Hyundai'de bir ilk: Koreli üretici çift katlı elektrikli otobüsünü tanıttı

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Pek çoğumuzun otomobilleriyle tanıtığı Hyundai, aslında uzun zamandır otobüs pazarının da önemli temsilcilerinden biri. Hatta hatırlarsanız bir zamanlar şirketin Aero CITY-540 modelini ülkemizdeki toplu taşıma araçları arasında görmek mümkündü.

Son yıllarda diğer pek çok marka gibi CO2 emisyonlarını düşürmeye çalışan Güney Koreli üretici, şimdi de markanın ilk çift katlı elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı. Hyundai’nin elektrikli otobüsünde 384 kWh’lık sıvı soğutmalı polimer batarya paketi bulunuyor. Çift katlı otobüs bu devasa batarya paketi sayesinde tek şarjla 300 km yol alabiliyor. Hyundai, söz konusu bataryanın 72 dakika gibi kısa bir sürede tam doluma ulaşabildiğini söylüyor.

Hyundai’nin çift katlı elektrikli otobüsündeki batarya paketi, 321 beygirlik elektrik motoruna enerji sağlıyor. Şehir içi toplu taşımada konforlu bir yolculuk sunması adına bağımsız süspansiyon sistemiyle donatılan otobüsün en arkadaki aksında yönlendirme sistemi bulunuyor. Bu tür otobüslerde gördüğümüz bu özellik sayesinde sağa ve sola birkaç derece dönebilen tekerlekler otobüsün manevra kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Koreli üreticinin sıfır emisyonlu otobüsü 12.9 metre uzunluğa, 4 metre yüksekliğe ve 70 yolculuk oturma kapasitesine sahip. Koltukların 11 tanesi alt kata, geriye kalan 59 tanesi de üst kata yerleştirilmiş. Yere oldukça yakın olan zemini sayesinde iniş ve binişlerde kolay erişim sağlayan otobüsün kapılarında da otomatik açılan rampalar mevcut. Bu sayede engelli yolcuların da rahat etmesi sağlanmış.

Hyundai’nin elektrikli otobüsünde Ön Çarpışma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerinin de standart olduğu söyleniyor. Söz konusu otobüs, Kore’deki Altyapı ve Transfer Teknolojileri Fuarı’nda sergileniyor.

https://www.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/Hyundai-Motor-Introduces-Electric-Double-Decker-Bus.hub