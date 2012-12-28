Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ouya oyun konsolunun geliştirici versiyonu hazır; işte ilk kutu açma videosu

6 yıl
1,2b
1
44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kickstarter platformunun dünya çapındaki en popüler projesi olan Ouya konsolunun geliştirici versiyonu dağıtılmaya başlandı. Projeye katkıda bulunan geliştiricilerin ilk 1200'ü, konsol ile birlikte iki adet kontrolcünün ve ihtiyaç duyulan tüm kabloların yer aldığı kiti almaya başladı. Resmi internet sitesinde bir video yayınlayan Ouya, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan konsolla ilgili ilk kutu açma çalışmasını da hayata geçirmiş oldu. 
Son kullanıcılara ulaşacak final sürümünden farklı olarak şeffaf plastik kasaya sahip olan Ouya geliştirici versiyonunda, modifikasyondan hoşlanan geliştiriciler isterlerse donanımsal değişiklikler yapabilecek. Videodan anlaşılabileceği üzere merkezinde Nvidia Tegra 3'ün yer aldığı küçük bir yongada sistem kartı üzerinde aktif fana sahip olan sistem, her ne kadar videoda gösterilmese de Android işletim sistemi üzerinde oyunlar için özelleştirilmiş yepyeni bir arayüze ve aynı zamanda kendi mağazasına sahip olacak. Geliştirme çalışmalarına Nvidia'nın da ciddi katkıda bulunduğu Ouya oyun konsolu, 99 dolarlık etiket fiyatı ile Mart ayında oyunseverlerin beğenisine sunulacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hiper-Nova 6 yıl en beğenilen
Şimdi biri gelir Playstation 3 ve Xbox 360 daha iyi der, hatta konuyu işlemci forumunda görenler Intel daha iyi der, bizde burada kafayı yeriz artık.
Şimdi biri gelir Playstation 3 ve Xbox 360 daha iyi der, hatta konuyu işlemci forumunda görenler Intel daha iyi der, bizde burada kafayı yeriz artık.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuĞrA 6 yıl Hiper-Nova
Hiper-Nova

Şimdi biri gelir Playstation 3 ve Xbox 360 daha iyi der, hatta konuyu işlemci forumunda görenler Intel daha iyi der, bizde burada kafayı yeriz artık.


AMD daha iyi
Hiper-NovaŞimdi biri gelir Playstation 3 ve Xbox 360 daha iyi der, hatta konuyu işlemci forumunda görenler Intel daha iyi der, bizde bur...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kemaloztin 6 yıl
Güzele benziyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teletapnes 6 yıl
Üzerindeki fan sayesinde 3 Ghzye dayarlar Tegra 4 ü aratmazlar artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Görsellerden sonra beklentimin altında çıktı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Çok küçük alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamay_aytam 6 yıl
Onlive gibi bir platformu başarılı bir sekilde kullandirabilirse, oyun dünyasında bir şeyleri değiştirebilir saniyorum. Hem uygun fiyatlı ve yasal, hem de güncel oyunları oynama fırsatı buluruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 6 yıl
Yanında 4 tane kol ile gelecek diyorlardı. fiyatı 250-300 tl arası bisey olur. Çıktıktan 5-6 ay sonra almayı planlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hiper-Nova 6 yıl
Anlamadığın halen daha yok tegra 4 olsaydı yo bu alınmaz, dandik, yok bu böyle olmaz, yo telefonların grafikleri bundan iyi olur. Yahu bu konsol bağışlarla yapıldı BAĞIŞLARLA. Anlamıyor musunuz? Bunu yapanların arkasında büyük şirketler yok. Neyin davasını görüyorsunuz? Ayrıca buna çıkacak çoğu oyunda yine bağışlarla yapılacak oyunlar. Arkadaş millet iyi kötü konsol yapar bizimkiler anca konuşur. Bundan bir tane yapın daha, iyisinide bizim ülke yapsın. Yoo anca konuşuruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ouya bi yana tegra 3 biyana Ben geliştirici ablaya hastayım, tipe bak sanarsınız Banka müdüresi hatun :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 6 yıl
Cinliler mart ayinda bu aletin kopyasini cikarir icine de tegra 4 koyar adamlar da apisip kalir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipsiz_uçurtma 6 yıl
mart ayında ve tegra 3 ,resmen vasat ,bu kadar duyuru tanıtım yapıldı ve açıkçası ben büyük bir farklılık bekliyordum.teknolojiyi 2 yıl geriden takip ediyorlar.ülkemize gelmesi en iyi ihtimal mayıs ayını bulur ve en az 450 tl olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 6 yıl
ReAl sTORM
Konsol o küçücük şey mi ? Ayrıca kontrolleri hiç beğenmedim 5 liralık cihaz havası veriyor.

geliştiricilere özel saydam ibaresi!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 6 yıl
Yeni işlemci çıkarsa OUYA 2 yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tinúviel 6 yıl
Ouya yukarıdaki konsol değil elbette.

99$'a ya yurt dışından ya buradan alacağım nelere para veriyoruz ki bu her türlü alınır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fura 6 yıl
Konsol o küçücük şey mi ? Ayrıca kontrolleri hiç beğenmedim 5 liralık cihaz havası veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loqel 6 yıl
blizzard3
tegra 3 cep telefonları için bile geride kalmıs bir cpu iken konsola gelmesi hayal kırıklıgınında otesinde bence 1080p hd telefonlar cıkıcak ya super işlemciker cpular sen konsola daha guclu bisey cıkartmalasınki 5 6 sene gitsin valla bence dogmadan oldu

Hocam yanlış anlama ama, senin yaptığın gibi yorumları kickstarter da projeyi başlattıklarındada söylemişlerdi. yok parayı alıp kaçacaklar yok patladı gelmeyecek. adamlar yapmış işte. bu işte ya çıkarsa ya olursa tarzı yorumlar yapılmamalı ki 99 dolara alınabilecek en güzel şey şuanda bu ouya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laroz 6 yıl
Türkiyede 200 dolar gibi abartı fiyatlar çekmezlerse alınabilir, spot olarak uygun fiyatlarla gelirse oyun çeşitliliğide yeterli seviyelerde olabilirse bu konsol f/p konsolu olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1226 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, oyun
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov 6 yıl Gameloft Duo Gamer video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim