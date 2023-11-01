Araçlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli parçalardan biri de lastiklerdir. Özellikle karlı ve buzlu şartların görüldüğü aylarda kış ya da kar lastikleri taktırmanız, kendinizi, sevdiklerinizi ve diğer yol kullanıcılarını güvende tutmak için alabileceğiniz en etkili yöntemlerden biridir. Peki en çok tavsiye edilen kar lastiği hangisi? İşte yorumları ile öne çıkan 2023'ün en iyi kış lastikleri modelleri ve markaları:

Oto kar lastiği yorumları dikkate alındığında, en iyi kış lastiği markaları sıralamasında Bridgestone, Michelin ve Goodyear geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi kış lastikleri olarak Bridgestone 205/55 R16 91H Blizzak LM005, Goodyear 205/55 R16 91H Ultragrip 8 ve Michelin 205/55 R16 91T Alpin 6 modelleri; buzda bile sağlam yol tutuşları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Bridgestone Blizzak LM005 Tam Boyutta Gör Bridgestone en iyi kış lastiği markası ve kullanıcı değerlendirmelerine göre Blizzak LM005 en çok tercih edilen lastik. Blizzak LM005'in özelliklerine baktığımızda yakıt tüketim değerinin A ve G harfleri arasında C olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Yol tutuşu ise A ve G harfleri arasından A yani en yüksek olarak derecelendirilen lastiğin gürültü seviyesi de 71 desibel. Yakıt tüketimi: C (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: A (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 71 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Bridgestone Blizzak LM005 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün çok iyi testlerine internetten bakabilirsiniz, tavsiye ederim , içeriğinde nylon yok bu mutlu edici. ✍🏻 Daha önce turanza yaz lastiği kullandım, gürültü sebebiyle continentale geçtim. Ses konusunda pek bir fark göremedim ama beş yılda bridgestone hiç patlamamıştı, bir yılda continental iki kere patladı. Bu yüzden mevsim şartlarını da dikkate alarak (genelde yağmur) bridgestone da karar kıldım. Birkaç aylık kullanımda gayet memnun kaldım. Hava soğudukça lastik daha bir yumuşak ve sessiz oluyor.

2️⃣ Goodyear Ultragrip 8 Goodyear Ultragrip 8 en çok tavsiye edilen kar lastiği ürünlerinin başında geliyor. Kullanıcıların yaptıkları araştırmalar sonucu en güvendikleri lastiklerden biri olan Ultragrip 8'in optimize edilmiş lastik şekli, kaygan zeminlerde kontrolü artırarak kauçuğun yolla daha fazla temas etmesini sağlıyor. Ultragrip 8, V şeklindeki sırt tasarımı sayesinde lastik aşınsa bile yol tutuş performansını koruyor. Yakıt tüketimi: C (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: E (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 71 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Goodyear Ultragrip 8 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Goodyear sürekli tercih ettiğim bir marka, şimdiye kadar beni hiç pişman etmedi, umarım bundan sonra da pişman etmez. Hem yazlık hemde kışlık olarak tavsiye ederim. ✍🏻 Tüm kış yaklaşık 10.000km kadar kullandim, oldukça başarılı bir lastik. Hem ıslak hem kuru zeminde yol tutuşu gayet iyiydi. Yakıt tüketimini artirmadi, sesten yana kış lastiği için çok iyiydi.

3️⃣ Lassa Snoways 4 Tam Boyutta Gör Kış lastiği tavsiye isteyenlere önerebileceğimiz bir ürün de Lassa Snoways 4. Yüksek sayıda eğimli oluk yapısı sayesinde üstün ıslak zemin performansı sağladığı belirtilen bu lastik, hafif konstrüksiyon ve inovatif diyaznı ile artırılmış konfor sağlıyor. Buna ek olarak, Snoways 4, güçlendirilmiş omuz yapısı sayesinde kopma ve yırtılmalara karşı güçlendirilmiş direnç sağlar. Yakıt tüketimi: E (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 69 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Lassa Snoways 4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha once snoweys 3 kullandim cok memnun kaldim ama 4 daha yumuşak ve diş kesimleri daha guzel. Ayrica 6 yıl kullandığım snoweys 3 kar ve buzda ilk yil nasıl tuttuysa yolu 5. Yıl bile hemen hemen ayni tuttu. Yani gozunuz kapali alabilirsiniz. ✍🏻 Çok beğendim, yumuşak ve oldukça sessiz bir lastik, kuru zeminde frenleme mesafesi çok iyi, ilk kez Lassa kullanıyorum memnun kaldım, tabii ki alışıldığı üzere streç vb bir şeyle sarılmamıştı.

4️⃣ Hankook Winter i*cept Rs3 W462 Tam Boyutta Gör Hankook Winter i*cept Rs3 W462 kış lastiği, ana olukların karşısında tasarlanmış ters V şeklindeki olukları ile karlı yollarda yüksek çekiş performansı vadediyor. Omuz bloğunda bulunan su hattı kılcal kanalları, ana sırt kanalından suyu dışarı atarak ıslak yol performansını artırıyor. Hankook kış lastiği, kullanıcı değerlendirmelerinde öne çıkan markalardan biri. Hankook, dünyanın yedinci büyük lastik üreticisi ve kendi ülkesi Güney Kore dışında Çin ve Macaristan'da da üretim yapıyor. Yakıt tüketimi: C (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 72 dB

Hız kodu: T (190 km/s) Hankook Winter i*cept Rs3 W462 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 38-22 geldi. Geldiği gibi taktırdım. Kullanmaya başlayalı birkaç gün oldu. Gerçekten premium lastik kalitesi hissediliyor. ✍🏻 Yaz lastiği konforunda sessiz güçlü yol tutuşu olan ve konforlu kış lastiği arıyorsanız düşünmeden alabilirsiniz, 12 yıldır hankook kullanıyorum, farklı modellerde lastikler edindim, hiçbir zaman pişman etmedi.

Tam Boyutta Gör Continental, kar lastiği konusunda öne çıkan markalardan. Markanın özellikle Winter Contact TS870 serisi lastiği çok beğeniliyor. Kış lastiklerinde kılcal damarlar özellikle karlı yollarda aracın çekiş performansına katkı sağlıyor. Winter Contact TS870 modeline baktığımızda lastiğin bu konuda oldukça başarılı bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Yakıt tüketimi: C (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 72 dB

Hız kodu: T (190 km/s) Continental Winter Contact TS870 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü 1 kış kullandım.Gerçekten aracınızı güvenle kullanabilirsiniz.Karlı sisli yağmurlu ve buzlu zamanlarda o güveni hissettiriyor. ✍🏻 Bu lastikle yoğun kar yağışı altında şehirlerarası 350 km yol yaptım ve hiçbir problem yaşamadım. Lastik artık eskidiği için tekrar aldım. Tabi ki kar lastiği var diye tedbiri elden bırakmayın karlı yollarda yavaş gidin. Herkese hayırlı yolculuklar

6️⃣ Petlas SnowMaster 2 Tam Boyutta Gör Fiyat-performans konusunda ilk akla gelen markalardan biri olan Petlas, kar lastiği konusunda da listenin ortalarında kendisine yer buluyor. SnowMaster 2, düşük sıcaklıklarda, karlı zeminde kısa fren mesafesi, üstün çekiş performansı ve güvenlik sağlamak üzere geliştirilmiş bir lastik. V şeklindeki yönlü blok yapısı, kar üstündeki yol tutuş kabiliyetini iyileştiriyor. Dönüş yönüne dik olarak ayarlanmış lameller ise karlı zeminde çekiş gücü ve kısa fren mesafesi sunuyor. Yakıt tüketimi: C (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 71 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Petlas SnowMaster 2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha önceki araştırmalarımdan ve kullanıcıların memnuniyetinden yola çıkarak almış olduğum lastiğin yumuşak ve Türkiye yollarına göre yapılmış olması önceliklerim arasında... Daha da önemlisi yerli malı. ✍🏻 Senelerdir kullandığım lastik. Hem binek hem ticari araçlarımda kullanıyorum. konfor ve performansı fiyatına göre iyi.

7️⃣ Dunlop SP Winter Sport 500 Tam Boyutta Gör Dunlop SP Winter Sport 500, tüketiciler tarafından en çok değerlendirilen ve tercih edilen kış lastiklerinden biri. Bu modeldeki "Adaptif Sabit Basınç" sağlayan sırt deseni, lastiğin yol ile temas eden yüzeyinde optimum ağırlık dağılımı sağlayarak daha yüksek çekiş gücü sağlıyor. 4D Nano tasarım teknolojisi ise geleneksel lastik modellerine oranla yüzde beşe kadar yakıt tüketiminde tasarruf sağlamakla birlikte lastiğin ıslak zemin performansını artırıyor. Yakıt tüketimi: E (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: C (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 69 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Dunlop SP Winter Sport 500 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gece eksi derecede yaylaya çıktım bana mısın demedi maşallahı var tavsiye ediyorum mükemmel ✍🏻 Ürünün gerçek anlamda fayda sağlaması için tüm koşulları denemek istedim. Kargo vs. bu gibi yorumlardan ziyade lastik fayda sağlıyor mu bunu bilmek lazım. Bu sene malum kış zor geçti ve lastik kar üzerinde kuru zemin gibi performans gösterdi hayran kaldım. Islak zemin performansı da mükemmel.

8️⃣ Dayton DW510 Evo Tam Boyutta Gör Bridgestone tarafından üretilen Dayton'un DW510 Evo modeli de performansıyla dikkat çeken kış lastikleri arasında yer alıyor. Bu lastikte de diğer kış lastiklerinde yaygın olarak görülen V şekilli kanal yapısı dikkat çekiyor. Yakıt tüketimi: F (A en iyi)

Islak zemin yol tutuşu: C (A en iyi)

Gürültü seviyesi: 72 dB

Hız kodu: H (210 km/s) Dayton DW510 Evo Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İki farklı arabamda kullandım çok memnun kaldım ✍🏻 Daha önce bu markanın 3 kez daha lastiğini almıştım. Bu fiyata bu kategorinin en iyisi. Yılda 2-3 kez 3-5 gün yağan kar için beni yolda bırakmayan bir lastik.

En iyi aksiyon kamerası tavsiyeleri 4 ay önce eklendi

Oto kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Otomobil sahiplerinin araçlarına kar lastiği alırken göz önünde bulundurması gereken birtakım kriterle bulunuyor. Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken bu krtierler ise şöyle: Karlı ve buzlu yollara uygunluk : Kış lastikleri, özellikle karlı ve buzlu yollarda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle bölgenizin iklim koşullarına uygun olup olmadığına dikkat edin.

: Kış lastikleri, özellikle karlı ve buzlu yollarda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle bölgenizin iklim koşullarına uygun olup olmadığına dikkat edin. M+S işareti : Kış lastiklerinin üzerinde M+S (Mud and Snow) işareti olması, bu lastiklerin kış koşullarına uygun olduğunu belirtir.

: Kış lastiklerinin üzerinde M+S (Mud and Snow) işareti olması, bu lastiklerin kış koşullarına uygun olduğunu belirtir. Kar tanesi sembolü : Bazı ülkelerde, karlı yol koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan lastikler için kar tanesi sembolü zorunlu bir gerekliliktir. Bu sembol, lastiğin kış koşullarında iyi performans göstereceğini gösterir.

: Bazı ülkelerde, karlı yol koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan lastikler için kar tanesi sembolü zorunlu bir gerekliliktir. Bu sembol, lastiğin kış koşullarında iyi performans göstereceğini gösterir. Lastik boyutu : Aracınıza uygun lastik boyutunu belirlemek için aracınızın kılavuzuna veya lastik etiketlerine başvurun. Yanlış lastik boyutu kullanmak, performansı olumsuz etkileyebilir.

: Aracınıza uygun lastik boyutunu belirlemek için aracınızın kılavuzuna veya lastik etiketlerine başvurun. Yanlış lastik boyutu kullanmak, performansı olumsuz etkileyebilir. Kalite ve marka : Kaliteli kış lastikleri, daha iyi çekiş ve frenleme sunar. Güvenilir ve tanınmış bir lastik markasını tercih etmek, uzun ömürlü ve güvenilir bir seçim olabilir.

: Kaliteli kış lastikleri, daha iyi çekiş ve frenleme sunar. Güvenilir ve tanınmış bir lastik markasını tercih etmek, uzun ömürlü ve güvenilir bir seçim olabilir. Lastik deseni : Kış lastiklerinin deseni, kar ve buz üzerinde daha iyi çekiş sağlamak için tasarlanır. Lameller, blok deseni ve oluklar gibi faktörler lastiklerin performansını etkiler.

: Kış lastiklerinin deseni, kar ve buz üzerinde daha iyi çekiş sağlamak için tasarlanır. Lameller, blok deseni ve oluklar gibi faktörler lastiklerin performansını etkiler. Diş derinliği : Kış lastiklerinin diş derinliği daha fazla olmalıdır, çünkü daha fazla kar ve buz tutabilmesi gerekir. Genellikle en az 4 mm diş derinliği önerilir.

: Kış lastiklerinin diş derinliği daha fazla olmalıdır, çünkü daha fazla kar ve buz tutabilmesi gerekir. Genellikle en az 4 mm diş derinliği önerilir. Lastik basınç kontrolü : Kış lastiklerini düzenli olarak doğru basınçta tutmak, daha iyi performans ve güvenlik sağlar. Soğuk hava koşullarında lastik basınçlarını kontrol etmek önemlidir.

: Kış lastiklerini düzenli olarak doğru basınçta tutmak, daha iyi performans ve güvenlik sağlar. Soğuk hava koşullarında lastik basınçlarını kontrol etmek önemlidir. Lastik değişimi: Kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirmek, lastiklerin ömrünü uzatır ve güvenliği artırır. Kış lastiklerini erken dönemde takmak ve geç dönemde çıkarmak, idealdir.

Kış lastiği ne zaman takılır? Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona ermektedir. Kış lastiği zorunluluğu, yalnızca şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtları kapsamaktadır. Dolasyısıyla yasa kapsamındaki araç sahiplerinin 1 Aralık'tan önce kış lastiklerini taktırmaları gerekmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak can ve mal güvenliği için binek otombillerde de kış lastiklerinin takılması önem arz ediyor.

En İyi Kış Lastikleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 11203

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

En iyi kış lastiği tavsiyeleri