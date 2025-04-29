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    Tamamı yapay zeka ile yapılan Gerçek Ötesi belgeseli, sinemalarda gösterime girecek

    Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nun tamamını yapay zeka ile yaptığı belgesel film Gerçek Ötesi, bu yıl sinemalarda gösterime girecek. Alanında öncü olan film, dünya basınında da yer buldu. 

    Gerçek Ötesi (Post Truth) yapay zeka belgesel Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın görsel ve video üretme konusundaki kabiliyetlerinin her geçen gün daha da gelişmesi, bu alanda ortaya koyulan işlerin de giderek daha sofistike, daha tutarlı hâle gelmesini sağlıyor. Nitekim bugün artık AI ile üretilmiş ilk uzun metraj filmlerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu konuda dikkat çekici işler ortaya koyan isimlerden biri de yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu. Nitekim kendisi, tamamen yapay zeka ile ürettiği belgesel filmi Gerçek Ötesi (Post Truth) ile bu alanda önemli bir ilke imza atmak üzere.

    Özellikle arthouse filmler (bağımsız sanat filmleri) konusunda Türkiye'nin önde gelen dağıtımcılardan olan Başka Sinema, Gerçek Ötesi'nin bu yıl sinema salonlarında yaygın dağıtıma çıkacağını duyurdu. Tamamı yapay zeka ile üretilmiş bir belgeselin sinemalarda gösterilecek olması, dünya basınında da yer buldu. Nitekim saygın sinema yayınlarından biri olan Deadline, dün bu habere sitesinde yer verdi.

    Gerçek Ötesi: "Gerçek Dünya Hakkında Sahte Bir Film"

    "Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

    "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."

    Vizyon tarihi henüz paylaşılmayan filmin ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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