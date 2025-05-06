Google yeni teknolojileri tanıtmak için film ve dizi işine geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformların sansasyonel yükselişinin ardından Google da bu alana girmeye çalışmış, YouTube üzerinden yayınladığı orijinal dizileriyle Hollywood'a ilk adımı atmıştı. Ancak o dönem bu deneme başarısız oldu. Nitekim Google birkaç yıl sonra orijinal içerik alanından çekildi. Ne var ki gelen son haberler, şirketin şimdi bu alanda şansını yeniden deneyeceğini gösteriyor. Şirketin bu seferki hedefi Netflix'e rakip olmak değil, yeni teknolojileri geniş kitlelere tanıtmak.

100 Zeros adını taşıyan bir prodüksiyon kolu oluşturan Google, bu yeni girişim aracılığıyla yeniden Hollywood'a adım atacak. 100 Zeros'un başlıca amacı, Google'ın teknolojilerini olumlu bir şekilde yansıtan ve daha çok gençlere hitap eden projeleri bulup hayata geçirmek olacak.

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Google'ın 100 Zeros Girişimi, Yeni Teknolojileri Kullanan Projelere Destek Verecek

Gelen ilk haberlerde bunun yeni film ve diziler geliştirecek bir Hollywood stüdyosu olacağı belirtiliyordu. Ancak Google daha sonra bir açıklama yaparak, bunun bir stüdyo olmadığını, kendi vizyonlarına uyan projelere destek verecek bir girişim olduğunu belirtti.

Google'ın üretken yapay zekası VEO2, XR cihazları ya da kısa süre önce Google Maps'e eklenen Immersive View gibi teknolojileri kullanan projelerin, 100 Zeros'un odağındaki yapımlar olacağı belirtiliyor. Ayrıca Google'ın destek verdiği projelerde ürün yerleştirme de yapabileceği söyleniyor.

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Google film ve dizi işine geri dönüyor