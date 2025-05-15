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    Samsung, yeni nesil EL-QD ekran panelini tanıttı

    Samsung Display, SID 2025 fuarında yeni nesil EL-QD ekran panelini tanıttı. Yeni panel, önceki prototiplerden çok daha yüksek parlaklık sağlıyor ve önemli ölçüde geliştirilmiş.

    samsung display EL-QD ekran paneli Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, Society for Information Display (SID) 2025 fuarında, önceki prototiplerden çok daha yüksek parlaklık sunan önemli ölçüde geliştirilmiş EL-QD ekran panelini tanıttı. EL-QD paneller, sadece renk dönüşümü için kuantum noktaları kullanan QD-OLED panellerin aksine ışık emisyonu ve renk dönüşümü için QD'leri kullanıyor.

    400 nit parlaklığa ulaşıyor

    Samsung Display, prototip aşamasında olan iki adet EL-QD ekran paneli gösterdi. Biri 400 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyorken, diğeri 264 piksel yoğunluğuna sahip. Geçen yılki QD-LED panellerin 250 nit parlaklık, 202 ppi değerine sahip olduğunu hatırlatalım.

    Samsung’un yeni nesil EL-QD ekranı, her RGB pikselinin elektrik sinyallerine yanıt olarak kendi başına ışık ve renk oluşturmak için kadmiyum içermeyen kuantum noktaları kullandığı inorganik bir elektrolüminesans teknolojisi kullanıyor.

    EL-QD panel, yalnızca ışık yaymak ve renk oluşturmak için kuantum noktaları kullanıyor; dolayısıyla renk doğruluğu son derece yüksek. Dahası, ışık yaymak için ayrı bir katman olmadığından panelin genel güç tüketimini azaltıyor.

    Kaynakça https://global.samsungdisplay.com/31366 https://www.sammobile.com/news/samsung-el-qd-display-panel-400-nits-brightness-unveiled/
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    goro1982 3 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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