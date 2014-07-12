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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oxford'lu roket mühendisi daha iyi yemek pişiren bir tencere teknolojisi geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Oxford'lu roket mühendisi daha iyi yemek pişiren bir tencere teknolojisi geliştirdi

Zaman zaman uçak veya uzay mekiği gibi dev yapılarda kullanılan teknolojilerin günlük hayatımızı kolaylaştıracak şekilde uyarlandığına şahit oluyoruz. Bu teknolojiler bu kez mutfağa giriyor. 

Oxford Üniversitesi'nde roket mühendisi olan Dr. Tom Povey, standart tencerelerden yüzde 30 daha hızlı pişirebilen bir tencere geliştirdiğini duyurdu. Flare adı verilen bu tencere jet motorlarında ısıyı verimli şekilde transfer eden ve dağıtan tasarım prensiplerini aynen uygulayarak bu başarımı elde ediyor.

Flare tencelerindeki tasarımda kenarlarda alüminyum paletler yer alıyor. Bu paletler ısıyı dış kısma daha fazla yansıtıyor ve böylece alüminyum yüzey daha fazla ısınıyor. Bu sayede sadece pişirme süresi kısalmıyor aynı zamanda harcanan enerji de azalıyor. 

Tom Povey şimdiden Lakeland adlı bir firma ile anlaşmış ve Flare serisi altında tencere ve tavalar gelecek ay itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak. Fiyatları ise 60 pounddan başlıyor. 

http://www.lakeland.co.uk/19503/Flare-25cm-Frying-Pan Yorum Yaz
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Alperk87 5 yıl en beğenilen Balawitz
Balawitz

Teknolojinin gelismesi acisindan cok iyi fakat ben boyle seyleri desteklemiyorum. Dogaldan ne kadar uzaklasirlarsa kalite de o kadar dusuyor. Zaten teknolojiden kafayi yemedigimiz kaldi bari tencere - tava - caydanlik vs. kismina dokunulmasin diyorum. Bilmem benim gibi dusunen var midir.

Ornegin evde mevse suyu cikarmak icin makine var. Hic elde sıkılmış portakal gibi portakal suyu yapamiyor bilmem anlatabildin mi.

teknolojinin gelişmesi açısından iyi ama ben desteklemiyorum demişsin hocam ama adamlar demişki ısı veririmliligi sen hala dogal diyosun iyide bu yemek denilen şeyin pişmesi gereklimi gerekli her evdede tencere varmı var neden daha iyi ısı veren ve enerji tasarufu yapan tencerede yapmıyalım ama insan saglıgına zararı olan şeylerden bahsedersek sonuna kadar yanındayım bu arada teknoloji yani pcyi kullanarak teknoloji sitesinde tencere haberine bile yorum yapıp bide böle şeyler söleme lütfen :)
BalawitzTeknolojinin gelismesi acisindan cok iyi fakat ben boyle seyleri desteklemiyorum. Dogaldan ne kadar uzaklasirlarsa kalite de o k...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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Dharma Initiative 5 yıl
şerrefsizim benim aklıma gelmişti
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nty35 5 yıl Balawitz
Balawitz
Teknolojinin gelismesi acisindan cok iyi fakat ben boyle seyleri desteklemiyorum. Dogaldan ne kadar uzaklasirlarsa kalite de o kadar dusuyor. Zaten teknolojiden kafayi yemedigimiz kaldi bari tencere - tava - caydanlik vs. kismina dokunulmasin diyorum. Bilmem benim gibi dusunen var midir.

Ornegin evde mevse suyu cikarmak icin makine var. Hic elde sıkılmış portakal gibi portakal suyu yapamiyor bilmem anlatabildin mi.

Senin mantığı biraz da sertleştirirsek buzdolabı falan da icat edilmezdi
BalawitzTeknolojinin gelismesi acisindan cok iyi fakat ben boyle seyleri desteklemiyorum. Dogaldan ne kadar uzaklasirlarsa kalite de o kadar ...
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Mamarink 5 yıl
pişirme süresini kısaltmadıktan sonra ne işe yarar ki?
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xmasx 5 yıl
Daha once ben dusunmustum aynisini..
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DH Misafiri 5 yıl
"Darth Vader's Saucepan" diye satışa konulabilitesi var tencerenin, gerçi Batman'de olur.
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advancedmobile 5 yıl
Ağır ağır pişen yemek lezzetli olur..Mucite söyleyin..
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BekirTemel 5 yıl
Bizim memleketten çıkardı tencere buluşu ama oxford daha hızlı davranmış bu sefer.
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serafon 5 yıl
Çoktan çin versiyonları piyasaya çıkmaya başlamıştır
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Technical_Support 5 yıl
Kapak ve kuluplar olmasa subwoofer a benziyor:)
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SteveMeade 5 yıl
Roket mühendisi tencere tavayla mı uğraşıyor ben mi yanlış anladım
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meego 5 yıl
200 TL vergiler hariç.
Türkiyedeki canım anneler; 200 lirayı bu tencere vermezler.
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Ciclista 5 yıl
Tamamen alüminyum mu acaba çünkü alüminyum tencereler çok zararlı diye biliniyor.
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