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Tam Boyutta Gör Samsung Display, Society for Information Display (SID) 2025 fuarında, önceki prototiplerden çok daha yüksek parlaklık sunan önemli ölçüde geliştirilmiş EL-QD ekran panelini tanıttı. EL-QD paneller, sadece renk dönüşümü için kuantum noktaları kullanan QD-OLED panellerin aksine ışık emisyonu ve renk dönüşümü için QD'leri kullanıyor.

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400 nit parlaklığa ulaşıyor

Samsung Display, prototip aşamasında olan iki adet EL-QD ekran paneli gösterdi. Biri 400 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyorken, diğeri 264 piksel yoğunluğuna sahip. Geçen yılki QD-LED panellerin 250 nit parlaklık, 202 ppi değerine sahip olduğunu hatırlatalım.

Samsung’un yeni nesil EL-QD ekranı, her RGB pikselinin elektrik sinyallerine yanıt olarak kendi başına ışık ve renk oluşturmak için kadmiyum içermeyen kuantum noktaları kullandığı inorganik bir elektrolüminesans teknolojisi kullanıyor.

EL-QD panel, yalnızca ışık yaymak ve renk oluşturmak için kuantum noktaları kullanıyor; dolayısıyla renk doğruluğu son derece yüksek. Dahası, ışık yaymak için ayrı bir katman olmadığından panelin genel güç tüketimini azaltıyor.

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Samsung, yeni nesil EL-QD ekran panelini tanıttı