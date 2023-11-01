- En İyi Kış Lastikleri (2023) 🚘
- 1️⃣ Bridgestone Blizzak LM005
- 2️⃣ Goodyear Ultragrip 8
- 3️⃣ Lassa Snoways 4
- 4️⃣ Hankook Winter i*cept Rs3 W462
- 5️⃣ Continental Winter Contact TS870
- 6️⃣ Petlas SnowMaster 2
- 7️⃣ Dunlop SP Winter Sport 500
- 8️⃣ Dayton DW510 Evo
- Oto kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Kış lastiği ne zaman takılır?
- Yorumlar
Araçlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli parçalardan biri de lastiklerdir. Özellikle karlı ve buzlu şartların görüldüğü aylarda kış ya da kar lastikleri taktırmanız, kendinizi, sevdiklerinizi ve diğer yol kullanıcılarını güvende tutmak için alabileceğiniz en etkili yöntemlerden biridir. Peki en çok tavsiye edilen kar lastiği hangisi? İşte yorumları ile öne çıkan 2023'ün en iyi kış lastikleri modelleri ve markaları:
|Marka/Model ❄
|Fiyat 💰
|Bridgestone 205/55 R16 91H Blizzak LM005
|2.279 TL
|Goodyear 205/55 R16 91H Ultragrip 8
|1.839 TL
|Lassa 205/55 R16 91H Snoways 4
|1.978 TL
|Hankook 205/55 R16 91T Winter i*cept Rs3 W462
|2.098 TL
|Continental 205/55 R16 91T Winter Contact TS870
|2.480 TL
|Petlas 205/55 R16 91H SnowMaster 2
|1.611 TL
|Dunlop 205/55 R16 91H SP Winter Sport 500
|1.729 TL
|Dayton 205/55 R16 91H DW510 Evo
|1.521 TL
|Michelin 205/55 R16 91T Alpin 6
|3.721 TL
Oto kar lastiği yorumları dikkate alındığında, en iyi kış lastiği markaları sıralamasında Bridgestone, Michelin ve Goodyear geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi kış lastikleri olarak Bridgestone 205/55 R16 91H Blizzak LM005, Goodyear 205/55 R16 91H Ultragrip 8 ve Michelin 205/55 R16 91T Alpin 6 modelleri; buzda bile sağlam yol tutuşları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Bridgestone Blizzak LM005
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: A (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 71 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Bridgestone Blizzak LM005 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok iyi testlerine internetten bakabilirsiniz, tavsiye ederim , içeriğinde nylon yok bu mutlu edici.
✍🏻 Daha önce turanza yaz lastiği kullandım, gürültü sebebiyle continentale geçtim. Ses konusunda pek bir fark göremedim ama beş yılda bridgestone hiç patlamamıştı, bir yılda continental iki kere patladı. Bu yüzden mevsim şartlarını da dikkate alarak (genelde yağmur) bridgestone da karar kıldım. Birkaç aylık kullanımda gayet memnun kaldım. Hava soğudukça lastik daha bir yumuşak ve sessiz oluyor.
2️⃣ Goodyear Ultragrip 8
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: E (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 71 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Goodyear Ultragrip 8 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Goodyear sürekli tercih ettiğim bir marka, şimdiye kadar beni hiç pişman etmedi, umarım bundan sonra da pişman etmez. Hem yazlık hemde kışlık olarak tavsiye ederim.
✍🏻 Tüm kış yaklaşık 10.000km kadar kullandim, oldukça başarılı bir lastik. Hem ıslak hem kuru zeminde yol tutuşu gayet iyiydi. Yakıt tüketimini artirmadi, sesten yana kış lastiği için çok iyiydi.
3️⃣ Lassa Snoways 4
- Yakıt tüketimi: E (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 69 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Lassa Snoways 4 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha once snoweys 3 kullandim cok memnun kaldim ama 4 daha yumuşak ve diş kesimleri daha guzel. Ayrica 6 yıl kullandığım snoweys 3 kar ve buzda ilk yil nasıl tuttuysa yolu 5. Yıl bile hemen hemen ayni tuttu. Yani gozunuz kapali alabilirsiniz.
✍🏻 Çok beğendim, yumuşak ve oldukça sessiz bir lastik, kuru zeminde frenleme mesafesi çok iyi, ilk kez Lassa kullanıyorum memnun kaldım, tabii ki alışıldığı üzere streç vb bir şeyle sarılmamıştı.
4️⃣ Hankook Winter i*cept Rs3 W462
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 72 dB
- Hız kodu: T (190 km/s)
Hankook Winter i*cept Rs3 W462 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 38-22 geldi. Geldiği gibi taktırdım. Kullanmaya başlayalı birkaç gün oldu. Gerçekten premium lastik kalitesi hissediliyor.
✍🏻 Yaz lastiği konforunda sessiz güçlü yol tutuşu olan ve konforlu kış lastiği arıyorsanız düşünmeden alabilirsiniz, 12 yıldır hankook kullanıyorum, farklı modellerde lastikler edindim, hiçbir zaman pişman etmedi.
5️⃣ Continental Winter Contact TS870
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 72 dB
- Hız kodu: T (190 km/s)
Continental Winter Contact TS870 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü 1 kış kullandım.Gerçekten aracınızı güvenle kullanabilirsiniz.Karlı sisli yağmurlu ve buzlu zamanlarda o güveni hissettiriyor.
✍🏻 Bu lastikle yoğun kar yağışı altında şehirlerarası 350 km yol yaptım ve hiçbir problem yaşamadım. Lastik artık eskidiği için tekrar aldım. Tabi ki kar lastiği var diye tedbiri elden bırakmayın karlı yollarda yavaş gidin. Herkese hayırlı yolculuklar
6️⃣ Petlas SnowMaster 2
- Yakıt tüketimi: C (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: B (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 71 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Petlas SnowMaster 2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önceki araştırmalarımdan ve kullanıcıların memnuniyetinden yola çıkarak almış olduğum lastiğin yumuşak ve Türkiye yollarına göre yapılmış olması önceliklerim arasında... Daha da önemlisi yerli malı.
✍🏻 Senelerdir kullandığım lastik. Hem binek hem ticari araçlarımda kullanıyorum. konfor ve performansı fiyatına göre iyi.
7️⃣ Dunlop SP Winter Sport 500
- Yakıt tüketimi: E (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: C (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 69 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Dunlop SP Winter Sport 500 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gece eksi derecede yaylaya çıktım bana mısın demedi maşallahı var tavsiye ediyorum mükemmel
✍🏻 Ürünün gerçek anlamda fayda sağlaması için tüm koşulları denemek istedim. Kargo vs. bu gibi yorumlardan ziyade lastik fayda sağlıyor mu bunu bilmek lazım. Bu sene malum kış zor geçti ve lastik kar üzerinde kuru zemin gibi performans gösterdi hayran kaldım. Islak zemin performansı da mükemmel.
8️⃣ Dayton DW510 Evo
- Yakıt tüketimi: F (A en iyi)
- Islak zemin yol tutuşu: C (A en iyi)
- Gürültü seviyesi: 72 dB
- Hız kodu: H (210 km/s)
Dayton DW510 Evo Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İki farklı arabamda kullandım çok memnun kaldım
✍🏻 Daha önce bu markanın 3 kez daha lastiğini almıştım. Bu fiyata bu kategorinin en iyisi. Yılda 2-3 kez 3-5 gün yağan kar için beni yolda bırakmayan bir lastik.
Oto kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Karlı ve buzlu yollara uygunluk: Kış lastikleri, özellikle karlı ve buzlu yollarda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle bölgenizin iklim koşullarına uygun olup olmadığına dikkat edin.
- M+S işareti: Kış lastiklerinin üzerinde M+S (Mud and Snow) işareti olması, bu lastiklerin kış koşullarına uygun olduğunu belirtir.
- Kar tanesi sembolü: Bazı ülkelerde, karlı yol koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan lastikler için kar tanesi sembolü zorunlu bir gerekliliktir. Bu sembol, lastiğin kış koşullarında iyi performans göstereceğini gösterir.
- Lastik boyutu: Aracınıza uygun lastik boyutunu belirlemek için aracınızın kılavuzuna veya lastik etiketlerine başvurun. Yanlış lastik boyutu kullanmak, performansı olumsuz etkileyebilir.
- Kalite ve marka: Kaliteli kış lastikleri, daha iyi çekiş ve frenleme sunar. Güvenilir ve tanınmış bir lastik markasını tercih etmek, uzun ömürlü ve güvenilir bir seçim olabilir.
- Lastik deseni: Kış lastiklerinin deseni, kar ve buz üzerinde daha iyi çekiş sağlamak için tasarlanır. Lameller, blok deseni ve oluklar gibi faktörler lastiklerin performansını etkiler.
- Diş derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği daha fazla olmalıdır, çünkü daha fazla kar ve buz tutabilmesi gerekir. Genellikle en az 4 mm diş derinliği önerilir.
- Lastik basınç kontrolü: Kış lastiklerini düzenli olarak doğru basınçta tutmak, daha iyi performans ve güvenlik sağlar. Soğuk hava koşullarında lastik basınçlarını kontrol etmek önemlidir.
- Lastik değişimi: Kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirmek, lastiklerin ömrünü uzatır ve güvenliği artırır. Kış lastiklerini erken dönemde takmak ve geç dönemde çıkarmak, idealdir.
Kış lastiği ne zaman takılır?
Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona ermektedir. Kış lastiği zorunluluğu, yalnızca şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtları kapsamaktadır. Dolasyısıyla yasa kapsamındaki araç sahiplerinin 1 Aralık'tan önce kış lastiklerini taktırmaları gerekmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak can ve mal güvenliği için binek otombillerde de kış lastiklerinin takılması önem arz ediyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.