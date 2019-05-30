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Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı

Merkezi Adana'da bulunan TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı İsviçreli bir şirkete satıldı. Sabancı Grubu satışın tamamlandığını bugün KAP'a bildirdi. İşte detaylar:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı
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Uzun zamandır “Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” mesajı veren TEMSA bugün satıldı. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki otobüs üreticisini İsviçre merkezli True Value Capital Partner’s şirketi satın aldı.

Haci Ömer Sabancı Holding (SA) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.”



https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766534 Yorum Yaz
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Murat.Ak 1 hf. en beğenilen
Biz yerli ürünler artacak yerli otomobil gelecek diye beklerken, yerli firmalar tek tek elden gidiyor. Toplum olarak asosyal, apolitik ve ahaber olduk.
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celik44 1 hf.
Sabancı sanayiden çekiliyor, parayı daha kolay kazanmanın yolları varken kim uğraşır Adanalı işçinin kahrıyla
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komando57 1 hf.
Satın satın hiçbir şey bırakmayın ülkede yerli milli diye diye sıfır milli bir ülkeye gidiyoruz çok şükür
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cabriyo 1 hf.
adamlar daha yeni enerji ihalelerine girdiler milyar dolarlık. parayı enerjiye yatıracaktır.
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aduket atan adam 1 hf.
Hepsini sat dolara bas Yatırım tavsiyesi değildir.
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Rindaman 1 hf.

Adamlar sanırım yurt dışında başka bir şirket kurup kendi firmalarını kendilerine devir etmişler.
Bu Sabancı hiç kendi ayağına sıkar mı? Kesin başka ülkeden yada global bir firmadan daha karlı bir teklif aldılar.
Hatta vergi oyunları için bile yapmış olamazlar mı?
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b@d0 1 hf.
DonanımHaber üyeleri olarak birleşsek alırdık bu fiyata.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu x2yk
İsviçre'de 1 tane Volvo yok ki adamların değişik alanlarda ve aynı alanda onlarca fabrikası markası var. Onların Milli ekonomilerine zarar verecek bir olay değil Bizde sadece TEMSA var fark bu
Örnek veriyorum İsviçre'de bir inek sürüsü var adamlar bir ineği satıyor Bizde sadece bir inek var onu satıyoruz
Sabancı kadar param yok tecrübem yok tabi ki mantıklı bir açıklaması vardır, olmalı. Bu aşamada tek mantıklı açıklama merkezi İsviçre'ye almak için yapılan fason bir anlaşma. Adamlar zaten Malta'dan vatandaşlık almışlar anlayacağın kimsenin artık Türkiye'ye güveni yok. Türkiye ekonomisi dediğinde 5 adam aklına gelirse bunlardan biri Sabancı
Daha ne diyelim
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x2yk 1 hf. Sacred Spirit
Ortada sabancı 'ların kaçtığına dair bir algı yönetimi var ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama eğer böyle olsa idi aynı yoldan önce Koç bu işe soyunurdu ama ne gariptir ki Koç ben buradayım ben bir yere gitmiyorum diyor ve aynı şekil Sabancı 'da böyledi ve kaçmıyordur diye düşünüyorum ha bunun açıklaması ne derse bende Sabancı ailesinden biri değilim ve bunun açıklamasını yapamam ama ne gariptir ki Koç burada Sabancı kaçıyor deniyorsa ve böyle bir algı yönetimi yapılıyorsa burada ben burada mantıksızlık ararım. Dediğim gibi koç burada sabancı gidiyor ne alaka ise. Ve insanların malta 'da ya da başka yer de vatandaşlık alması hele hele böyle zengin insanların bunu yapması bence gayet normaldir çünkü bu insanlar kaçma derdinde olsalar ceplerinde şuan milyon hatta milyarlarca dolara para ortaya koyacak gücü var ve bugün isteseler vip şekilde abd 'ye yerleşirler ama mesele kaçmak ya da saçma bir düşünce olmadığını düşünüyorum, vardır bir bildikleri der kenara çekilirim. Ve şirket satmak iyi bir şeydir çünkü bu insanlar artık tecrübeli ve güçlüler o yüzden yeniden ikincisini kurarlar ve ikinciyi yükseltirler.
Ve ülkemizde otobüs yapan birkaç firmamız var Karsan Temsa ve Bursa 'da bir firma vardı sanırsam ve daha nice firmalar var. O yüzden Temsa diye basit bakmayalım olaya artı ülkemizde bilirsiniz yemeksepeti dünya 'da nerede ise tek diye söylenen eve sipariş sistemi olayını ilk biz yaptık ve 1 milyar dolara yakın gibi bir paraya da sattı başından Nevzat Aydın ve ekibi şimdi bu adam o biçim çatır çatır kazanırken neden sattı o da biliyor ki bunu ben yaptıysam sıfırdan yenisini yine yapabilirim çünkü bütün fikir proje bende o yüzden elime para geçsin yine yaparım diyebilen bir adam olduktan sonra satması kötü mü oldu yoooo aynı şekilde rekabetçiliğinde artacağı bir durum ortaya çıktı ha bir de Nevzat bey sattı ama hala şirketin başındaki kişi olarak firma onun emrinde ve amade olarak yoluna devam ediyor sadece Almanya bu işten para kazanmak için ortak olmuş oldu o kadar.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu x2yk
Sizin saydığınız ülkeler İsveç Amerika İngiltere Almanya İtalya vs bunlardan Volvo gider Kolvo gelir Jaguar gide Paguar gelir M. City gider Liverpool gelir. Bunlar üretken insanlar. Bizim gibi 100 senede 1 otobüs fabrikası kuracak kadar tembel değiller. Bu mesele milli bir mesele. Onlar aaa Çinli firma oldu almayalım der mi demez mi bilmem. Ama bak Huawei şak fişini çektiler. Öyle serbest piyasa bilmem ney hikaye menfaate gelene kadar işler.
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x2yk 1 hf. Sacred Spirit
Çalışmak istiyorsak o ülke insanlarından aşağı değiliz, bu gayet açık ve net eskiden ülkemiz Devrim 'i yaptığımız hal de yapmaktan vazgeçiyor birileri yaptırmıyor ve sudan ucuz bahane ile garaja araç çekiliyor boyun eğiyoruz güçsüzüz ve diyorlar al sana para al sana araba bak biz de daha ucuz gel sen bizimle takıl opppp devrim hayal oluyor milyonların hayali suya düşüyor sonra ne oluyor tak aselsan mühendisleri öldürülüyor tak suikastlar oluyor yani birileri bizi dizginliyor ilerlememizi istemiyor ha şimdi devlet artık ne yapıyor kafaya koyduk yapacağız diyor ve üstün mühendisler ölüyor haberlerini son yıllarda duyuyor muyuz? Yooo Ataklar yapılıyor mu sihalar Derman 'lar füzeler cart curt saymıyorum artık daha dün bir atak 'ın daha Jandarma 'ya teslim edildiğini öğrendim, neden bunları yapan insanlar ölmüyor neden sağ da sol da onların yazdıklarını görmüyoruz ha işte gizliyoruz ve siz işini yapın yeter diyorlar biz medyaya gerekli talimatları veririz diyorlar devlet olarak o yüzden artık biz de onlardan aşağı değiliz ne bir almandan ne bir abd 'liden eskiden de değildik ama eskiden para gücü yoktu ülkenin bir bolu tünelini yıllarca bitiremeyen bir ülke var idi para yok idi faizlere batan bankaları kurtarmaya giden bir devlet yapısı var idi imf lerle uğraşıyorduk ve para var insanımız yani mühendisimizi beyinlerimizde ölmüyor artık ve devlette kararlı ben bunu yapacağım diye sözü verdi ha işte şimdi birbir geliyor gerisi. Onlar tembel değil biz de tembel değiliz birilerinin zamanında devrim gibi süper bir aracı garaja koyan zihniyet yapı yönetim yok artık mühendislerin pisi pisine yok edildiği heba edildiği bir ülke yok artık.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu x2yk
Siz benim yazdığımdan ne anlıyorsunuz
Devlet için para bile değil 311 milyon TL şak silindi.
O zaman başka örnek vereyim.
10 milyon emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verildi. İyi de oldu.
Devlet arkadaşlar TEMSA satılıyor 180 milyon TL ye sizden ne yazık ki bu bayram 20 şer lira bayram harçlığı keseceğim dese 200 milyon TL eder TEMSA satıldı 180 milyon TL ye
20 lira için de kimse bir şey demez. Yerli ve Milli sonuçta
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x2yk 1 hf. Sacred Spirit
Bu ülke de bir fabrika sahibi olmadıktan sonra ama bende değilim mantık kurabiliyorum anlamlandırabiliyorum bunu siz de yapabilirsiniz o hal de bir ülke de fabrika sahibi üstelik yerli bir marka sahibi olunduğu hal de bir şirket aile şirketi neden ne için yıllarca emek verdiği babalarının belki de dedelerinin kurduğu bir markayı neden satar niye satmak ister ne güzel bir marka ya biz bunu neden satıyoruz diye soracak kadar akılları yok mu demeye getiriyorsun yoksa ben satmaya karşıyım aga ben vatandaşım benim fabrikam olmadı mantık kıramıyorum aklım yerlici milliciyim düşüncesinden başka bir şey düşünemem ben batsa bile satmam ben kafasında mıyız ki bu sorulara çıkıyor size anlamıyorum adamlar koca bir holding ve bu holding bir aile büyük köklü bir aile onda uzmanı var onca mühendisi müdürü avukatı cart curta sahipken onlar bir şeyi hesap edemiyor düzgün karar veremiyor canları sıkıldığından satış gerçekleşiyor o yüzden üye tamam sıradan bir vatandaş olabilirsin ama bu soruyu soruyorsan da onların vardır bir bildiği mantığını da yerleştirmen senin için iyi olur. Sen bir kişi olarak düşünürsün ama onların sayısını bile düşünemeyiz kim bilir neler neler düşünüldü de bu şirket bu şekilde karar aldı o yüzden sana sorum Volvo kime ait yani kim kurmuş İsveç 'liler peki koca İsveç ülkesinin başkanı ya da seçilmiş yöneten lideri ve partisi veya koalisyonu her ne şekilde yönetiliyorsa ve bu ülkenin gsyhi 'si 2017 'ye göre
google.com.tr/...
538 milyar dolar ise ve koca ülkenin 10 milyon nüfusu var ise bu koskoca ülkenin kendi markası var iken 1,8 milyar dolar para bulamayacak kadar çaresiz aciz düşük bitik bir ülke mi de kalkıp bu adamlar bu insanlar bu bilinçli toplum akıllı toplum ve yöneticileri devletin kasasından 2 milyar dolar pardon 1,8 milyar dolar para çıkarıp ödeyemedi mi de kalkıp Çinli firma olan Geely 'e sattılar diye sorarım ve bunun cevabını verebilirsen Temsa sorusununda cevabını verebildiğini görürsün.
Ama sakın banane İşveç 'ten banane Volvo 'dan banane Geely 'den banane 1,8 milyar dolardan deme ikisi de tıpatıp aynı hikaye olduğunu görüyorsundur diye düşünüyorum.
kimkurdu.com/...
Buradanda Volvo 'nun bir devlet kuruluşu değil özel olduğunu ve Temsa nasıl Sabancı 'lara ait ve özel ise Volvo 'nunda buna benzer olduğunu görürsün.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu Jizzy Quuatily
Demirörene verilen kredinin yüzde biri verilsin yada 3.havalimanı için verilen kredinin yüzde 1 i verilsin alalım. 5 senede geri ödeyelim. TEMSA bize kalsın.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu Erreguay
Haber vardı Köprüden geçen doblolara kesilen 311 milyon TL affedildi diye
Bir şey demeye gerek var mı 2 TEMSA parası
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x2yk 1 hf. Sacred Spirit
O haber defalarca haber kanallarından mağdur olanların isyanı ile gündeme geldi, orada bir yanlış alınan karar vardı ve düzeltildi aç bak o haberleri bilgi sahibi ol neden böyle olmuş neden böyle yapılmış diye ondan sonra yaz. 2 Temsa parası diyerek algı yaparak bir yere gelemezsin.
Ülkemizde çeşit çeşit ticari araç var ve dingil mesafesi olayı var atıyorum iveco kamyonet ceza yemiyor ama aynı muadilde iveco kamyonetten daha kısa olan araç geçiş yapıyor ceza kesiliyor o yüzden zamanında yazılan karar ya da kanun kural tam her aracı niteleyecek bir biçimde yazılmadığı için böyle ona ceza çıkıyor buna ceza çıkmıyor muammasına dönünce ve sürekli o köprüyü kullananlarda aylarca ceza gelmeden geçince üstüne de 5 8 ay sonra cezalar katlı bir şekilde 5 k ceza yiyende var 30 k ceza yiyende var bunlar birbir ortaya çıkınca bir mağduriyet ortaya çıkmış oldu ve bu insanlar yol kapatıp dertlerini anlatmışlardı haber kanallarında amaaaaa işte sana 2 temsa parası demi. Olmayan cezayı ihlal edilmeyen kuralı sen yapılan bir yanlış üzerinden nasıl kesebilirsin kesemezsin hata vardır düzeltirsin olay kapanır ama sana göre 2 temsa parası. :) Millet saf değil haber okuyor bilgi sahibi oluyor ama siz herhalde oda tv sözcü okumuşsanız malum affedildi algısını iyi kakalamışlar bir kesime. :) Vallahi oda tv sözcü gibilerine imreniyorum adamlar iyi algı işi yürütüyorlar. :)
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu ipli jeton
Amaç nedir O cepten alıp o cebe koyunca ne olacak?
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