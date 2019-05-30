Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı

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Uzun zamandır “Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” mesajı veren TEMSA bugün satıldı. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki otobüs üreticisini İsviçre merkezli True Value Capital Partner’s şirketi satın aldı.

Haci Ömer Sabancı Holding (SA) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.”





https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766534