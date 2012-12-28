Ouya oyun konsolunun geliştirici versiyonu hazır; işte ilk kutu açma videosu

Kickstarter platformunun dünya çapındaki en popüler projesi olan Ouya konsolunun geliştirici versiyonu dağıtılmaya başlandı. Projeye katkıda bulunan geliştiricilerin ilk 1200'ü, konsol ile birlikte iki adet kontrolcünün ve ihtiyaç duyulan tüm kabloların yer aldığı kiti almaya başladı. Resmi internet sitesinde bir video yayınlayan Ouya, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan konsolla ilgili ilk kutu açma çalışmasını da hayata geçirmiş oldu.

Son kullanıcılara ulaşacak final sürümünden farklı olarak şeffaf plastik kasaya sahip olan Ouya geliştirici versiyonunda, modifikasyondan hoşlanan geliştiriciler isterlerse donanımsal değişiklikler yapabilecek. Videodan anlaşılabileceği üzere merkezinde Nvidia Tegra 3'ün yer aldığı küçük bir yongada sistem kartı üzerinde aktif fana sahip olan sistem, her ne kadar videoda gösterilmese de Android işletim sistemi üzerinde oyunlar için özelleştirilmiş yepyeni bir arayüze ve aynı zamanda kendi mağazasına sahip olacak. Geliştirme çalışmalarına Nvidia'nın da ciddi katkıda bulunduğu Ouya oyun konsolu, 99 dolarlık etiket fiyatı ile Mart ayında oyunseverlerin beğenisine sunulacak.