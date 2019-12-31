Oyun ekranı uzmanı AOC, yeni AG273QX modelini piyasaya çıkartıyor

165 Hz yenileme hızına sahip olması, AG273QX’in bir kareyi kabaca her 6 milisaniyede çizmesi anlamına geliyor, bu da rekabetçi oyuncular için son derece önemli. 1 ms piksel tepki süresi (MPRT) ile bir araya geldiğinde bu, oyuncuların animasyonları daha akıcı bir şekilde görebilmeleri ve rakiplerinin hareketlerini daha kolay takip edebilmeleri demek.



AG273QX’nin, QHD (2560 x 1440) çözünürlüklü 27 inçlik VA paneli, derin, mürekkep gibi siyahlara ve doğal 3000:1 statik kontrast oranına sahip. Yüksek çözünürlüğe ve zengin kontrasta ek olarak VESA DisplayHDR 400 desteği sunuluyor. Bu da, monitörün 400 nit en yüksek parlaklık değerine ulaşabilmesi demek. Ekran, karanlık bir oyun dünyasında değişken tonlardaki parlak flaşlar ve patlamalar gibi HDR içeriğini doğru bir şekilde yeniden ürettiğinden, oyuncuyu tamamen oyuna çekiyor.

Ayrıca tıpkı kendinden önceki modelde olduğu gibi, AMD FreeSync 2 HDR özelliği ise düşük gecikmeli HDR ton haritalamasını, Low Framerate Compensation (LFC) ve tutukluk ve yırtılma içermeyen oynanabilirliği ekliyor. AG273QX’in düz, ince, 3 taraftan çerçevesiz VA paneli, alışıldık, düz ekranları tercih eden oyuncular için çok uygun. Kavisli bir ekran tercih eden oyuncular ise modelin kavisli kardeşleri AG273QCX ya da AG273QCG modellerinden birini seçebilirler.



Oyuncuların monitörlerini LAN partilerine ya da turnuvalara taşıyabilmelerine yardımcı olmak için, AG273QX bir taşıma kulpu ile sunuluyor ve standı da vidasız, tek takma hareketiyle kolayca monte edilebilir. AG273QX ayrıca her iki tarafta da çifte, toplanabilir kulaklık askısı ve arkada da Light FX özelleştirmeli RGB ışıklara sahip. Bütün bunlar kişiselleştirilme hissini perçinliyor.

Birinci şahıs nişancı (First person shooter) tutkunları ise, AOC’nin hedef göstergesi DialPoint’i özellikle beğenecekler. DialPoint, eğer oyunda bir nişan göstergesi yoksa,

ekranın ortasına bir gösterge yerleştiriyor. Dahası AOC’nin Shadow Control özelliği, karanlık alanları aydınlatmak ya da aydınlık alanları karartmak için OSD menüsünden ayarlanabilir. AOC Game Color renk doygunluğunu ve gri düzeylerini artırıp azaltmayı mümkün kılar. Önceden konfigürasyonu yapılmış üç (FPS, Yarış, RTS) ve kullanıcıya göre özelleştirilebilir üç oyun modu kullanışlı ön ayarlara kolay erişimi sağlıyor. AGON 3 serisindeki güncellenmiş OSD ayar yapmayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Hatta kullanıcılar G-Menu yazılımını kullanarak OSD butonlarını kullanmadan daha fazla ayar da yapabilirler.



AOC AGON AG273QX, Kasım 2019’da 579 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.

Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz:

üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1hXV8v0YCQyoENCXdvlTgNtkB7-nhldm1

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