Oxford'lu roket mühendisi daha iyi yemek pişiren bir tencere teknolojisi geliştirdi





Zaman zaman uçak veya uzay mekiği gibi dev yapılarda kullanılan teknolojilerin günlük hayatımızı kolaylaştıracak şekilde uyarlandığına şahit oluyoruz. Bu teknolojiler bu kez mutfağa giriyor.





Oxford Üniversitesi'nde roket mühendisi olan Dr. Tom Povey, standart tencerelerden yüzde 30 daha hızlı pişirebilen bir tencere geliştirdiğini duyurdu. Flare adı verilen bu tencere jet motorlarında ısıyı verimli şekilde transfer eden ve dağıtan tasarım prensiplerini aynen uygulayarak bu başarımı elde ediyor.





Flare tencelerindeki tasarımda kenarlarda alüminyum paletler yer alıyor. Bu paletler ısıyı dış kısma daha fazla yansıtıyor ve böylece alüminyum yüzey daha fazla ısınıyor. Bu sayede sadece pişirme süresi kısalmıyor aynı zamanda harcanan enerji de azalıyor.





Tom Povey şimdiden Lakeland adlı bir firma ile anlaşmış ve Flare serisi altında tencere ve tavalar gelecek ay itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak. Fiyatları ise 60 pounddan başlıyor.

http://www.lakeland.co.uk/19503/Flare-25cm-Frying-Pan