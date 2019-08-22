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Apple ilk kez Çin’den OLED tedariği yapabilir

Bileşen tedariğinde her zaman birden fazla üretici ile çalışmayı prensip olarak uygulayan Apple, OLED ekran tedariğinde halen Samsung’a bağımlı durumda. Bunun için Çin’de görüşmeler yapıyor.
34 sn.
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde mobil cihaz pazarında OLED ekran kullanımının sürekli bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. Daha canlı renkler ve daha derin siyahlar yanında enerji verimliliği sağlaması OLED ekranların en önemli avantajı durumunda.

Adımlar büyüyor

Yıllarca LCD ekranlara bağlı kalan Apple da yavaş yavaş OLED panellere geçiş yapmaya başladı. Apple Watch modelleri, MacBook modellerindeki TouchBar ve iPhone X, XS, XS Max modelleri OLED ekran kullanıyor.

Apple’ın artan OLED ihtiyacı tedarikçiler için oldukça önemli zira bir anlaşmada on milyonlarca ekran tedariği yapılıyor. Bu bakımdan pazarın son gelişmeleri de dikkate alınarak Samsung, LG gibi pek çok ekran üreticisi OLED teknolojisine devasa yatırımlar yapıyor.

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Apple’ın OLED ekranlı iPhone modellerinde Samsung’un tedarik yaptığı resmi olmasa da uzun süredir biliniyor. Ne var ki Apple’ın sadece Samsung’a bağımlı olmak istemediği de bilinen bir gerçek. Hem birim fiyatlar yüksek hem de sözleşmede taahhüt edilen alım yapılmazsa Samsung’a belirli bir teminat ödenmesi gerekiyor. Bunlar Apple’ın tadını kaçıran maddeler.

Firma OLED ekran tedariği için LG ile temasa geçmişti ancak ekranların istenen verimi yakalayamaması nedeniyle herhangi bir anlaşma olmadı. Bu bakımdan rota Çin’e çevrilmiş durumda.

İlk kez Çinli

Diğer bir yükselen yıldız ise Çinli BOE. iPad ve MacBook modellerine LCD ekran tedariği yapan BOE, OLED ekranlar konusunda en agresif yatırım yapan firmalardan birisi. Çin’in en gelişmiş OLED ekranlarını üreten BOE katlanabilir ekranlara da yatırım yapıyor.

Geçmiş yıllarda BOE’nin Apple’dan ihale koparabileceğini haberlerimizde işlemiştik ve bugün bu gerçekleşmek üzere. Apple yöneticilerinin Çin’deki BOE tesislerinde görüşmeler yaptığı ve OLED ekranları agresif bir şekilde test ettiği ifade ediliyor. BOE’nin nispeten daha düşük maliyeti Apple’ın ilgisini çekiyor. Diğer taraftan Apple ilk kez Çinli bir firmadan OLED tedariği yapmış olacak.

Kaynaklar Apple’ın 2020 yılında tamamen OLED ekran kullanan iPhone modellerine geçiş yapacağını ifade ediyor. Bu bakımdan Samsung’un yanına bir veya iki tedarikçi daha eklemek istediği tahmin ediliyor. BOE bu anlamda iyi bir avantaj yakalayabilir. Bununla birlikte bazı kaynaklar BOE’nin ilk etapta tamirat ve önceki iPhone modellerine yönelik olarak OLED ekran tedarik edebileceğini belirtiyor. Diğer taraftan BOE’nin esnek ekranlarının da Apple tarafından incelendiği vurgulanıyor yani gelecek dönemde katlanabilir bir iPhone modeli ihtimali de mevcut.

 


https://www.macrumors.com/2019/08/21/apple-aggressively-testing-oled-displays-from-chinas-boe-for-2020-iphone-lineup/ Yorum Yaz
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