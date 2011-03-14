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Oscar ödüllü Inception, Tivibu platformunda

8 yıl
4,9b
1
25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran filmlerden Inception (Başlangıç) Tivibu platformuna geldi. Batman Başlıyor ve Batman: Kara Şovalye filmlerinin vizyoner yönetmeni Christopher Nolan'ın hem yazıp hem de yönettiği Inception'da ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, Dom Cobb rolüyle zihnin en savunmasız alanına girerek insanların fikirlerini çalan hırsızı canlandırıyor.

Hayatının kalan kısmında kaçmadan, çocuklarıyla huzurlu bir yaşam sürmek isteyen Dom Cobb için son görevi diğerlerinden çok daha farklı; Bu kez bir fikri çalmak değil yerleştirmek zorunda. Bu zorlu görevinde Dom Cobb için en büyük sorun ise rüyalarında peşinde olan, çok sevdiği ama aynı zamanda uzak durması gereken biri...

Farklı senaryosu, görsel efektleri, müzikleri ve yüksek yapım kalitesiyle Inception, soluksuz izlenecek bir seyirlik. 83. Oscar Ödüllerinde, ses ve görsel efekt dallarında Altın Heykelleri evine götüren Inception, Beyaz Perde'de izleme fırsatı bulamayanlar için, şimdi Tivibu platformuyla ev konforunda izlenebiliyor.

Detaylı bilgi için; http://www.tivibu.com.tr/inception


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hayati54 8 yıl
tivibuyu bilmemde nar.tv yada yildiz.tv den aynısını bende yapıyoruz (zuhaha)
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maxe41 8 yıl
öleymis koydunagöre
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sonsuzuncu 8 yıl
arada bir izliyorum, ustelik tivibu gibi ileri geri sarabiliyorum, 1080p (11gb) kalitesinde izleyebiliyorum, ustelik 10^-¥ saniye bile baglantim kopmadan.. ve bunlari tivibu'suz yapiyorum, cok ilginc di mi? haaaayir muhaha xD
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computeron 8 yıl
Sayın TT cular şu Sabit telefondaki numara taşınabilirliğine bir el atsanız 2009 eylül ayında yürürlüğe girmişti sanırım,çalışmalarınız hala bitmedimi,alah alah bir aksaklık var ama kimden [>:] millet şu sabit telefon fatura ödemesindan bir kurtulsa bari.. bırakın şu tv mivi işlerini millet iyi para ödüyor size kullanmadığı sabit telefondan.

alma mazlumun ahını......

Sabit numara taşıma işlemini başlatın.kurtulalım sizden,buda hizmet değilmi.

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DH Misafiri 8 yıl
hiç tivibu ya gerek yok 10 dkkada bi film iniyo indirir izlerim
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sivaslı-58 8 yıl
reklam kokan hareketler bunlar dh yönetimine yakıştıramadım
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Hulya17 8 yıl
Para hırsı çok kötü bir şey yazık diyorum.
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istcool 8 yıl
Donanım haberden böyle bir rezeletti beklemezdim.. Donanım haber bu güne kadar hep sorunlarımı çözmüş çok güzel bir siteydi.. Ama bu ttnt reklamlarını kabul edene kadar güzeldi...
Bizi kazıklayan insanların yanında olduğunuza inanamıyoruz.
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myaaaaa 8 yıl
youtube.com/...
izlemeniz lazım gencler yüksek sadakatın klibi çekilmiş baya bir fark varrr
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prosecutor 8 yıl
Ben kablonet kullanıyorum 1mb sınırsız 29 tl. Memnunum.
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Volkanbaba 8 yıl
Birkere indirin herzaman kullanın
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Avatar 8 yıl
sağolsun ttnet çok iyi ucuz yaa 'D
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prosecutor 8 yıl
Neeeee inception mu? Hemen koşup TTNet'e üye olalım. :)
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bicer79 8 yıl
şu 24 aylık aboneliğim geçsin ttnetin yanından bile geçmem madem alt yapın desteklemez ne diye 8 mb internet satarsın sonrada '' alt yapımız orada desteklemiyor bey efendi '' gibi sözler ama her ay 60 tl internet parasını almasınıbilirsiniz
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