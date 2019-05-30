Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı

Otomobil Editörü
Uzun zamandır “Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” mesajı veren TEMSA bugün satıldı. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki otobüs üreticisini İsviçre merkezli True Value Capital Partner’s şirketi satın aldı.
Haci Ömer Sabancı Holding (SA) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
“Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.”
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766534 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar sanırım yurt dışında başka bir şirket kurup kendi firmalarını kendilerine devir etmişler.
Bu Sabancı hiç kendi ayağına sıkar mı? Kesin başka ülkeden yada global bir firmadan daha karlı bir teklif aldılar.
Hatta vergi oyunları için bile yapmış olamazlar mı?
Örnek veriyorum İsviçre'de bir inek sürüsü var adamlar bir ineği satıyor Bizde sadece bir inek var onu satıyoruz
Sabancı kadar param yok tecrübem yok tabi ki mantıklı bir açıklaması vardır, olmalı. Bu aşamada tek mantıklı açıklama merkezi İsviçre'ye almak için yapılan fason bir anlaşma. Adamlar zaten Malta'dan vatandaşlık almışlar anlayacağın kimsenin artık Türkiye'ye güveni yok. Türkiye ekonomisi dediğinde 5 adam aklına gelirse bunlardan biri Sabancı
Daha ne diyelim
Ve ülkemizde otobüs yapan birkaç firmamız var Karsan Temsa ve Bursa 'da bir firma vardı sanırsam ve daha nice firmalar var. O yüzden Temsa diye basit bakmayalım olaya artı ülkemizde bilirsiniz yemeksepeti dünya 'da nerede ise tek diye söylenen eve sipariş sistemi olayını ilk biz yaptık ve 1 milyar dolara yakın gibi bir paraya da sattı başından Nevzat Aydın ve ekibi şimdi bu adam o biçim çatır çatır kazanırken neden sattı o da biliyor ki bunu ben yaptıysam sıfırdan yenisini yine yapabilirim çünkü bütün fikir proje bende o yüzden elime para geçsin yine yaparım diyebilen bir adam olduktan sonra satması kötü mü oldu yoooo aynı şekilde rekabetçiliğinde artacağı bir durum ortaya çıktı ha bir de Nevzat bey sattı ama hala şirketin başındaki kişi olarak firma onun emrinde ve amade olarak yoluna devam ediyor sadece Almanya bu işten para kazanmak için ortak olmuş oldu o kadar.
Devlet için para bile değil 311 milyon TL şak silindi.
O zaman başka örnek vereyim.
10 milyon emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verildi. İyi de oldu.
Devlet arkadaşlar TEMSA satılıyor 180 milyon TL ye sizden ne yazık ki bu bayram 20 şer lira bayram harçlığı keseceğim dese 200 milyon TL eder TEMSA satıldı 180 milyon TL ye
20 lira için de kimse bir şey demez. Yerli ve Milli sonuçta
google.com.tr/...
538 milyar dolar ise ve koca ülkenin 10 milyon nüfusu var ise bu koskoca ülkenin kendi markası var iken 1,8 milyar dolar para bulamayacak kadar çaresiz aciz düşük bitik bir ülke mi de kalkıp bu adamlar bu insanlar bu bilinçli toplum akıllı toplum ve yöneticileri devletin kasasından 2 milyar dolar pardon 1,8 milyar dolar para çıkarıp ödeyemedi mi de kalkıp Çinli firma olan Geely 'e sattılar diye sorarım ve bunun cevabını verebilirsen Temsa sorusununda cevabını verebildiğini görürsün.
Ama sakın banane İşveç 'ten banane Volvo 'dan banane Geely 'den banane 1,8 milyar dolardan deme ikisi de tıpatıp aynı hikaye olduğunu görüyorsundur diye düşünüyorum.
kimkurdu.com/...
Buradanda Volvo 'nun bir devlet kuruluşu değil özel olduğunu ve Temsa nasıl Sabancı 'lara ait ve özel ise Volvo 'nunda buna benzer olduğunu görürsün.
Bir şey demeye gerek var mı 2 TEMSA parası
Ülkemizde çeşit çeşit ticari araç var ve dingil mesafesi olayı var atıyorum iveco kamyonet ceza yemiyor ama aynı muadilde iveco kamyonetten daha kısa olan araç geçiş yapıyor ceza kesiliyor o yüzden zamanında yazılan karar ya da kanun kural tam her aracı niteleyecek bir biçimde yazılmadığı için böyle ona ceza çıkıyor buna ceza çıkmıyor muammasına dönünce ve sürekli o köprüyü kullananlarda aylarca ceza gelmeden geçince üstüne de 5 8 ay sonra cezalar katlı bir şekilde 5 k ceza yiyende var 30 k ceza yiyende var bunlar birbir ortaya çıkınca bir mağduriyet ortaya çıkmış oldu ve bu insanlar yol kapatıp dertlerini anlatmışlardı haber kanallarında amaaaaa işte sana 2 temsa parası demi. Olmayan cezayı ihlal edilmeyen kuralı sen yapılan bir yanlış üzerinden nasıl kesebilirsin kesemezsin hata vardır düzeltirsin olay kapanır ama sana göre 2 temsa parası. :) Millet saf değil haber okuyor bilgi sahibi oluyor ama siz herhalde oda tv sözcü okumuşsanız malum affedildi algısını iyi kakalamışlar bir kesime. :) Vallahi oda tv sözcü gibilerine imreniyorum adamlar iyi algı işi yürütüyorlar. :)
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