Tamamı yapay zeka ile yapılan Gerçek Ötesi belgeseli, sinemalarda gösterime girecek

Özellikle arthouse filmler (bağımsız sanat filmleri) konusunda Türkiye'nin önde gelen dağıtımcılardan olan Başka Sinema, Gerçek Ötesi'nin bu yıl sinema salonlarında yaygın dağıtıma çıkacağını duyurdu. Tamamı yapay zeka ile üretilmiş bir belgeselin sinemalarda gösterilecek olması, dünya basınında da yer buldu. Nitekim saygın sinema yayınlarından biri olan Deadline, dün bu habere sitesinde yer verdi.
Gerçek Ötesi: "Gerçek Dünya Hakkında Sahte Bir Film"
"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."
Vizyon tarihi henüz paylaşılmayan filmin ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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