarımı, en iyi makyaj ve saç tasarımı, En iyi ses kurgusu ödüllerinin yanı sıra En iyi film kurgusu ödülünü yine Mad Max’in kurgucusu Margaret Sixel kazanırken, En iyi kostüm ödülünü’de Mad Max filmiyle Jenny Beavan kazandı.

Geçtiğimiz yıl ‘’En iyi film’’ ve ‘’En iyi yönetmen’’ ödüllerini alan Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, bu yıl da Diriliş filmi ile ‘’En iyi yönetmen’’ ödülünü kazandı. Ayrıca bu ödülü üst üste kazanan üçüncü yönetmen olarak adını tarihe yazdırdı.

Belkide gecenin en merak edilen konusu hiç şüphesiz yıllardır Oscar’a çok yaklaşıp bir türlü sahip olamayan DiCaprio’nun ödülü kazanıp kazanamayacağıydı. Diriliş filmindeki performansı ile DiCaprio, 6.kez aday gösterildiği En İyi Oyuncu ödülünü 42 yaşında kazandı. Yaptığı konuşması ile gündeme oturan DiCaprio, çevre ve iklim sorunlarına karşı duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

73.Altın Küre ve 69. Bafta Ödülleri’nde En iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Brie Larson ise, Room filmindeki performansıyla bu kez Oscar ödüllerinde, En iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Bridge of Spies filmiyle Mark Rylance kazanırken, The Danish Girl filmiyle Alicia Vikander ise En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmayı başardı.

Fransa’da yaşayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in tamamen Türk oyunculardan oluşan kadrosu ile ve tamamen Türkçe çektiği Mustang filmi ise malesef En iyi yabancı film kategorisinde eli boş döndü. Macaristan yapımı Son of Saul, En iyi yabancı film ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2011 yılının Temmuz ayında hayatını kaybeden ve müzik tarihinin önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Amy Winehouse’un hayatının beyaz perdeye aktarıldığı Amy belgeseli, 66.Oscar Ödülleri’nde En iyi belgesel ödülünü kazandı. En iyi kısa belgesel ödülü ise A Girl in the River’a gitti.

En iyi görüntü yönetmeni ödülünü, Diriliş filmi ile Emmanuel Lubezki kazanırken, En iyi kısa film ödülünü, daha önce katıldığı festivallerde tam 11 ödül alan Stutterer kazandı.

En iyi uyarlama senaryo ödülünü The Big Short, En iyi görsel efekt ödülünü ise Alex Garland’ın yönettiği Ex Machina kazandı.

Inside Out En iyi animasyon ödülünü kazanırken, En iyi kısa animasyon filmi ödülünü ise Şili yapımı Bear Story elde etti.

The Hateful Eight filmindeki muhteşem müziği ile Ennio Morricone, En iyi film müziğini kazanırken, En iyi özgün şarkı ödülünü, Spectre filmiyle Jimmy Napes ve Sam Smith kazandı.

Toplu Liste;



En İyi Film: Spotlight

En İyi Erkek Oyuncu: Leonardo DiCaprio - Diriliş

En İyi Kadın Oyuncu: Brie Larson (Room)

En İyi Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu - Diriliş

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mark Rylance, "The Bridge of Spies" (Casuslar Köprüsü)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Alicia Vikander, Danimarkalı Kız

En İyi Görsel Efekt: Ex Machina

En İyi Animasyon Filmi: "Inside Out" (Ters Yüz)

En İyi Görüntü: Diriliş, Emmanuel Lubezki

En İyi Özgün Müzik (En İyi Film Müziği) : The Hateful Eight - Ennio Morricone

En İyi Özgün Şarkı (En İyi Şarkı): “Writing’s On The Wall” - “Spectre” / Jimmy Napes ve Sam Smith

En İyi Belgesel: Amy

En İyi Kostüm Tasarımı: Mad Max: Fury Road, Jenny Beavan

En İyi Özgün Senaryo: Spotlight, Josh Singer ve Tom McCarthy

En İyi Uyarlama Senaryo: Büyük Açık, Charles Randolph ve Adam McKay

En İyi Ses Kurgusu: Mad Max: Fury Road

En İyi Ses Miksajı: Mad Max: Fury Road

En İyi Makyaj: Mad Max: Fury Road

En İyi Kısa Belgesel: A Girl in the River

En İyi Kurgu: Mad Max: Öfkeli Yollar, Margaret Sixel

En İyi Kısa Film: Stutterer

En İyi Kısa Animasyon: Bear Story

En İyi Yapım Tasarımı: Mad Max: Fury Road

En İyi Yabancı Film: Macaristan, Son of Saul, Laszlo Nemes