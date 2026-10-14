Araçlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli parçalardan biri de lastiklerdir. Özellikle karlı ve buzlu şartların görüldüğü aylarda kış ya da kar lastikleri taktırmanız, kendinizi, sevdiklerinizi ve diğer yol kullanıcılarını güvende tutmak için alabileceğiniz en etkili yöntemlerden biridir. Peki en çok tavsiye edilen kar lastiği hangisi? İşte yorumları ile öne çıkan 2026'nın en iyi kış lastikleri modelleri ve markaları:
|Marka/Model ❄
|Fiyat 💰
|Continental 205/55 R16 91T WinterContact TS 870 Oto Kış Lastiği
|5.306,70 TL
|Michelin 205/55 R16 91H Alpin 7 Oto Kış Lastiği
|6.144,60 TL
|Bridgestone 205/55 R16 91H Blizzak 6 Oto Kış Lastiği
|4.794,65 TL
|Hankook 205/55 R16 91H Winter i*cept Rs3 W462 Oto Kış Lastiği
|4.747,17 TL
|Goodyear 205/55 R16 91H WinterCommand Oto Kış Lastiği
|4.178,29 TL
|Lassa 205/55 R16 91H Snoways 5 Oto Kış Lastiği
|3.952,10 TL
|Matador 205/55 R16 91H MP93 Nordicca Oto Kış Lastiği
|3.293,88 TL
Oto kar lastiği yorumları dikkate alındığında, en iyi kış lastiği markaları sıralamasında Cntinental, Michelin ve Bridgestone geliyor. 2026'da alınabilecek en iyi kış lastikleri olarak Continental 205/55 R16 91T Wintercontact TS 870, Michelin 205/55 R16 91H Alpin 7 ve Bridgestone 205/55 R16 91H Blizzak 6 modelleri; buzda bile sağlam yol tutuşları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Continental WinterContact TS 870
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 70 dB
- Hız kodu: T (190 km/s)
Continental WinterContact TS 870 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kesinlikle tekrar satın alacağım.
✍🏻 Her koşulda, özellikle ıslak zeminde iyi tutunma.
2️⃣ Michelin Alpin 7
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 70 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Michelin Alpin 7 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Hem kuru hem ıslak zeminde mükemmel.
✍🏻 Genel olarak çok memnunum.
3️⃣ Bridgestone Blizzak 6
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 70 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Bridgestone Blizzak 6 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Deseni ve yumuşaklığı harika, sessiz. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Bugün kullandım ve gerçekten lastiklerden memnun kaldım.
4️⃣ Hankook Winter i*cept Rs3 W462
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 72 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Hankook Winter i*cept Rs3 W462 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kar üzerindeki tutunmasını özellikle övebilirim.
✍🏻 Yaz lastiği konforunda sessiz güçlü yol tutuşu olan ve konforlu kış lastiği arıyorsanız düşünmeden alabilirsiniz, 12 yıldır hankook kullanıyorum, farklı modellerde lastikler edindim, hiçbir zaman pişman etmedi.
5️⃣ Goodyear WinterCommand
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: D (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 71 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Goodyear WinterCommand Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kış mevsiminde yol tutuş ve güvenliği oldukça iyi.
✍🏻 Sadece lastiklerin ambalajı için poşet olsa daha iyi olurdu.
6️⃣Lassa Snoways 5
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 71 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Lassa Snoways 5 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Lassa snoways serisinden genel olarak memnunum. Yol tutuş ve aşınma konusunda beklediğimi verdiler. Snoways 5 aldım aynı performansı bekliyorum.
✍🏻 Satın alırken önceki modellere göre %9 daha kısa ıslak zemin fren performansı ve %10 artırılmış aşınma direnci beni cezbetti. Beni memnun edeceğini düşünüyorum.
7️⃣ Matador MP93 Nordicca
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: C (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 72 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Matador MP93 Nordicca Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok güzel kaliteli ve yumuşak taktım kullanıyorum, kar yağarsa deneme imkanımız olacak.
✍🏻 Lastik çok yumuşak.
Oto kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Karlı ve buzlu yollara uygunluk: Kış lastikleri, özellikle karlı ve buzlu yollarda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle bölgenizin iklim koşullarına uygun olup olmadığına dikkat edin.
- M+S işareti: Kış lastiklerinin üzerinde M+S (Mud and Snow) işareti olması, bu lastiklerin kış koşullarına uygun olduğunu belirtir.
- Kar tanesi sembolü: Bazı ülkelerde, karlı yol koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan lastikler için kar tanesi sembolü zorunlu bir gerekliliktir. Bu sembol, lastiğin kış koşullarında iyi performans göstereceğini gösterir.
- Lastik boyutu: Aracınıza uygun lastik boyutunu belirlemek için aracınızın kılavuzuna veya lastik etiketlerine başvurun. Yanlış lastik boyutu kullanmak, performansı olumsuz etkileyebilir.
- Kalite ve marka: Kaliteli kış lastikleri, daha iyi çekiş ve frenleme sunar. Güvenilir ve tanınmış bir lastik markasını tercih etmek, uzun ömürlü ve güvenilir bir seçim olabilir.
- Lastik deseni: Kış lastiklerinin deseni, kar ve buz üzerinde daha iyi çekiş sağlamak için tasarlanır. Lameller, blok deseni ve oluklar gibi faktörler lastiklerin performansını etkiler.
- Diş derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği daha fazla olmalıdır, çünkü daha fazla kar ve buz tutabilmesi gerekir. Genellikle en az 4 mm diş derinliği önerilir.
- Lastik basınç kontrolü: Kış lastiklerini düzenli olarak doğru basınçta tutmak, daha iyi performans ve güvenlik sağlar. Soğuk hava koşullarında lastik basınçlarını kontrol etmek önemlidir.
- Lastik değişimi: Kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirmek, lastiklerin ömrünü uzatır ve güvenliği artırır. Kış lastiklerini erken dönemde takmak ve geç dönemde çıkarmak, idealdir.
Kış lastiği ne zaman takılır?
Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona ermektedir. Kış lastiği zorunluluğu, yalnızca şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtları kapsamaktadır. Dolasyısıyla yasa kapsamındaki araç sahiplerinin 1 Aralık'tan önce kış lastiklerini taktırmaları gerekmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak can ve mal güvenliği için binek otombillerde de kış lastiklerinin takılması önem arz ediyor.
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