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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OtterBox kablosuz şarj adaptörü yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor

Kablosuz şarj adaptörü konusunda ilginç çözümlere önem veriyorsanız OtterBox firması tarafından geliştirilen OtterSpot Wireless Charging System ilginizi çekebilir.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların kablo karmaşasından kurtulmasını amaçlayan kablosuz şarj teknolojisi son dönemde giderek yaygınlaşmaya başladı. Üreticiler verimlilik sağlamak adına farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

OtterSpot özellikleri ve fiyatı

OtterBox tarafından geliştirilen OtterSpot Wireless Charging System istiflenebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Qi uyumlu olan adaptör toplam 4 adet kablosuz istasyon barındırıyor. Her istasyon 5000mAh kapasiteli ve 10W kablosuz şarj özelliğine sahip.

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En altta ise 36W kablosuz bir plaka yer alıyor. 4 adet istasyon üst üste plakanın üzerine konduğunda şarj olabiliyor. Ya da telefonunuzu plakanın üzerine koyarak şarj edebiliyorsunuz. Hareket halinde iseniz istasyonlardan birini veya hepsini yanınıza alarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ayrıca USB Tip-C üzerinden de kablo ile şarj edebilirsiniz.

OtterSpot tek istasyonlu paket 130$ fiyat etiketine sahip. Tek şarj plakası ile tek istasyon ayrı ayrı 70$ olarak satılıyor. 3 veya 4 istasyonlu bir sistem isterseniz fiyat da ona göre şekilleniyor.

 


https://www.slashgear.com/otterbox-reveals-wireless-charging-system-with-stackable-batteries-22588245/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tyler999 4 dk.
Çok pahalı. En azından türkiye için.
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yalinalp93 1 sa. yeni yorumcu
700 tl ye iş görür bir telefon alınır be.
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