Oscar ödüllü Inception, Tivibu platformunda

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran filmlerden Inception (Başlangıç) Tivibu platformuna geldi. Batman Başlıyor ve Batman: Kara Şovalye filmlerinin vizyoner yönetmeni Christopher Nolan'ın hem yazıp hem de yönettiği Inception'da ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, Dom Cobb rolüyle zihnin en savunmasız alanına girerek insanların fikirlerini çalan hırsızı canlandırıyor.

Hayatının kalan kısmında kaçmadan, çocuklarıyla huzurlu bir yaşam sürmek isteyen Dom Cobb için son görevi diğerlerinden çok daha farklı; Bu kez bir fikri çalmak değil yerleştirmek zorunda. Bu zorlu görevinde Dom Cobb için en büyük sorun ise rüyalarında peşinde olan, çok sevdiği ama aynı zamanda uzak durması gereken biri...

Farklı senaryosu, görsel efektleri, müzikleri ve yüksek yapım kalitesiyle Inception, soluksuz izlenecek bir seyirlik. 83. Oscar Ödüllerinde, ses ve görsel efekt dallarında Altın Heykelleri evine götüren Inception, Beyaz Perde'de izleme fırsatı bulamayanlar için, şimdi Tivibu platformuyla ev konforunda izlenebiliyor.

Detaylı bilgi için; http://www.tivibu.com.tr/inception